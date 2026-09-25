Javier Aguirre vuelve a LaLiga: ¿Cuándo y a qué hora es el debut del Vasco con el Valencia?

Tras su paso por el Tri, Aguirre se dio una nueva oportunidad en España. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

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Javier el “Vasco” Aguirre está de regreso en LaLiga para emprender una nueva aventura en los banquillos del balompié europeo, asumiendo la dirección técnica del histórico Valencia CF. Tras su paso por diversos banquillos internacionales y selecciones nacionales, el estratega mexicano toma las riendas del conjunto ché con la misión clara de devolverle la estabilidad competitiva a una institución de enorme tradición que busca recuperar el protagonismo perdido en los primeros planos del torneo ibérico.

El nombramiento de Aguirre ha generado una ola de reacciones en el entorno valencianista y en la prensa deportiva internacional. Su reconocida capacidad para gestionar vestidores complejos, inyectar carácter competitivo a planteles golpeados en la parte mental y estructurar sistemas defensivos sólidos lo convierten en el perfil idóneo para el proyecto actual de la entidad de Mestalla.

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La afición blanquinegra aguarda con enorme expectación la presentación oficial del estratega en el emparrillado, confiando en que su vasta experiencia en el balompié español sea el catalizador para corregir el rumbo en la presente temporada.

El ‘Vasco’ comenzó su nueva aventura en el futbol español y tendrá más de dos semanas para preparar su estreno ante el Racing de Santander.

Un estratega de mil batallas en el fútbol español

El retorno del “Vasco” Aguirre a LaLiga no es una coincidencia, sino el resultado de un historial profesional ampliamente respetado en territorio español. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria en el Viejo Continente, el entrenador mexicano ha dejado una huella imborrable al frente de clubes emblemáticos como Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol de Barcelona y Mallorca.

En cada una de estas instituciones, el técnico demostró una habilidad superlativa para cumplir objetivos de alta exigencia, desde clasificar a torneos europeos hasta salvar equipos del descenso en situaciones extremas.

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La llegada de Aguirre a Mestalla representa un capítulo de máxima exigencia en su carrera. El Valencia CF es considerado uno de los gigantes del fútbol español, poseedor de una afición sumamente apasionada e intempestiva que exige resultados inmediatos y un compromiso total dentro de la cancha.

El “Vasco” aterriza en el banquillo valencianista con un diagnóstico claro de las necesidades del equipo: fortalecer la disciplina táctica, recuperar la contundencia en las áreas y devolverle la identidad de equipo rocoso e incómodo ante cualquier rival.

Su más reciente reto fue con la Selección Mexicana. (EFE/ Sashenka Gutiérrez)

¿Cuándo y a qué hora podría ser el debut del Vasco?

La interrogante principal que domina la agenda deportiva entre los seguidores del Valencia y la afición mexicana gira en torno al día exacto en que el estratega azteca dirigirá su primer partido oficial desde el área técnica.

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De acuerdo con el calendario establecido por LaLiga, el tan ansiado debut de Javier Aguirre en el banquillo del conjunto blanquinegro está programado para llevarse a cabo tras la conclusión de la fecha de compromisos internacionales de selecciones, es decir, el próximo 11 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

El escenario para el estreno del “Vasco” será nada menos que el mítico Estadio de Mestalla, donde el Valencia recibirá la visita de un rival siempre exigente como lo es el Racing de Santander. El choque marcará el inicio formal de la era Aguirre, un compromiso en el que se espera ver de inmediato los primeros rasgos distintivos del estilo del técnico mexicano: intensidad física en la marca, transiciones rápidas hacia el frente y un orden defensivo férreo que no conceda facilidades al ataque enemigo.

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El cuerpo técnico encabezado por Aguirre ha comenzado a trabajar a marchas forzadas durante los entrenamientos intersemanales para plasmar su idea táctica en el menor tiempo posible. Aprovechar la pausa en el calendario local resulta un factor determinante para que el entrenador conozca a fondo las virtudes y carencias de su plantel, evalúe el estado físico de los futbolistas del primer equipo y defina la alineación titular que saltará al terreno de juego en busca de los tres puntos en su presentación.

Los mexicanos ya esperan su debut en LaLiga.

El objetivo: devolver al Valencia a la élite europea

El reto que afronta Javier Aguirre al frente del Valencia va mucho más allá de un debut positivo. La directiva del club y la masa social aspiran a construir un proyecto deportivo a mediano plazo que le permita a la escuadra ché abandonar la zona media de la tabla y pelear decididamente por puestos de clasificación a competencias europeas, como la UEFA Europa League o la UEFA Champions League.

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El estratega mexicano es consciente de la magnitud del desafío y del nivel de exigencia que implica dirigir a uno de los clubes más laureados del fútbol español. Sin embargo, Aguirre cuenta con el aval de su amplia trayectoria y el respaldo de un vestidor que ve en su liderazgo la guía necesaria para salir de la inconsistencia. Todo se encuentra preparado en la Capital del Turia para dar inicio a una nueva etapa de la mano del “Vasco”, cuya figura promete devolverle la garra, la pasión y el espíritu competitivo al histórico Valencia CF.