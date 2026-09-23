México vs Colombia: Richard Ríos, Gustavo Puerta y todos los jugadores letales que amenazan el debut de Rafa Márquez

El amistoso del sábado 26 de septiembre en Baltimore iniciará nuevos ciclos para ambas selecciones, que buscarán medir plantillas renovadas en la Fecha FIFA. (Fotos: EFE-Isaac Esquivel / Travis Register-Imagn Images)

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México enfrenta a la Selección Colombia este sábado 26 de septiembre en Baltimore, en el esperado estreno de Rafael Márquez como técnico del Tri.

El amistoso llega con una carga extra: la Selección Mexicana perdió sus cuatro partidos más recientes ante los cafeteros y no consigue una victoria en esta rivalidad desde 2010.

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Rafael Márquez debutará como director técnico de la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre en el partido ante Colombia. REUTERS/Daniel Becerril

Los colombianos, por su parte, también abren una etapa de ajustes. Néstor Lorenzo ya no cuenta con varias de sus figuras como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero ni Luis Díaz en esta concentración, pero conserva experiencia europea, jugadores consolidados en Sudamérica y varios elementos que conocen de cerca a los futbolistas mexicanos.

México enfrenta a una defensa colombiana con centrales de Champions League

La línea defensiva colombiana mezcla jugadores con recorrido internacional y opciones que buscan ganar espacio en el recambio.

Para México, el desafío será encontrar rutas para llegar al área sin exponerse a las salidas rápidas de los laterales y a la fortaleza de los centrales.

Kevin Mier: El arquero de Cruz Azul conoce a Erik Lira y Jeremy Márquez por su convivencia diaria. Puede anticipar algunos movimientos de los mediocampistas mexicanos, aunque ellos también conocen su juego con los pies y sus reacciones bajo presión.

Álvaro Montero: El portero de Boca Juniors llega como una alternativa con experiencia. Su presencia mantiene abierta la disputa por la titularidad y le da a Lorenzo una opción acostumbrada a partidos de exigencia.

Dávinson Sánchez: El zaguero de Galatasaray aporta juego aéreo, fuerza en los duelos y liderazgo.

Jhon Lucumí: El defensor de Juventus puede anticipar lejos de su área y sacar la pelota desde el fondo.

Daniel Muñoz: El lateral de Nottingham Forest representa una amenaza ofensiva desde la derecha. Si se proyecta con libertad, puede combinarse y enviar centros peligrosos.

Álvaro Angulo: El jugador de Pumas conoce el entorno de la Liga MX. Su duelo por izquierda puede abrir una oportunidad para que México ataque con Hirving Lozano, Roberto Alvarado o Isaías Violante.

Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí formarán la pareja de defensas centrales con recorrido europeo en la línea defensiva colombiana. REUTERS/Daniel Becerril

Dávinson y Lucumí forman la pareja con mayor peso en la última línea cafetera. Por ello, México tendrá que moverlos, atacar los espacios y evitar centros previsibles que les permitan imponer su físico dentro del área.

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Sin James Rodríguez, Colombia entrega la creación a Richard Ríos y Jhon Arias

La Selección Colombia tiene volantes con capacidad para recuperar, administrar la posesión y soltar a sus atacantes. Ahí puede definirse el primer examen táctico de Márquez.

Richard Ríos: El jugador de Al-Ittihad puede recuperar, proteger la pelota y conducir hasta campo rival. Su fortaleza física le permite salir de la presión y activar transiciones con pocos toques.

Kevin Castaño: El mediocampista de Atlético Mineiro ofrece orden y distribución. Puede quedarse cerca de los centrales, cubrir las proyecciones y darle libertad a Ríos para avanzar.

Gustavo Puerta: El volante de Olympiacos comparte vestidor con Armando “Hormiga” González. Ambos conocen de primera mano los movimientos del otro, luego de coincidir en entrenamientos y partidos con el club griego.

Jhon Arias: El futbolista de Palmeiras aparece como uno de los llamados a asumir el liderazgo ofensivo después de los retiros de James y Quintero.

Yáser Asprilla: El jugador de Girona tiene un gran cambio de ritmo y capacidad para recibir entre líneas. Puede aparecer como extremo o mediapunta, una movilidad que complica las marcas fijas.

