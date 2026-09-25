México

Juez impone prisión preventiva a Miguel Sánchez, alcalde de Juchitán, por nexos con el CJNG

El alcalde fue detenido en un operativo realizado por autoridades federales el pasado miércoles

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial
Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial
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Un juez de Oaxaca impuso prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano a Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, imputado por presuntamente liderar una red de extorsión relacionada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El juez dictó la misma medida cautelar a Carlos Alberto de la Paz, conocido como La Parka, a quien las autoridades estatales acusan de ser integrante de la estructura delictiva del presidente Municipal.

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Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer, por medio de un comunicado, que durante la audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención del Edil y su presunto cómplice, además de que acordó que ambos deben permanecer en prisión hasta que se resuelva su situación jurídica.

Permanecerán en prisión por los delitos de extorsión y contra la Seguridad del estado

La dependencia señaló que en la diligencia el Ministerio Público estatal pidió la vinculación a proceso de los imputados por extorsión agravada y el delito contra la Seguridad del Estado, el primero de ellos contemplando la prisión preventiva de oficio.

La Fiscalía dijo que la solicitud de vinculación a proceso fue presentada durante la audiencia en la que el juez de la causa calificó como legal la detención de ambas personas, quienes fueron capturadas la mañana del 23 de septiembre, como resultado de un operativo.

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“Tras la presentación de los datos de prueba por parte del Ministerio Público, la FGEO solicitó la vinculación a proceso de los imputados, quienes permanecerán internados en centros federales de reinserción social”, se lee.

Audiencia de vinculación será el 29 de septiembre

La defensa del edil emanado de Morena solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación se tiene prevista para el próximo 29 de septiembre, nuevamente, por videoconferencia.

Mientras que la audiencia inicial o de imputación se llevó a cabo ayer, en la que Sánchez Altamirano compareció desde el penal de máxima seguridad del Altiplano y duró más de 10 horas.

Al concluir dicha audiencia, como ya es sabido por todos, el juez determinó que el imputado deberá permanecer en prisión preventiva al considerarlo de alta peligrosidad.

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