México

Surge video del ataque armado que hirió a Víctor Valverde en TaiPak de Culiacán

En el clip se muestra la reacción de otros comensales ante la balacera

Billboard nombró a Víctor Valverde uno de los "26 artistas en la mira del 2026", luego de que su música alcanzara los primeros lugares de YouTube en México, Estados Unidos y Argentina. (Instagram: victor_valverdeoficial)
Billboard nombró a Víctor Valverde uno de los "26 artistas en la mira del 2026", luego de que su música alcanzara los primeros lugares de YouTube en México, Estados Unidos y Argentina. (Instagram: victor_valverdeoficial)
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Comensales del restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, quedaron resguardados en la cocina del establecimiento la noche del jueves 24 de septiembre durante un ataque armado que dejó una persona muerta, seis heridos y entre ellos al cantante de corridos Víctor Valverde.

Un video difundido en redes sociales tras la agresión muestra a dos personas rezando mientras narran la balacera desde el interior del local.

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“Hay una tremenda balacera, estamos pidiendo oración por todo Culiacán” es la frase que se escucha en la grabación, según se difundió en redes tras el ataque. La misma persona agrega que se encuentra “escondidos en la cocina del Tai Pak Tres Ríos” junto a otros clientes del restaurante.

El ataque ocurrió alrededor de las 19:50 horas del jueves. Valverde, de 21 años, presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en el hombro izquierdo, de acuerdo con reportes locales retomados tras la agresión.

La Fiscalía de Sinaloa no reporta detenidos ni móvil confirmado

En el ataque resultó herido el cantante Víctor Valverde (rs)

Las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones para determinar la mecánica del ataque y esclarecer si alguna de las personas presentes en el restaurante era el objetivo directo de la agresión. Hasta el momento no hay personas detenidas ni un móvil establecido de manera pública.

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Entre los nombres que trascendieron de forma preliminar entre las víctimas se encuentran Ángel Fernando “N”, de 21 años; Rubén Alberto “N”, de 25; María Isabel “N”, de 72; Edgar Yair “N”, de 23, y Luis Eliseo “N”, de 21. Una persona murió como consecuencia de la agresión.

Valverde cantó “Algobierno” horas antes del ataque en una historia de Instagram

Víctor Valverde en el video "Algobierno". (Captura de pantalla)
Víctor Valverde en el video "Algobierno". (Captura de pantalla)

Antes de resultar herido, Valverde compartió una historia en su cuenta @victor_valverdeoficial donde interpretaba fragmentos de “Algobierno”, su sencillo más reciente junto con Beto Vega, lanzado el 10 de septiembre. En el video, grabado en la sala de su casa, la televisión de fondo proyectaba el videoclip oficial del tema, que acumulaba 338,738 visualizaciones al momento de la agresión.

La letra de “Algobierno” marca un giro frente al catálogo previo del cantante. Mientras en corridos anteriores narraba la operativa de un grupo armado del crimen organizado, en este tema el sujeto que porta las armas es la autoridad: “Somos GN andamos echando v*rgazos” y “afirmativo es SEDENA” abren la canción, que también incluye referencias a drones, interceptación de señales y vigilancia militar.

Un cantante de 21 años con más de 8.7 millones de oyentes mensuales

(Instagram)
(Instagram)

Originario de Eldorado y criado en Culiacán, Valverde acumula 492,598 seguidores y 8,792,131 oyentes mensuales en Spotify. Comenzó a tocar guitarra de forma autodidacta desde la secundaria y apostó de lleno por la música hace cuatro años, después de formar pequeños proyectos con compañeros de escuela.

Ciudad de México encabeza la lista de audiencias del cantante, seguida por Bogotá, Guadalajara, Puebla y Ciudad de Guatemala. Billboard lo incluyó entre los “26 artistas en la mira del 2026” y la edición en español de Rolling Stone lo describió a finales de 2025 como una de las voces emergentes de la música mexicana.

“El Mayor de los Ranas” lo catapultó a la fama y lo vinculó a un grupo armado

Víctor Valverde fue una de las personas lesionadas en el ataque a balazos en el restaurante TaiPak de Culiacán. (Captura de pantalla)
Víctor Valverde fue una de las personas lesionadas en el ataque a balazos en el restaurante TaiPak de Culiacán. (Captura de pantalla)

El tema que consolidó la carrera de Valverde, lanzado el 13 de septiembre de 2024 junto con JR Torres, retrata la trayectoria de Los Ranas, un brazo armado que opera en Culiacán desde 2016 al servicio de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La canción permaneció 19 semanas consecutivas en los charts de Billboard y acumula más de 487 millones de reproducciones en Spotify.

El grupo que inspiró la canción fue fundado por Luis Alfonso Murillo Acosta, alias “El Güero Ranas”, lugarteniente de Archivaldo Iván Guzmán Salazar abatido en 2018 tras una persecución en Culiacán. Valverde ha sostenido en entrevistas que la canción “surgió” de manera espontánea mientras estaba con un amigo que le prestó una guitarra, sin confirmar que el tema retrate a un grupo real.

Antes de ese éxito, el cantante lanzó “Los Ranas” el 22 de diciembre de 2023, un corrido más explícito que menciona directamente a “los Chimales de Panchón Chimal” y rinde homenaje al fundador ya fallecido con la frase “se le extraña al Güero Rana, varias hazañas hay pa’ contar”.

Además de sus corridos ligados a grupos armados, el catálogo de Valverde incluye canciones de corte festivo como “Véngame a Ver”, lanzada en octubre de 2025, y “Bien Saiko”, presentada en enero de este año dentro del género electro corrido. Otros temas como “Subí a la Blindada” y “Mamoncita” superan los 50 millones de reproducciones cada uno en Spotify.

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