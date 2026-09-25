Colectivas de mujeres piden candidatas para los 33 municipios de Guerrero que nunca fueron gobernados por una mujer. (Foto: EFE)

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A 15 días del arranque del Proceso Electoral 2026-2027, donde a nivel nacional se elegirán más de 19 mil cargos, colectivas y organizaciones de Guerrero exigieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado que garantice una acción afirmativa para los 33 municipios que jamás han tenido una presidenta municipal.

El reclamo fue hecho a través de un comunicado dirigido al Consejo General del IEPC Guerrero y a las dirigencias de los partidos políticos, firmado por decenas de defensoras de derechos humanos, académicas y representantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses.

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El pronunciamiento se apoya en la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el 3 de septiembre, al declarar inconstitucionales varias disposiciones de la reforma electoral guerrerense. Entre ellas, una que restringía la facultad del IEPC para establecer acciones afirmativas de paridad de género en las presidencias municipales solo a casos de omisión legislativa.

Piden ampliar acción afirmativa en 33 municipios

Las firmantes remarcaron que la norma declarada inconstitucional limitaba el alcance de la medida a 20 municipios, una cifra que consideran insuficiente frente a la deuda real. Por eso piden que los nuevos lineamientos del IEPC amplíen la acción afirmativa a la totalidad de los 33 municipios sin antecedentes de gobierno encabezado por una mujer.

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El texto sostiene que los lineamientos que regulan la postulación de candidaturas no constituyen un trámite administrativo menor, sino el mecanismo que traduce los principios constitucionales de paridad e igualdad sustantiva en reglas concretas de acceso a los cargos públicos.

Estas son las fechas clave del Proceso Electoral 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colectivas piden respetar la autonomía del IEPC

Las organizaciones advirtieron que en las últimas semanas se registraron posturas encontradas dentro del Congreso local y entre representaciones partidistas sobre el alcance de las atribuciones del instituto electoral. Mientras algunos sectores cuestionan la facultad del IEPC para fijar acciones afirmativas, otros exigen que los lineamientos amplíen también la representación indígena.

Frente a ese escenario, las firmantes pidieron respetar la autonomía del organismo y el ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales y legales. El comunicado plantea, además, un conjunto de exigencias concretas:

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Lineamientos garantistas que no reduzcan el alcance de la paridad de género.

Una acción afirmativa que cubra los 33 municipios sin antecedentes de gobierno de una mujer.

Medidas que aseguren la representación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con énfasis en la participación de sus mujeres.

Acciones afirmativas para juventudes y otros grupos históricamente discriminados.

El respeto de los partidos políticos a estas reglas, sin que la autoorganización partidista se anteponga a los principios de igualdad y no discriminación.

“En derechos políticos no se retrocede”, señala el documento, que insiste en que la discusión pública debe centrarse en cómo hacer más eficaces la paridad y las acciones afirmativas, no en cómo acotar su alcance.

Entre las firmantes figuran Muriel Salinas Díaz, Ruperta Nicolas Hilario y Greta Esteófenes Ventura Lemus, integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, junto con decenas de defensoras, académicas y ciudadanas a título individual.

Evelyn Salgado se convirtió en la primera mujer gobernadora de Guerrero

Evelyn Salgado se convirtió en la primera mujer gobernadora de Guerrero.

En los comicios de 2021 salió electa Evelyn Salgado Pineda, quien se convirtió en la primera mujer gobernadora de Guerrero, un tema que la mandataria destacó en su toma de posesión frente al Congreso:

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“Por decisión del pueblo de Guerrero iniciamos una nueva era, con la esperanza de la gente escribimos una página que será imborrable en la historia de Guerrero. Gracias a su confianza depositada en las urnas, hoy puedo estar aquí frente a ustedes, acatando el mandato popular, como la primera Gobernadora del Estado de Guerrero”.

Desde hace años, las mujeres legisladoras han impulsado los avances en materia de paridad de género al interior de la política mexicana, sin embargo, las trabas persisten y no solo desde la sociedad, sino también parte del pensamiento de gobernantes y legisladores que buscan limitar el acceso de las mujeres a los cargos de poder, ya que ponen en duda su capacidad para tomar decisiones o hacerle frente a temas como la seguridad en la región.

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