Así le fue a la Selección Mexicana la última vez que enfrentó a Colombia: el catastrófico antecedente

El Tri no tiene buen historial reciente vs Colombia. (Especial)

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La Selección Mexicana volverá a encontrarse con Colombia en un escenario completamente distinto al de su último enfrentamiento.

El Tricolor iniciará una nueva etapa con Rafael Márquez en el banquillo y tendrá enfrente a un rival que todavía carga con el antecedente de una de las derrotas más amplias sufridas por el combinado nacional en sus encuentros recientes.

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El partido de este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore marcará el comienzo del nuevo proceso rumbo al siguiente ciclo mundialista.

Antes de conocer qué puede mostrar el equipo dirigido por Márquez, vale la pena recordar lo ocurrido en el último capítulo entre ambos seleccionados.

Colombia goleó a México en el último enfrentamiento

El antecedente más reciente se produjo el 11 de octubre de 2025, cuando México y Colombia se enfrentaron en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Aquella noche, el equipo entonces dirigido por Javier Aguirre terminó completamente superado y sufrió una derrota por 4-0.

Colombia no perdonó aquella vez - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El marcador comenzó a tomar forma apenas al minuto 16, cuando Jhon Lucumí apareció para poner adelante al conjunto colombiano. México llegó al descanso con la desventaja mínima, pero el segundo tiempo terminó por transformar el partido en una goleada.

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Al minuto 56, Luis Díaz amplió la diferencia y dejó al Tricolor en una situación complicada. Apenas unos minutos después, Jefferson Lerma marcó el tercero, mientras que Johan Carbonero apareció cerca del final para establecer el 4-0 definitivo.

La alineación mexicana de aquel encuentro estuvo integrada por Luis Malagón, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda, Santiago Giménez, Alexis Vega y Diego Lainez. Durante el segundo tiempo ingresaron futbolistas como Hirving Lozano, Erick Sánchez, Luis Romo, Germán Berterame y Julián Quiñones.

El resultado dejó una diferencia considerable entre ambos equipos y ahora forma parte del contexto con el que México afrontará el siguiente enfrentamiento.

Muchos jugadores repiten convocatoria. @miseleccionmx

Así podría formar México para el debut de Rafa Márquez

El duelo también será especial porque representará el primer partido de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

El exdefensor tomó el puesto después del proceso encabezado por Javier Aguirre y tendrá que comenzar a definir la base del equipo que trabajará durante este nuevo ciclo.

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Entre las novedades de la convocatoria aparece el regreso de Hirving Lozano, además de la presencia de jóvenes como Gilberto Mora, Armando González, Hugo Camberos y Diego Campillo.

También fueron considerados futbolistas con experiencia internacional como Johan Vásquez, César Montes, Erik Lira, Santiago Giménez y Roberto Alvarado.

Una de las posibles alineaciones coloca a Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en defensa; Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora en el mediocampo; mientras que Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Hirving Lozano formarían el ataque. Se trata de una posibilidad y no del once oficial anunciado por Márquez.

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Colombia, por su parte, mantiene a Néstor Lorenzo como entrenador y también afronta este partido como parte del inicio de su nuevo ciclo. La convocatoria incluye nombres como Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Arias, Richard Ríos y Yáser Asprilla.

Un nuevo partido y una oportunidad para cambiar el antecedente

El México vs. Colombia de este 26 de septiembre no tendrá relación directa con lo sucedido en Arlington, pero el 4-0 permanece como el antecedente inmediato entre ambos equipos. Ahora, con Rafael Márquez al frente y una combinación de jugadores experimentados y jóvenes, el Tricolor comenzará una etapa diferente.

El duelo en Baltimore permitirá observar las primeras decisiones del nuevo entrenador, desde el esquema hasta los futbolistas elegidos para construir su proyecto. Para México, además, será la primera oportunidad de generar una nueva referencia frente a Colombia después de aquella goleada.

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