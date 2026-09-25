Chicharito dedica video a Luis Miguel y Adal Franco le responde con reclamo: “El fan número 1 soy yo”

El comentarista le reclamó a Chicharito al afirma que él es el fan número 1 de Luis Miguel (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Javier Chicharito Hernández volvió aparecer en un video difundido en sus medios digitales para tratar de convencer al cantante y productor mexicano, Luis Miguel, que es su fan número 1 tras el anuncio de su posible gira para próximo año 2027.

Sin embargo, Adalberto Franco, reconocido comentarista de la cadena ESPN, no ocultó su molestia de ver que Javier Hernández le quiere quitar el puesto de admirador incondicional de Luis Miguel, por lo que en una filmación le dejó en claro al exfutbolista que él es “el fan número 1″ del Sol de México.

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“Quise grabar este video para hacer pública la molestia, el coraje que tengo, a título personal y no tengo problema en reconocerlo, con Javier Chicharito Hernández”, señaló Adal Franco en el clip que ya tiene incluida la respuesta del jugador mexicano de 38 años.

“Chicharito jugó en Chivas, jugó en selección, jugó en el Madrid, el sueño de mi vida, pero está bien, yo salí tronco. Ya está, ya está, perfecto, pero que ahora Javier (Hernández), en un video, salga queriendo, intentando decir que es el fan número uno de Luis Miguel porque va a venir su gira de conciertos el próximo año, discúlpame, Javier, te he perdonado muchas cosas. Esta no”, lanzó el comentarista.

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“Desde hace más de 10 años en ESPN vengo yo diciendo que soy el Sol de ESPN, él (Luis Miguel) es el Sol de México, del mundo, de ESPN soy yo, al aire en televisión he salido disfrazado como Luis Miguel. Sí, no he tenido que ponerme demasiado, un poco de maquillaje, una peluca y demás. ¿Por qué digo que soy el Sol? Por nuestro increíble y grandísimo parecido", aseguró Adal Franco.

En ese mismo sentido, el también especialista en deporte motor recalcó que en varias ocasiones condujo algunos programas deportivos disfrazado como Luis Miguel sin miedo al que dirán. Sin embargo, Adalberto Franco manifestó que Chicharito Hernández busca aprovechar “su peso mediático” para tratar de convencer a Luis Miguel que es su “fan número 1″.

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“El Chícharo (Hernández), queriendo aprovechar su peso mediático, quiere hacer creer que es el fan número uno de Luis Miguel. No, papito, discúlpame, pero no, yo llegué primero a esta fila y desde hace muchos años y me gasté el aguinaldo que no recibo y los ahorros que no tengo, en boletos para la gira anterior en México, en Estados Unidos y en todos lados”, indicó el reportero.

“Sinceramente, sí me molesta. Sinceramente, sí. No te lo voy a permitir. (Chicharito), ya eres el máximo goleador histórico de la Selección (Mexicana). todavía, pero ya tienes esa posición de privilegio. Ya párale, ¿no? El fan número uno de Luis Miguel es el Sol de ESPN, Adal Franco. No te equivoques", finaliza el mensaje en video de Adalberto Franco que ya tiene más de 5 mil reacciones en Instagram.

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¿Cuál fue la respuesta de Javier Hernández tras el video de Adal Franco?

Luego de mirar el material audiovisual de Adalberto Franco, el futbolista mexicano, Javier Chicharito Hernández, le contestó con tres emoticonos que se mueren de la risa, dando a entender que le gusto su contenido, pero no será motivo para frenar cada intento de poder acercarse a Luis Miguel rumbo a su tour del 2027.

De la misma manera, el exjugador y seleccionado nacional, Miguel Layún, respondió de la misma forma que Javier Hernández, con emojis de risa al igual que Desirée Monsiváis, exfutbolista de Rayadas de Monterrey y actualmente compañera de Adal Franco en ESPN.

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Por otra parte, estrellas del periodismo deportivo mexicano como Vanessa Huppenkothen y Giselle Zarur le contestaron de la siguiente forma a Adal Franco: “Cálmate sol”, dice el mensaje de Vanehupp. “No pues habemos muchos fan número 1. También estoy en la lista Luis Miguel”, dice el comentario de Giselle Zarur.

Chicharito presenta solicitud formal para tratar de asistir a los conciertos de Luis Miguel

La propuesta formal incluyó un expediente de méritos, un examen de conocimientos musicales y una lista de habilidades que van desde la experiencia deportiva hasta la resistencia a las críticas en redes sociales. IG: ch14_

Javier Hernández Balcázar realizó una solicitud formal en sus redes sociales para corroborar que es merecedor a un pase de entrada a los próximos conciertos que el Sol de México, Luis Miguel, ofrecerá en nuestro país para el siguiente año 2027.

“Esta es mi presentación para postularme como fan número 1 de Luis Miguel en su tour 2027. Hola, Luis. Javier Hernández, 38 años, orgullosamente mexicano. Vengo a aplicar para la vacante de fan para la gira 2027. Tengo mucha experiencia”, aseveró Chicharito.

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“Prueba número uno: antigüedad. Yo escuchaba a Luis Miguel para cuando cambiar la canción tenías que levantarte. Eso es carácter. Prueba número dos: reconocimiento facial. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Se los dije”.

“Prueba tres: experiencia en campo. Aquí podemos comprobar que ha asistido personalmente. Y este es Luis Miguel. Como pueden ver, Luis Miguel fue a verme jugar en un partido con la Selección (de México)”, mostró Javier Hernández Balcázar.

Enseguida, el exjugador de Chivas mencionó su “prueba número cuatro” adivinando el nombre de las canciones de Luis Miguel cuando se escucha el sonido de la música. “Examen auditivo: La incondicional. Ahora te puedes marchar. Hasta que me olvides. Culpable o no”.

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De inmediato, siguió la “prueba número cinco: conocimiento musical”, la cual Javier Hernández debía destapar la palabra que completa la frase de algunas melodías populares de Luis Miguel; el futbolista no falló a ninguna y siguió con la sexta y última prueba de su solicitud, la más importante, presentar su currículum Vitae.

Chicharito reveló su currículum vitae para destacar aquellas habilidades que tiene como jugador profesional al sentirse seguro que le serán útiles para ser uno de los invitados especiales de Luis Miguel, en sus próximos eventos musicales desde México.

“Tengo algunas habilidades que considero sumamente importantes para el puesto. Tengo experiencia trabajando bajo presión. Puedo patear balones con los pies. Puedo discutir con el árbitro en inglés y en español. Puedo hacer sándwiches. Soy experto en funas y cancelaciones. Puedo hacer muchos goles. He jugado con el Bicho (Cristiano Ronaldo), el más grande. Puedo trabajar bajo la lluvia sin paraguas. Tengo disponibilidad inmediata. Soy mexicano, me sé las canciones, disponibilidad inmediata, experiencia comprobable, cero vergüenza. Quedo al pendiente, Luis Miguel”, concluyó Chícharo Hernández.

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