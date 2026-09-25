Joven de 23 años discutió con su novio de 51 y lo apuñaló en el estómago en Monterrey

Érika Yareli fue detenida en Monterrey, Nuevo León luego de apuñalar a su presunta pareja tras discutir con él Foto: Policía Monterrey

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Una mujer de 23 años fue detenida luego de que presuntamente hirió con un cuchillo a un hombre de 51 años que sería su pareja sentimental, durante una discusión ocurrida la madrugada del 24 de septiembre en unos cuartos de renta del centro de Monterrey, Nuevo León. El lesionado recibió una herida en el abdomen y fue llevado al Hospital Universitario, donde ingresó consciente y estable.

La agresión ocurrió cerca de las 5:00 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Juan Álvarez, entre Carlos Salazar y José María Arteaga. En el sitio se rentaban habitaciones, de acuerdo con los primeros informes recabados tras el llamado de auxilio.

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El hombre habría pasado la noche en el lugar junto con la joven. Durante la madrugada, ambos comenzaron una discusión cuyos motivos no fueron revelados por las autoridades.

Vecinos habrían escuchado un grito desde el inmueble antes de que se solicitara la presencia de la Policía de Monterrey. Cuando los elementos llegaron, localizaron al hombre con una lesión abdominal que presuntamente fue provocada con un arma blanca.

El hombre herido fue trasladado consciente al Hospital Universitario

La mujer empuñó un cuchillo junto a una mesa de madera en una vivienda de Salta, donde fue detenida por amenazar a su madre por dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre de 51 años dentro del inmueble y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital Universitario. Los reportes iniciales indicaron que su condición se mantenía estable tras recibir atención médica.

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La joven permaneció en el lugar y fue arrestada por los policías municipales. Quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se definía su situación jurídica por la presunta agresión.

Elementos de Servicios Periciales acudieron a los cuartos de renta para recabar indicios y establecer la secuencia de los hechos. Las autoridades resguardaron el área donde fue localizado el lesionado y comenzaron las diligencias en el cruce de Juan Álvarez y Carlos Salazar.

Un agente de la policía de Manchester, con guante azul, recoge un cuchillo ensangrentado del suelo cerca de la sinagoga Heaton Park. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento no se informó qué originó el conflicto entre la pareja ni se dio a conocer la identidad del hombre herido. La investigación buscaba determinar cómo ocurrió la agresión y la participación que habría tenido la joven detenida.

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Identifica los tipos de violencia en pareja

La encuesta nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) revela que esta agresión a las mujeres y en la pareja puede ser psicológica, económica, física o sexual.

Al respecto, Adriana Orozco, terapeuta especialista en experiencias traumáticas y prevención de violencia de género señaló:

“La violencia psicológica o simbólica es la inicial, para luego manifestarse en violencia física. La violencia psicológica también deja huella”.

Para Orozco, la prevención es clave. “Esperar a los golpes es llegar tarde”, explicó la también autora del manual AmorEs sin violencia.

Un hombre increpa a una mujer sentada en un banco de parque junto a un cartel con el texto sobre maltrato psicológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia psicológica es la que más se presenta pero es la que menos se denuncia, de acuerdo con la terapeuta Adriana Orozco. Foto: Shutterstock.

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La violencia en las relaciones de pareja

Para Adriana Orozco, quien fue una de las ponentes principales del Primer Congreso Internacional de Psicología del Tec, la violencia hacia las mujeres y en la pareja no comienza con los golpes.

Puede iniciar con bromas hirientes, celos excesivos o intentos de controlar con quién sales.

“Son conductas que buscan ejercer poder o control, y van escalando si no se detectan a tiempo”.

La encuesta de Dinámicas de las Relaciones en los Hogares del INEGI revela que la violencia psicológica es la de mayor prevalencia con 42.8 %, sigue la sexual con 23.3 %, la económica con 16.2 % y la física con 10.2 %

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Un hombre mira fijamente a una mujer con un control remoto en la mano, mientras ella permanece cabizbaja, lo que sugiere una situación de tensión en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordó que violencia psicológica es el fenómeno de inicio de esta problemática y advirtió que estos comportamientos se presentan desde la adolescencia y a menudo se normalizan.

