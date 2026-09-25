México

Captan a vendedor de tianguis pesando frutas y verduras sin báscula | Video

La escena generó humor y cuestionamientos entre los internautas, aunque no existe información que confirme una posible estafa

Un video de apenas 38 segundos desató toda clase de comentarios después de mostrar al comerciante manipulando las bolsas como si estuviera pesando los productos.

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Un peculiar momento captado en un tianguis mexicano desató una ola de comentarios en redes sociales después de que un comerciante fuera grabado mientras aparentemente pesaba frutas y verduras sin que se observara una báscula en su puesto.

La escena, registrada en un video de aproximadamente 38 segundos, comenzó a circular con fuerza desde el 23 de septiembre de 2026 y rápidamente fue retomada por diferentes cuentas en redes sociales. La particular manera en que el vendedor manipulaba las bolsas hizo que los usuarios bautizaran la situación como la “báscula invisible”.

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En la grabación aparece un hombre detrás de varias mesas de madera mientras atiende a una mujer adulta mayor que viste de blanco. Sobre el improvisado puesto se observan diferentes productos, entre ellos plátanos, lechugas y otras verduras.

El momento que llamó la atención ocurre cuando el comerciante toma las bolsas con mercancía y realiza una serie de movimientos que recuerdan al procedimiento utilizado para pesar productos.

El extraño movimiento que desató las bromas

La grabación generó dudas entre internautas, quienes intentaron descifrar qué hacía el comerciante antes de entregar la mercancía.
La grabación generó dudas entre internautas, quienes intentaron descifrar qué hacía el comerciante antes de entregar la mercancía.

En distintos momentos del video, el vendedor levanta una bolsa, la desplaza hacia un costado y parece esperar unos segundos antes de entregársela a la mujer.

Lo curioso es que en el encuadre de la grabación no aparece ningún instrumento de medición que permita identificar de manera evidente cómo se habría determinado el peso de los productos.

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La situación fue suficiente para que los usuarios comenzaran a compartir el material acompañado de comentarios humorísticos. Algunas publicaciones utilizaron frases como “¿el inventor de la báscula invisible?”, mientras que otras simplemente describieron la escena como “la báscula invisible”.

Las bromas no tardaron en aparecer. Algunos internautas señalaron que, si el vendedor podía utilizar una báscula que no se veía, entonces los clientes también podrían recurrir a un método similar para pagar con “dinero invisible”.

Sin embargo, otros usuarios adoptaron una postura diferente y cuestionaron qué estaba sucediendo realmente detrás del mostrador.

¿Realmente estaba pesando los productos?

Usuarios bautizaron así la peculiar escena registrada en un tianguis, aunque el video no permite determinar si realmente hubo un pesaje o algún engaño.
Usuarios bautizaron así la peculiar escena registrada en un tianguis, aunque el video no permite determinar si realmente hubo un pesaje o algún engaño.

Aunque las imágenes provocaron sospechas entre algunos internautas, el video por sí mismo no demuestra que el comerciante estuviera cometiendo algún tipo de fraude.

La grabación no permite conocer cuánto producto había solicitado la mujer, cuál fue el precio establecido previamente o cuánto dinero terminó pagando por la mercancía.

Tampoco es posible descartar que existiera algún instrumento de medición colocado fuera del campo de visión de la cámara. En el material difundido no se distingue una báscula, pero eso no significa necesariamente que el vendedor no contara con una.

Por esta razón, las imágenes deben tomarse como el registro de una escena llamativa que generó dudas y humor en internet, pero no como una prueba de que el comerciante estuviera engañando a su clienta.

Tampoco se conoce dónde ocurrió

Otro detalle que permanece sin respuesta es la ubicación exacta donde fueron grabadas las imágenes.

Hasta ahora, las publicaciones que han difundido el video no han permitido establecer de manera verificable qué tianguis o mercado fue el escenario de la escena, ni tampoco se ha identificado públicamente al comerciante que aparece en la grabación.

A pesar de ello, la falta de contexto no impidió que el material comenzara a multiplicarse en redes sociales. La peculiaridad de la escena fue suficiente para que usuarios elaboraran sus propias teorías y convirtieran al vendedor en protagonista de una nueva historia viral.

La “báscula invisible” divide opiniones

Más allá de las bromas, el video también abrió una conversación entre internautas sobre la importancia de que los compradores puedan comprobar el peso de los productos que adquieren en mercados y tianguis.

Frutas, verduras, carnes y otros alimentos suelen comercializarse por kilogramo o mediante cantidades determinadas, por lo que algunos usuarios consideraron que contar con una báscula visible puede brindar mayor certeza al consumidor.

En este caso, sin embargo, no existe información suficiente para determinar si hubo alguna irregularidad.

Por ahora, la llamada “báscula invisible” continúa circulando en redes como uno de esos videos que generan más preguntas que respuestas. La peculiar forma de manipular las bolsas, combinada con la ausencia visible de un aparato para pesarlas, convirtió una compra cotidiana en una escena que rápidamente encontró espacio entre los contenidos virales de internet.

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