México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de septiembre

Sigue lo más relevante de estos temas en Infobae México en tiempo real

Guardar
Un automóvil azul acordonado con cinta amarilla de la policía estatal y casquillos de bala junto a marcadores de evidencia en la calle.
Agentes de la policía estatal acordonan la escena de un crimen con un automóvil y casquillos percutidos en Tamaulipas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
14:34 hsHoy

Refuerzan Sinaloa tras captura de ocho narcos con explosivos y fentanilo, luego de mensajes dirigidos a Sheinbaum y Harfuch

Las acciones fueron realizadas por elementos de Defensa, Semar, SSPC, Guardia Nacional y autoridades estatales

Ocho hombres fueron detenidos con armas, explosivos y fentanilo en Mazatlán, Sinaloa, informó Omar García Harfuch este viernes Foto: Semar
Ocho hombres fueron detenidos con armas, explosivos y fentanilo en Mazatlán, Sinaloa, informó Omar García Harfuch este viernes Foto: Semar

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México informó esta mañana en su cuenta de X (antes Twitter) que ocho personas fueron detenidas y que aseguraron 19 armas, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos y 415 pastillas de fentanilo durante operativos coordinados en Mazatlán, Sinaloa, como parte del reforzamiento de seguridad ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Leer la nota completa
14:33 hsHoy

EEUU suspende planes de ataques aéreos en México mientras Trump busca acuerdo comercial con Sheinbaum, reporta NYT

The New York Times reportó que Washington dejó en pausa los planes de atacar objetivos de organizaciones criminales en territorio mexicano, mientras la administración de Donald Trump se acerca a un posible acuerdo comercial con el gobierno de Claudia Sheinbaum

Donald Trump y Claudia Sheinbaum mantienen negociaciones comerciales mientras sus gobiernos profundizan la cooperación en seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Donald Trump y Claudia Sheinbaum mantienen negociaciones comerciales mientras sus gobiernos profundizan la cooperación en seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Donald Trump suspendió, al menos por ahora, los planes para realizar ataques aéreos contra cárteles de la droga en territorio mexicano, de acuerdo con información publicada por The New York Times, en un momento en que Washington y el gobierno de Claudia Sheinbaum avanzan hacia un posible acuerdo comercial.

Leer la nota completa
14:31 hsHoy

Homicidio doloso en Tabasco disminuyó 54%, reporta Gobierno: más de 6 mil personas han sido detenidas en dos años

Más de seis mil personas fueron detenidas en la entidad durante ese periodo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El homicidio doloso en Tabasco bajó 54% en los últimos dos años, según el reporte que presentó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, en la conferencia matutina de este viernes desde Villahermosa.

Leer la nota completa
14:28 hsHoy

Operativo Otomí deja 45 detenidos vinculados con homicidios dolosos en el Estado de México

El despliegue de seguridad abarcó 20 municipios del Valle de México, con acciones contra el narcomenudeo y generadores de violencia

Operativo Otomí donde se revisan motocicletas y autos en el Edomex (Gob. Edomex)
Operativo Otomí donde se revisan motocicletas y autos en el Edomex (Gob. Edomex)

Más de 6 mil elementos de corporaciones estatales, federales y municipales participan en el Operativo Otomí, estrategia de seguridad desplegada en 20 municipios del Estado de México para combatir delitos de alto impacto y detener a generadores de violencia.

Leer la nota completa
14:28 hsHoy

De qué habla “El Mayor de los Ranas”, la canción más famosa de Víctor Valverde ligada a un brazo armado de Los Chapitos

Pese a que Víctor Valverde niega que sus corridos retraten a un grupo armado real, las letras de sus temas coinciden con la trayectoria documentada de “Los Ranas”

(Instagram)
(Instagram)

“El Mayor de los Ranas” sigue sonando en fiestas, autos y redes sociales, pero sus más de 487 millones de reproducciones en Spotify contrastan con la realidad que inspiró el corrido: en las calles de Culiacán, el grupo armado al que hace referencia la canción continúa disputando el territorio a balazos. La noche de este jueves, ese conflicto alcanzó a su intérprete, Víctor Valverde, quien resultó herido durante un ataque armado en un restaurante de la capital sinaloense, un hecho que dejó un muerto y seis personas lesionadas.

Leer la nota completa
14:27 hsHoy

Balacera en restaurante TaiPak de Culiacán deja un muerto y 6 heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde

Elementos del Grupo Interinstitucional aseguraron la zona tras el ataque, aún no hay detenidos

Un ataque armado con armas largas y cortas dentro del restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejó una persona muerta y seis heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde. (REdes sociales)
Un ataque armado con armas largas y cortas dentro del restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejó una persona muerta y seis heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde. (REdes sociales)

Un ataque armado dentro del restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejó una persona muerta y seis heridos, entre ellos el cantante de corridos Víctor Valverde, de 21 años.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

mexico-noticiasNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadasaltosasesinatos

Últimas noticias

Detención del alcalde de Juchitán no está ligada a ataque contra Elvis Guerra: Sheinbaum aclara denuncia de diseñadora que elaboró su vestido

La presidenta de México aclaró que el ataque contra el negocio de la diseñadora de Modas no estaba relacionado con la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán

Detención del alcalde de Juchitán no está ligada a ataque contra Elvis Guerra: Sheinbaum aclara denuncia de diseñadora que elaboró su vestido

Raúl Rosas Jr. vs Raoni Barcelos, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la UFC Vegas 121

Para ambos será una oportunidad importante, ya que será la primera vez que encabecen una función de UFC

Raúl Rosas Jr. vs Raoni Barcelos, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la UFC Vegas 121

Lupillo Rivera estalla y abandona reality show de forma abrupta: “Buscan generar morbo, chismes y notas amarillistas”

El intérprete abandonó el programa luego de que trascendiera a quién dedicó un platillo durante las grabaciones, revelando un nuevo romance tras el fin de su compromiso con la modelo Taina Pimentel

Lupillo Rivera estalla y abandona reality show de forma abrupta: “Buscan generar morbo, chismes y notas amarillistas”

Joven denuncia que entrenador la grabó sin permiso mientras hacía ejercicio y exhibe la respuesta del dueño del gimnasio

La usuaria llamada Marian Bravo aseguró que nunca autorizó al instructor a grabarla y cuestionó que el propietario justificara su permanencia en el establecimiento

Joven denuncia que entrenador la grabó sin permiso mientras hacía ejercicio y exhibe la respuesta del dueño del gimnasio

Lanzaron billetes al aire para escapar, pero fueron detenidos en Cuauhtémoc, CDMX

Los detenidos están vinculados con el robo de más de tres millones de pesos en efectivo, joyas y bolsas de diseñador en una vivienda de Saltillo, Coahuila

Lanzaron billetes al aire para escapar, pero fueron detenidos en Cuauhtémoc, CDMX

ÚLTIMAS NOTICIAS

Murió Oscar González Oro, una voz de radio

Murió Oscar González Oro, una voz de radio

Nicolas Cage se transforma en John Madden en la biopic ‘Madden’ de Prime Video

Ariana Harwicz, cancelada en España y publicada en Irán: editan en persa su último libro

“No está nada fácil”: el Gobierno trabaja contra reloj por las PASO y evalúa más apertura para impulsar nuevos acuerdos

Fallas en el iPhone 18 Pro: Apple prepara una actualización urgente para corregir los reinicios inesperados

INFOBAE AMÉRICA

Ariana Harwicz, cancelada en España y publicada en Irán: editan en persa su último libro

Ariana Harwicz, cancelada en España y publicada en Irán: editan en persa su último libro

Kaia Gerber revela cómo su hermano Presley la apoyó hasta sus últimos días: “Era muy dulce”

Oposición exige a Delcy Rodríguez que convierta su discurso en hechos concretos y que llame a elecciones

Fernando Cerimedo afirmó ante la Fiscalía de Bolivia que puede demostrar el origen de su dinero

Casi medio millón de venezolanos dejan de trabajar a causa de la crisis de los servicios públicos

DEPORTES

Colapinto y Gasly, en el centro de la interna de Alpine: qué se juega cada piloto dentro del equipo

Colapinto y Gasly, en el centro de la interna de Alpine: qué se juega cada piloto dentro del equipo

Inolvidable remontada de Argentina para ganar el oro en atletismo: la corrida de Larregina para pasar del 5° al 1° lugar

Sismo en la Premier League: Manchester City fue declarado culpable de más de 100 infracciones y recibiría un sanción histórica

Franco Colapinto largará 10° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

La selección argentina Sub 19 buscará la medalla de oro en los Juegos Suramericanos ante Paraguay: hora, TV y posibles formaciones