EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de septiembre

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México informó esta mañana en su cuenta de X (antes Twitter) que ocho personas fueron detenidas y que aseguraron 19 armas, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos y 415 pastillas de fentanilo durante operativos coordinados en Mazatlán, Sinaloa, como parte del reforzamiento de seguridad ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El gobierno de Donald Trump suspendió, al menos por ahora, los planes para realizar ataques aéreos contra cárteles de la droga en territorio mexicano, de acuerdo con información publicada por The New York Times, en un momento en que Washington y el gobierno de Claudia Sheinbaum avanzan hacia un posible acuerdo comercial.
El homicidio doloso en Tabasco bajó 54% en los últimos dos años, según el reporte que presentó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, en la conferencia matutina de este viernes desde Villahermosa.
Más de 6 mil elementos de corporaciones estatales, federales y municipales participan en el Operativo Otomí, estrategia de seguridad desplegada en 20 municipios del Estado de México para combatir delitos de alto impacto y detener a generadores de violencia.
“El Mayor de los Ranas” sigue sonando en fiestas, autos y redes sociales, pero sus más de 487 millones de reproducciones en Spotify contrastan con la realidad que inspiró el corrido: en las calles de Culiacán, el grupo armado al que hace referencia la canción continúa disputando el territorio a balazos. La noche de este jueves, ese conflicto alcanzó a su intérprete, Víctor Valverde, quien resultó herido durante un ataque armado en un restaurante de la capital sinaloense, un hecho que dejó un muerto y seis personas lesionadas.
Un ataque armado dentro del restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejó una persona muerta y seis heridos, entre ellos el cantante de corridos Víctor Valverde, de 21 años.