Daniel Arcila: El volante de León suma una conexión directa con el futbol mexicano. Es una de las novedades de Colombia y puede ser opción si Lorenzo busca control hacia los costados.

Jaminton Campaz: El elemento de Rosario Central aporta uno contra uno y conducción. Puede entrar para atacar a una defensa cansada o para modificar el ritmo desde la banda.

Richard Ríos y Jhon Arias asumirán la creación de juego en el mediocampo colombiano ante las ausencias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. REUTERS/Amanda Perobelli

Así, el Tri deberá impedir que Ríos reciba de frente y que Arias o Asprilla giren cerca del área. Si Colombia supera la primera presión, encontrará más espacios para cargar el ataque y obligar a los mexicanos a correr hacia su propia portería.

El Tri deberá contener a un ataque colombiano que llega con ritmo goleador

Colombia no contará con Lucho Díaz, pero mantiene buenas opciones para sostener su ataque. Luis Javier Suárez llega enrachado, mientras Camilo Durán, Kevin Viveros, Carlos Andrés Gómez y Óscar Perea le dan a Lorenzo perfiles distintos para ajustar durante el partido.

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Luis Javier Suárez: El delantero de Sporting CP suma siete goles en ocho partidos . Es la principal referencia de área y puede castigar con centros, pases filtrados o rebotes dentro del área.

Camilo Durán: El atacante de Celtic registra seis anotaciones en 12 encuentros . Puede entrar como revulsivo por su movilidad y su capacidad para atacar espacios cuando el rival adelanta líneas.

Carlos Andrés Gómez: El atacante de Vasco da Gama puede partir por fuera o acercarse al delantero. Su velocidad es una amenaza si México deja metros a sus espaldas.

Óscar Perea: El futbolista del América comparte vestidor con Israel Reyes e Isaías Violante. Ese conocimiento mutuo puede aparecer en los duelos individuales del segundo tiempo.

Luis Javier Suárez llega como la principal referencia de área de Colombia tras acumular siete goles en ocho partidos con el Sporting CP. - crédito Sporting CP

En este sentido, la prioridad mexicana será impedir que Suárez reciba cómodo. Si los cafeteros instalan a sus extremos cerca del área y encuentran centros desde las bandas, el delantero de Sporting CP tendrá condiciones para convertir cualquier descuido en una ocasión de gol.

Rafael Márquez abre una nueva etapa frente a una Colombia que domina la serie entre ambas selecciones

El duelo en Baltimore no sólo será un amistoso. Rafael Márquez inicia su gestión ante una selección que le ha resultado incómoda a México. Colombia ganó los cuatro antecedentes recientes, incluidos el 3-2 de 2022, el 3-2 de 2023 y el 4-0 de octubre de 2025.

El peso de la racha: México perdió sus cuatro partidos más recientes contra Colombia. La última victoria del Tri fue en 2010, por lo que Márquez enfrenta de inmediato el reto de frenar una tendencia que se extiende por 16 años.

Tres ausencias que modifican al Tri: México no cuenta con Edson Álvarez, Raúl Jiménez ni Julián Quiñones.

El regreso de Hirving Lozano: El atacante vuelve a la selección después de no formar parte del Mundial 2026.

Una base mundialista con caras nuevas: el Káiser mantiene a jugadores que participaron en el proceso anterior, como Johan Vásquez, César Montes, Santiago Giménez, Erik Lira y Luis Chávez, pero también abre espacio a perfiles como Álex Padilla, Obed Vargas y Armando González.

El inicio de una serie de cuatro amistosos: Después de Colombia, México enfrentará a Perú el 29 de septiembre en Harrison, a Estados Unidos el 3 de octubre en Phoenix y a Chile el 6 de octubre en Los Ángeles. Por ello, el partido en Baltimore será el primer parámetro para definir la base del nuevo ciclo.

La Selección Mexicana afronta el duelo amistoso sin la presencia de estrellas como Raúl Jiménez y Julián Quiñones. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, el Káiser buscará encontrar una referencia ofensiva ante las bajas de Jiménez y Quiñones, y evitar que Colombia imponga el ritmo desde los primeros minutos. El resultado no definirá su proceso, pero sí marcará el tono de su arranque al frente de la Selección.

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