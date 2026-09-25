México

André Jardine no se olvida del Club América y conmueve con emotivo recuerdo del Campeones Cup

El tricampeón brasileño tocó fibras en la afición Azulcrema al tener en la memoria la celebración del título en el 2024

Se transformó en técnico tricampeón de la Liga Mx REUTERS/Eloisa Sanchez
Se transformó en técnico tricampeón de la Liga Mx REUTERS/Eloisa Sanchez
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Tal vez André Soares Jardine se despidió de la dirección técnica del Club de Futbol América, pero el recuerdo glorioso perdura para siempre en la mente del estratega brasileño mientras dirige en el futbol de los Emiratos Árabes Unidos.

Hoy 25 de septiembre del 2026, Jardine emocionó a más de un fanático Azulcrema al compartir en sus historias de Instagram una imagen donde conmemora el levantamiento del Campeones Cup de hace dos años frente al Columbus Crew de los Estados Unidos.

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Las redes sociales estallaron en júbilo porque la afición reconoce que directores técnicos como André Jardine no surgen de la nada y no se aparecen día con día en esa misma postura de lograr hacer historia como él sí lo hizo con el tricampeonato de la Liga Mx.

En la fotografía vemos a André Jardine feliz por conquistar el Campeones Cup en 2024, mientras el brillo está en manos del capitán mexicano Henry Martín y las serpentinas vuelan a gran velocidad para engrandecer a los americanistas.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con la foto de un equipo de fútbol festejando con un trofeo y confeti
André Jardine comparte un recuerdo de la celebración del Campeones Cup. (Instagram / oficialandrejardine )

El momento triunfante que André Jardine rememoró en su página oficial data el 25 de septiembre del 2024. Aquella velada en el Lower.com Field, de Columbus Crew, los emplumados definieron el título en penaltis tras empatar por 1-1 en el tiempo reglamentario.

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El exjugador mexicano del Club América, Néstor Araujo, consiguió el gol que permitió al conjunto de Coapa igualar con el Columbus Crew y dirigir el cierre decisivo en la tanda de máximos castigos para así ampliar el palmarés del equipo capitalino frente a un rival de la Major League Soccer.

El Campeones Cup de aquella temporada se tranformó en uno de los seis campeonatos que André Soares Jardine alzó con el Club de Futbol América, antes de tomar otra dirección y crecer profesionalmente llevando el timón del Shabab Al Ahli Dubai FC de los Emiratos Árabes Unidos,

El tricampeonato y los demás títulos que consolidó a André Jardine en el Club América

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - December 15, 2024 America coach Andre Jardine celebrates after winning the championship of Liga MX for the third time, first since 1985 REUTERS/Antonio Ojeda
André Jardine es el primer técnico en ser tricampeón en torneos cortos de la Liga MX (REUTERS/Antonio Ojeda)

La Campeones Cup que André Jardine ganó con el América en 2024, suma en la tabla de los campeonatos que hicieron un entrenador histórico al sudamericano desde su llegada en el Apertura 2023, tras su aparición en México con el Club Atlético de San Luis.

André Jardine abandonó el Nido con seis copas de campeón hasta el cierre de su ciclo en 2026. La primera celebración del título en la Liga Mx llegó en el Apertura 2023, venciendo a los Tigres de la UANL para bajar del cielo la estrella número 14 en la historia del club.

Su glorioso momento no quedó en esa campaña, vendría una racha que coloca a André Jardine entre los mejores técnicos del Club de Futbol América y, por ahora, el número 1 desde que la Primera División de México decidió cambiar el formato a torneos cortos en 1996.

Las Águilas llegaron nuevamente a la final en el Clausura 2024 frente al vigente campeón nacional, el Cruz Azul, a quien el Club América venció 2-1 en el global, en una final polémica tras un penalti que el árbitro, Marco Antonio Ortiz, señaló sobre Israel Reyes tras una barrida de Rodolfo Rotondi.

Jardine
André Jardine con los títulos obtenidos al frente del América. (X/renacova)

Ganar el título significó el primer bicampeonato de los Cremas en torneos cortos y, además, ganó de forma automática el Campeón de Campeones al ser el mejor equipo de la temporada 2023-2024, incluida la Supercopa de la Liga MX.

Los trofeos precedentes llegaron antes de la Campeones Cup, que enfrenta al monarca de la Liga Mexicana con el campeón de la Major League Soccer (MLS), Liga Profesional de Futbol en los Estados Unidos—.

El Club de Futbol América concretó un año excepcional con otro campeonato de la Primera División. Los de la Capital vencieron a Monterrey en la final del Apertura 2024 para un monumental tricampeonato nunca antes visto en los torneos cortos.

Con esos resultados, André Soares Jardine marcó una huella indeleble en la institución Azulcrema con tres títulos consecutivos de la Primera División, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga Mx y la Campeones Cup como el único trofeo en su palmarés obtenido fuera de México.

Jardine no cierra la puerta de algún día regresar al Club América

El brasileño dice adiós al Club tras concluir el C2026
El brasileño dice adiós al Club tras concluir el C2026 (Club América )

André Soares Jardine dejó oficialmente al Club de Futbol América el 3 de junio de 2026, después de tres años al frente del equipo Azulcrema, etapa en la que obtuvo seis títulos:

  1. Liga MX (Apertura 2023)
  2. Liga MX (Clausura 2024)
  3. Liga MX (Apertura 2024)
  4. Campeón de Campeones (2024)
  5. Supercopa MX (2024)
  6. Campeones Cup (2024)

En su última conferencia de prensa, el técnico carioca adelantó que su futuro estaría en el futbol extranjero, enfatizando que esta fue su primera experiencia como entrenador del Club América, dejando en claro que su adiós no es definitivo.

“Yo procuré apenas pasar mis sentimientos, las cosas que pasaban en mi corazón, en mi cabeza y dejamos pasar más algunos días para tomarnos en conjunto la decisión Y ahí creo que el club pasó a sentir lo mismo que yo”, declaró el brasileño.

“Tal vez sea el mejor camino para todas las partes cerrar esta etapa, era una preocupación que yo tenía de después de todo que vivimos aquí, proteger un poco las relaciones que construimos yo con Emilio (Azcárraga), con (Santiago) Baños, con los jugadores, con la afición, darnos una pausa en el sentido de que también para los jugadores va a ser importante un nuevo comando, otra forma de motivar, otra forma de entrenar”.

“Los jugadores van a tener que demostrar cómo el primer día que conmigo sería imposible, porque las relaciones ahí ya están. Para el club, este, es como un oxígeno. En este fuego que tiene que estar fuerte todo el tiempo por la exigencia y para mí un poquito de oxígeno. Probablemente, allí enfrente un un nuevo reto, otro club, probablemente otra liga, que también me va agregar experiencias, me dejará más fuerte como entrenador en todos los aspectos”.

“Dejamos algunos objetivos por concretar que aún no conseguimos en esta primera etapa, pero en la segunda yo imagino que pueda pasar con otra energía, en otro momento, incluso nosotros pudiendo venir con la misma fuerza y hambre que llegamos aquí en el primer día del Club América“. concluyó André Soares Jardine.

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