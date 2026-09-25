Biblioteca Vasconcelos responde al retroceso de México en prueba PISA 2025: así busca recuperar el gusto por la lectura

Biblioteca vasconcelos rave. (bibliotecavasconcelos.buenavista/Facebook)

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La directora de la Biblioteca Vasconcelos, Silvia Alejandre Prado, sostiene que el resultado de México en lectura en la prueba PISA 2025 obliga a reforzar el contacto cotidiano con los libros, en medio del uso intensivo de celulares, pantallas e inteligencia artificial entre estudiantes.

El recinto cumple 20 años este 25 de septiembre con una programación gratuita que busca atraer a nuevas comunidades lectoras.

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En entrevista con Infobae México, Alejandre Prado explica que la biblioteca recibe un promedio de 4 mil l500 visitantes entre semana y entre 6 mil y 7 mil durante los fines de semana. En jornadas de mayor afluencia, la cifra llega a 10 mil personas.

La directora señala que el aniversario reúne durante tres días las actividades que el recinto mantiene de forma regular: presentaciones editoriales, talleres, conciertos, charlas, visitas guiadas y propuestas para niñas, niños y primeras infancias.

La celebración se realiza del 25 al 27 de septiembre de 2026 y contempla más de 60 actividades con cerca de 70 invitados, además de una Fiesta del Libro con más de 20 editoriales y librerías independientes.

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La Vasconcelos responde a PISA 2025 con promoción lectora y renovación de acervos

México obtuvo 408 puntos en lectura en PISA 2025 y alrededor de la mitad de los estudiantes evaluados no alcanzó el nivel básico en esa área. Para Alejandre Prado, las bibliotecas deben responder mediante actividades permanentes de acercamiento a los libros.

“Todas las actividades giran en torno al fomento al libro y la lectura, a la promoción lectora”, dice la directora de la Biblioteca Vasconcelos a Infobae México.

La funcionaria señala que el recinto fortalece su programa de presentaciones editoriales para acercar nuevos títulos al público. La estrategia también incluye la renovación de los acervos mediante donaciones y una convocatoria anunciada por la Secretaría de Cultura para la compra masiva de libros.

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“Vamos a renovar los acervos”, afirma Alejandre Prado.

La biblioteca resguarda más de 700 mil ejemplares y sus estanterías sumarían más de 40 kilómetros en línea recta, de acuerdo con la infografía conmemorativa por sus dos décadas.

El préstamo a domicilio es otro de los servicios que la directora coloca en el centro de esa política. Cada día, alrededor de 300 libros salen de la Vasconcelos con usuarios que pueden conservarlos durante 20 días y renovar el préstamo si requieren más tiempo para leerlos.

Alejandre Prado sostiene que el trabajo de las y los bibliotecarios también incide en la relación de los visitantes con los libros.

Algunos trabajadores acompañan a estudiantes que acuden a investigar o a prepararse en periodos de exámenes, mientras otros recomiendan lecturas, explican el funcionamiento del depósito legal y realizan recorridos.

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La prueba PISA 2025 advirtió que en Perú la clave no es solo la curiosidad de los escolares, sino cómo el sistema educativo la canaliza hacia aprendizajes relevantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Celulares y pantallas conviven con la lectura en la Biblioteca Vasconcelos

La directora reconoce que la Vasconcelos recibe a jóvenes que forman parte de una generación habituada a las pantallas, los celulares y las herramientas de inteligencia artificial. La respuesta, dice, no es excluir la tecnología, sino ofrecer condiciones para que conviva con la lectura.

“Si bien nos adaptamos de esta manera también ofreciendo estas opciones tecnológicas, pues nos quedamos con el sabor, con el olor de los libros y con todo este mundo infinito de imaginación que despiertan”, señala a Infobae México.

Durante 2026, la Secretaría de Cultura destinó cerca de 14 millones de pesos para trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la Biblioteca Vasconcelos, de acuerdo con la información de la dependencia. La intervención busca mejorar la conectividad y los servicios para los visitantes.

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Alejandre Prado explica que parte de los trabajos se concentró en el sistema de iluminación. El edificio cuenta con más de 6 mil luminarias y ahora dispone de una red para ofrecer internet gratuito a los usuarios.

La directora sostiene que la vocación del recinto sigue vinculada con el acceso a los acervos físicos. La biblioteca funciona como centro cultural, punto turístico y espacio de paso para personas que llegan desde la estación Buenavista, donde confluyen rutas ferroviarias y de transporte público.

“Es un espacio totalmente vivo”, afirma. El inmueble diseñado por Alberto Kalach cuenta con jardines, salas de consulta, espacios infantiles, una bebeteca y el centro conocido como Matriz Móvil, donde se encuentra el esqueleto de una ballena intervenido por Gabriel Orozco.

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El rector de la UNAM Leonardo Lomelí prefiere regular el uso de celulares que restringirlos en las aulas. Crédito: El Imparcial

México retrocede en lectura y queda debajo del promedio de la OCDE

Los resultados de PISA 2025 colocan a México en el lugar 64 de 91 países evaluados, con desempeños por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias-

En lectura, el país registra 408 puntos, lejos de su mejor resultado, alcanzado en 2009 con 425 puntos. En matemáticas, México obtiene 388 puntos y casi siete de cada 10 estudiantes de 15 años no llega al nivel mínimo de aprendizaje.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, atribuye parte del descenso mundial en comprensión lectora y matemáticas al uso excesivo de dispositivos móviles y pantallas dentro de las escuelas. También sostiene que la evaluación no representa por sí sola la totalidad del sistema educativo.

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Mario Delgado prevé que la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas de México entre en vigor a finales de octubre. (Youtube | Cepropie (Imagen modificada con Gemini IA para mejorar calidad) )

Alejandre Prado plantea que las bibliotecas públicas pueden ofrecer una alternativa de encuentro con los libros frente a ese escenario. La Vasconcelos concentra su programación de aniversario en conferencias, talleres de creación literaria, actividades de mediación lectora, narración oral y propuestas artísticas para públicos de todas las edades.

El programa incluye participaciones de Paco Ignacio Taibo II, Fabricio Mejía Madrid, Pedro Miguel y la investigadora de la UNAM Silvia Salgado. También habrá conciertos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, el Ensamble Escénico Vocal y otras agrupaciones, además de lecturas dramatizadas con interpretación en Lengua de Señas Mexicana.

El sábado 26 de septiembre se realizará la intervención colectiva “Pintando un mural de aniversario”, con 10 artistas visuales, niñas, niños y jóvenes. El domingo 27, las actividades llegarán a la explanada y los jardines con un recorrido de mojigangas.

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