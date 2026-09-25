Sin alcalde, Oaxaca desarma a la Policía de Juchitán por falta de condiciones para su resguardo

Retiro de armas a la Policía Municipal de Juchitán. Crédito: SSPC Oaxaca

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Oaxaca retiró el armamento de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza este 25 de septiembre, el mismo día que un juez dictó prisión preventiva, a cumplir en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, a su alcalde Miguel Sánchez Altamirano, detenido el 23 de septiembre por presuntos nexos con Los Cromos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El retiro del armamento se realizó por protocolo, según informó la dependencia estatal en un comunicado.

Elementos estatales en la comisaría de Juchitán. Crédito: SSPC Oaxaca

El arsenal retirado consistió en 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles de diferentes calibres, de acuerdo con el detalle proporcionado por la SSPC de Oaxaca en sus redes sociales. El equipo fue trasladado al Depósito General de Armamento de la corporación, ubicado en las instalaciones del Cuartel General de la Policía Estatal, en el municipio de Santa María Coyotepec.

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El gobierno estatal argumentó la ausencia del alcalde y un vacío jurídico interno

La SSPC de Oaxaca explicó que la medida tuvo carácter preventivo y respondió a dos causas. La primera fue la ausencia de la figura del presidente municipal, tras la detención de Sánchez Altamirano, también conocido como “Quetu”, el 23 de septiembre. La segunda fue la inexistencia, en ese momento, de las condiciones jurídicas necesarias al interior del Ayuntamiento para mantener la gestión y resguardo local de este equipo táctico y armamento, según el comunicado oficial de la dependencia.

El excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán fue detenido un día después del alcalde "Quetu". Crédito: Redes sociales

El retiro se sumó a otras medidas tomadas por las autoridades estatales y federales en el municipio tras la detención del alcalde. Un día después de la caída de Sánchez Altamirano, las autoridades aprehendieron al excomisionado de seguridad municipal, John Keny Moreno, y fuerzas federales tomaron el control de la comisaría municipal, según informaron medios locales.

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La SSPC de Oaxaca no es la dependencia encabezada por Harfuch

La secretaría que ejecutó el retiro de armamento correspondió al gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, y no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, de la cual es titular Omar García Harfuch. Ambas dependencias comparten nombre y siglas, pero operan en niveles distintos de gobierno: una estatal y otra federal.

Las fuerzas estatales resguardaron el armamento por falta de condiciones, según consta un mensaje oficial. Crédito: SSPC Oaxaca

La corporación estatal fue la que llevó a cabo la revisión y el traslado del armamento municipal, en coordinación con las instrucciones del gobernador Jara Cruz tras la crisis institucional desatada en Juchitán.

Jara pidió al Congreso local declarar la desaparición del Ayuntamiento

Ante el vacío de poder en Juchitán, debido a que el suplente Mariano Rosado López no se presentó para asumir el cargo, el gobernador Salomón Jara ordenó al secretario de Gobierno estatal tramitar ante el Congreso de Oaxaca la desaparición formal del Ayuntamiento de Juchitán. La medida abriría paso a que el Ejecutivo estatal designara a un encargado de la administración municipal para conducir temporalmente los asuntos públicos del municipio.

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“Mi responsabilidad como gobernador constitucional es actuar para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán”, declaró Jara Cruz este 25 de septiembre, en un mensaje difundido en video a través de sus redes sociales. El mandatario adelantó también un refuerzo en la presencia territorial de las corporaciones de seguridad durante los próximos días.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, asegura que la paz y la estabilidad permanecen firmes en Juchitán tras la detención del alcalde, a quien relacionan con un esquema de extorsión del CJNG. (X/Salomón Jara)

El gobernador prometió una transición ordenada que no interrumpiera el funcionamiento del municipio. “La vida del municipio no puede detenerse y la atención a la gente tampoco”, sostuvo, al precisar que los servicios públicos, las labores de seguridad, la atención social y las obras en marcha debían seguir llegando a colonias, agencias y comunidades.

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Miguel Sánchez Altamirano, mejor conocido como “Quetu”, cayó el 23 de septiembre en Ciudad Ixtepec, en el marco del Operativo Enjambre, con el despliegue de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). En el mismo operativo cayó Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parka”.

A la izquierda la Parka y de lado derecho el alcalde Quetu. Foto: SSPC

Las autoridades atribuyeron a ambos detenidos vínculos con “Los Cromos”, célula del CJNG activa en el Istmo de Tehuantepec en narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y tráfico de personas. El juez calificó a los dos imputados de alta peligrosidad y ordenó su reclusión en prisión preventiva.

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La continuación de la audiencia de vinculación a proceso del edil quedó reprogramada para el 29 de septiembre, por videoconferencia, luego de que un juez dictara prisión preventiva contra él y su defensa solicitara la duplicidad del término constitucional. Mientras tanto, el Congreso de Oaxaca tiene pendiente resolver la solicitud del gobernador Jara para declarar formalmente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán.