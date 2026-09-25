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Aleksandre Topuria volverá a la UFC ante el mexicano Santiago Luna: ¿cuándo y dónde será la pelea?

Para Topuria, el objetivo será regresar después de un año de inactividad y comenzar a acercarse a la zona alta de la categoría

Dos hombres sin camiseta posan en primer plano frente a la red de un octágono con luces reflectoras y humo de fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aleksandre Topuria volverá al octágono de UFC y ya tendría rival para su tercera pelea dentro de la compañía.

El hispano-georgiano se mediría con el mexicoamericano Santiago Luna el próximo 21 de noviembre en Doha, Catar, en una pelea de peso gallo que está prácticamente cerrada, aunque todavía falta el anuncio oficial de la promotora.

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El enfrentamiento pondrá frente a frente a dos peleadores jóvenes dentro de la división de las 135 libras, aunque con recorridos diferentes. Topuria llega con una marca de 7-1, mientras que Luna tiene récord de 8-1 y acumula tres combates dentro de UFC. El mexicano, además, ya sabe lo que es sufrir una derrota en la compañía.

Aleksandre Topuria volverá a UFC después de casi un año

El luchador de la UFC Aleksandre Topuria ( EFE/EPA/MARK EVANS)
(EFE/EPA/MARK EVANS)

El regreso de Aleksandre Topuria llegará después de un largo periodo alejado de la competencia. Su última aparición ocurrió el 22 de noviembre de 2025, cuando derrotó por decisión unánime a Bekzat Almakhan y consiguió su segunda victoria dentro de UFC.

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Antes de ese triunfo, el hispano-georgiano también había superado a Colby Thicknesse por decisión unánime en febrero de 2025, por lo que buscará ante Luna mantener su paso perfecto dentro de UFC y sumar su tercera victoria en la organización.

Una de las razones de su poca actividad ha sido su papel como parte del equipo de trabajo de su hermano Ilia Topuria. Aleksandre ha tenido una participación importante en sus campamentos de entrenamiento, por lo que su regreso al octágono quedó en segundo plano durante buena parte del último año.

Santiago Luna ya había pedido enfrentar a Topuria

(@santiagolunamma / Instagram)
(@santiagolunamma / Instagram)

El combate también representa la oportunidad para que Santiago Luna concrete un enfrentamiento que él mismo había buscado desde su aparición en UFC México.

Después de derrotar por decisión unánime a Ángel Pacheco el pasado 28 de febrero, Luna aprovechó la entrevista posterior a la pelea para lanzar públicamente el reto a Aleksandre Topuria. El mexicano dejó claro que quería enfrentarlo en su siguiente compromiso.

Sin embargo, Luna llegó a esa victoria con un recorrido distinto al de su próximo rival. En junio pasado sufrió la primera derrota de su carrera profesional al ser sometido por Bryce Mitchell mediante un estrangulamiento de triángulo de brazo en el tercer asalto.

El resultado dejó a Luna con una marca de 8-1, mientras que su paso por UFC quedó en 2-1 después de sus triunfos sobre Pacheco y Quang Le y la derrota ante Mitchell.

Aleksandre Topuria y Santiago Luna se enfrentarían en UFC Qatar

Aleksandre Topuria durante el combate ante Colby Thicknesse (EFE/EPA/MARK EVANS)
(EFE/EPA/MARK EVANS)

El duelo está previsto para el 21 de noviembre de 2026 en Doha, Catar, dentro del evento de UFC que tendrá lugar en la ABHA Arena. La pelea sería en la división de peso gallo.

Para Topuria, el objetivo será regresar después de un año de inactividad y comenzar a acercarse a la zona alta de la categoría.

Luna, por su parte, tendrá la posibilidad de recuperarse de su primera derrota profesional y, al mismo tiempo, conseguir una victoria sobre un rival que llega invicto desde su debut en la compañía de Dana White.

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