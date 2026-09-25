Diego Schoening venció a Televisa en juicio por Timbiriche, pero abandonó el triunfo para no afectar a 100 familias

(Instagram/Archivo)

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Diego Schoening, integrante de Timbiriche, revela que demandó a Televisa durante el segundo reencuentro del grupo y que ganó el proceso. El cantante sostiene que decidió desistirse para no poner en riesgo una gira que ya estaba en preparación y el empleo de más de 100 personas.

En entrevista con el pódcast de Nayo Escobar, Diego Schoening cuenta que el conflicto con la televisora ocurrió en medio de la organización del segundo reencuentro de Timbiriche. Según su relato, la decisión de abandonar el proceso legal marcó su relación laboral con la empresa y lo lleva a buscar oportunidades en Estados Unidos.

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“En el segundo reencuentro yo demando a Televisa. Yo le gané, pero tuve que desistirme”, dice Schoening durante la conversación.

Diego Schoening asegura que ganó la demanda contra Televisa

El cantante no detalla el motivo jurídico de la demanda ni las resoluciones emitidas dentro del proceso. Explica que optó por desistirse debido a que el reencuentro de Timbiriche ya tenía ensayos avanzados y un equipo de trabajo contratado.

“Estaba en juego el segundo reencuentro y ya teníamos mucho tiempo ensayado”, afirma el intérprete de Tú y yo somos uno mismo.

Timbiriche - (ViX)

Schoening señala que no quería cargar con la responsabilidad de frenar el proyecto. También menciona que había familias que dependían de las presentaciones y de la producción de la gira.

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“Yo no iba a cargar con la responsabilidad de dejarle de dar de comer a más de 100 familias que estaban trabajando con nosotros”, sostiene.

El exintegrante de Timbiriche resume el desenlace del caso con una frase: “Gané, pero rey sin corona. Me tuve que desistir”.

El cantante dice que los contratos se liberaron tras el proceso

Diego Schoening señala que, a partir del desistimiento, se liberaron contratos vinculados con el proyecto. No explica cuáles eran esos documentos ni las condiciones que cambiaron después de la negociación.

“Fue la manera en que soltaron los contratos”, comenta en el pódcast de Nayo Escobar.

El cantante agrega que el conflicto dejó daños en su relación con Televisa. Ante la pregunta sobre un posible veto, Schoening evita afirmarlo de forma directa, aunque reconoce que desde entonces le resulta complicado conseguir trabajo en México.

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“Quedó muy dañada esa relación. Entonces, es difícil encontrar trabajo en México para mí”, declara.

Cuando el conductor le pregunta si considera que todavía existe un veto, Diego Schoening responde que desconoce si hay una instrucción formal. “No sé si existe o no, porque ellos te lo van a negar toda la vida, pero simplemente es difícil encontrar”, expresa.

(Captura de pantalla)

Diego Schoening explica por qué se fue a Estados Unidos

El exintegrante de Timbiriche cuenta que, tras ese periodo, decidió mudarse a Estados Unidos para abrirse paso en otros espacios profesionales. Dice que la decisión no significó alejarse de la música ni de la actuación.

“Me vine a Estados Unidos a tocar puertas”, señala.

Schoening asegura que ha trabajado como cantante, conductor y actor. También refiere que participa en shows con sus hijos, interpreta temas de Timbiriche y canta canciones de grupos como Hombres G, Caifanes, Soda Stereo y Miguel Mateos.

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“Nunca en mi vida he trabajado tanto como trabajo aquí”, comenta el artista, quien también menciona que tuvo participación en programas de Estrella TV y Telemundo.

Foto: Cuartoscuro

El cantante sostiene que la reinvención ha sido constante desde su llegada a Estados Unidos. “No tengo miedo a tocar puertas, no tengo miedo de trabajar, no me da miedo nada, pero cansa reinventarse todos los días”, dice.

El integrante de Timbiriche acusa falta de regalías y pagos desiguales

Durante la entrevista, Diego Schoening también habla de las condiciones laborales que, según él, enfrentaron los integrantes de Timbiriche durante la etapa de mayor éxito de la agrupación.

El actor asegura que los intérpretes no recibieron regalías por los discos del grupo. “Nunca nos han pagado regalías de intérprete”, declara.

(Captura de pantalla)

También afirma que los pagos por presentación eran bajos frente a las cantidades que, según su versión, se cobraban por los conciertos. “A nosotros nos daban, creo que eran 10 mil pesos por show y vendían los shows en 1 millón de pesos”, señala.

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Schoening califica el trato como un “abuso completo” y sostiene que muchos acuerdos se hicieron de palabra. “Nunca hubo contratos, nunca hubo nada, todo fue palabra”, afirma.

El cantante atribuye parte de esa dinámica a que varios padres de los integrantes mantenían una relación laboral con la empresa. “Si querías seguir teniendo trabajo, entonces calladito es más bonito”, menciona.

Diego Schoening dice que Televisa mantiene el nombre de Timbiriche

El artista explica que el nombre de Timbiriche pertenece a Televisa. Cuenta que en algún momento intentó registrar la marca a nombre de los integrantes, debido a que había pasado tiempo sin utilizarse.

“Yo traté alguna vez de registrar el nombre a nombre de todos, porque la marca llevaba abandonada unos años”, relata.

El logotipo de la cadena Televisa es visto frete a su sede central en Ciudad de México, México, el 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha

De acuerdo con Schoening, cuando la empresa fue notificada del intento de registro, renovó los derechos sobre el nombre. “En ese segundo lo volvieron a refrendar. El nombre es de Televisa”, sostiene.

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El cantante precisa que los integrantes pueden interpretar los temas que grabaron porque son los intérpretes originales, aunque insiste en que no reciben regalías derivadas de aquellos discos.

“Tú puedes cantarlas las veces que quieras, como quieras y donde quieras”, dice sobre las canciones del grupo. “Seguimos sin recibir regalías de ninguno de esos discos”.