“Se reproduce una cultura de desigualdad y dependencia afectiva, donde frases como ‘te celo porque te amo’ o ‘tienes que cambiar por mí’ se confunden con romanticismo”.

Para la doctora en psicología clínica y prevención de violencia de género, se trata de expresiones de micromachismos y formas de manipulación que pueden deteriorar la salud emocional y convertirse en violencia física si no se reconocen a tiempo.

Orozco compartió tips que buscan identificar si se vive violencia en la relación de pareja, también cómo superarla y prevenirla.

Relaciones de pareja sin violencia

La violencia en la pareja tiene diferentes manifestaciones, las más comunes son:

Siluetas de un hombre y una mujer discutiendo vehementemente, con una orden de alejamiento rota en el suelo, simbolizando el conflicto y la separación en casos de violencia doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Violencia psicológica: es aquella que incluye amenazas, insultos, menosprecios y humillación. También puede ser un comportamiento controlador, desde indicarle a la pareja cómo vestir, actuar o impedirle ver a su familia.

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Violencia sexual: es obligar o intentar obligar a la pareja a participar en una actividad sexual sin su consentimiento. Puede incluir actos sexuales, contactos o eventos sexuales no físicos como mensajes con connotación sexual o sexting.

Violencia económica: es el control financiero o controlar el acceso al dinero.

Violencia física: sucede cuando una persona lastima o intenta lastimar a su pareja mediante golpes, patadas u otro tipo de fuerza física.

Una ilustración en acuarela muestra a un hombre de espaldas en un bar desolado, reflejando el contexto de la condena de 33 años por feminicidio en Aguascalientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Son conductas que buscan ejercer poder o control, y van escalando si no se detectan a tiempo”.- Adriana Orozco.

Fases de la violencia y herramientas para detectarla

Para saber si estás en una relación violenta, Adriana Orozco recomienda utilizar el Violentómetro: una herramienta desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) que clasifica distintos tipos de violencia en niveles de alerta.

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Se presenta en forma de regla y se divide en 3 niveles: verde, amarillo y rojo, cada uno representando una escala creciente de violencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Color verde (advertencia leve)

Este nivel incluye conductas que a menudo se normalizan, pero que constituye formas de violencia psicológica como:

Bromas hirientes

Chantajes

Celos excesivos

Culpabilizar a la pareja

Descalificar

Ignorar

Controlar la forma de vestir o actuar

Revisar el celular o redes sociales sin consentimiento

Aplicar la “ley del hielo”

La doctora en psicología clínica advierte que estas conductas buscan ejercer poder o control y pueden escalar si no se detectan a tiempo.

“Aunque suelen tomarse como “normales”, estas conductas son señales de control y desvalorización”, dijo Orozco.

Color amarillo (riesgo moderado)

En este nivel, la violencia se intensifica e incluye:

Empujones

Amenazas

Destrucción de objetos

Intimidación

Aislamiento

Acoso o vigilancia constante

Sextorsión (chantajear con contenido íntimo)

Para Adriana Orozco, estas acciones indican una relación de alto riesgo emocional que puede derivar en agresiones físicas.

Color rojo (peligro alto)

Este nivel representa un peligro alto porque se ha superado la agresión psicológica y económica e incluye:

Agresiones físicas graves

Abuso sexual

Encierro o privación de la libertad

Amenazas con armas

Homicidio

En esta etapa es fundamental buscar ayuda inmediata, advirtió la autora del del manual AmorEs sin violencia.

“Si estás en el verde y lo justificas, puedes pasar al amarillo. Y si ahí no haces nada, puedes acabar en el rojo”.- Adriana Orozco.

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Otras señales de alerta que pueden ayudar a identificar si se vive una relación violenta, o amigos o conocidos viven una relación así son:

¿Tiene cortes o moretones inexplicables?

¿Evita amigos, familiares y sus actividades favoritas?

¿Pone excusas por el comportamiento de su pareja?

¿Se ve incómodo o temeroso con su pareja?

La pareja o novio tiene actitudes como:

¿Le grita o se burla de él o ella?

¿Trata de controlarlo o controlarla tomando todas las decisiones?

¿Lo vigila en el trabajo o en la escuela?

¿Lo o la obliga a hacer cosas sexuales que no quiere?

¿Lo o la amenaza con lastimarse a sí mismo si la pareja quiere terminar su relación?