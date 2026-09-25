Poncho Lizárraga explica por qué la policía detuvo a la Banda El Recodo en Londres: “se nos hizo fácil” (Facebook)

Guardar

Poncho Lizárraga explica que la Banda El Recodo intentó tocar gratis El Corrido de Mazatlán en el Tower Bridge de Londres cuando la policía interrumpió la presentación por falta de permiso.

El líder de la agrupación relató en entrevista con De Primera Mano de Imagen Televisión que se trata de una tradición del grupo cuando está de gira en el extranjero, y que un día después regresaron para completar la interpretación arriba de una embarcación en el río Támesis.

PUBLICIDAD

La tradición de la Banda El Recodo detrás del intento fallido

Poncho Lizárraga detalla que la banda mantiene la costumbre de interpretar El Corrido de Mazatlán en espacios públicos durante sus giras internacionales. Bajo esa lógica, los músicos decidieron ofrecer una presentación gratuita frente al Tower Bridge, uno de los puntos más reconocidos de la capital británica.

Fans de Banda El Recodo alarmados por posibles multas en Londrés tras intervención de la policía en su show callejero (rs)

“Se nos hizo fácil querer armar la fiesta en pleno puente este de las torres, empezar a tocar El Corrido de Mazatlán como es tradición de la banda”, cuenta Lizárraga sobre la decisión del grupo de tocar sin gestionar previamente un permiso.

La policía detiene a la Banda El Recodo por falta de permiso

La intervención llegó de manera rápida. Según el relato del vocalista, agentes de la policía se acercaron a los músicos para indicarles que no podían tocar en ese espacio sin la autorización correspondiente.

PUBLICIDAD

“Hubo un pequeño detallito con la ley de allá de Londres [...] para pronto llegó la ley y nos dijeron que no podíamos hacer fiesta”, explicó el líder de la agrupación en la entrevista.

El grupo mexicano regional, El Recodo, intenta tocar música de banda en una calle cercana a Tower Bridge, Londres, Reino Unido, sin embargo, autoridades locales y agentes policiales intervinieron en el lugar para pedir a los músicos que se retiraran del espacio peatonal.

La versión confirma que el motivo de la intervención fue la falta de permiso para presentarse en la vía pública, y no exclusivamente el volumen de los instrumentos, como habían especulado algunos reportes previos.

Los integrantes de la banda atendieron la indicación sin confrontar a las autoridades y se retiraron del lugar con sus instrumentos.

El Recodo regresó al día siguiente para completar la tradición

La agrupación no se dio por vencida tras el primer intento. Poncho Lizárraga cuenta que, al día siguiente, decidieron buscar una alternativa para cumplir con la costumbre de interpretar el corrido durante la gira.

PUBLICIDAD

Dos integrantes de la agrupación mexicana Banda El Recodo aparecen en el puente de Westminster, en Londres, Reino Unido, cantando frente a la cámara con la torre del Big Ben de fondo. Los músicos portan anteojos oscuros y ropa casual mientras interpretan un fragmento musical al aire libre durante el día.

“Nos queríamos quitar la espinita de compartir nuestra música mexicana, nos fuimos al río y arriba de una embarcación nos aventamos el corrido de Mazatlán”, relata el músico sobre la solución que encontraron para evitar un nuevo conflicto con las autoridades locales.

Esta vez, los integrantes subieron a una embarcación que navegó por el río Támesis, con el Big Ben de fondo, y lograron completar la interpretación sin interrupciones. Banda El Recodo compartió después el registro del momento en sus redes sociales.

El episodio se suma a otros conflictos durante la gira

El caso de Londres no es el único incidente que ha marcado la gira internacional de la agrupación sinaloense. En agosto, durante un concierto oficial en Bogotá, Colombia, Lizárraga denunció que los organizadores del evento movieron el escenario giratorio veinte minutos antes de que terminara su presentación.

PUBLICIDAD

La banda agradeció poder encontrarse con su público colombiano por primera vez (Foto: Instagram)

“Es una grosería, ni dieron la oportunidad de terminar la canción y despedirnos del público”, escribió el músico en aquella ocasión sobre lo ocurrido en la capital colombiana.

Un episodio similar se había reportado también durante una presentación del grupo en Japón. En ninguno de los tres casos —Japón, Colombia y Londres— se registraron confrontaciones físicas ni detenciones confirmadas contra los integrantes de la banda.

La gira europea de la Banda El Recodo continúa luego del incidente en Londres

Banda El Recodo se encuentra actualmente de gira por Europa. El recorrido comenzó el 18 de septiembre en Roma, Italia, y continuó el 19 de septiembre en Dublín, Irlanda. Después vino la presentación en Londres, donde ofrecieron un concierto oficial el 20 de septiembre en el recinto KOKO, en Camden.

PUBLICIDAD

Banda El Recodo realizó un concierto en Londres (Foto: FB del grupo)

Las próximas fechas confirmadas de la gira son:

24 de septiembre : Sevilla, España (Sala Custom)

25 de septiembre : Valencia, España

26 de septiembre : Madrid, España

27 de septiembre : Ámsterdam, Países Bajos

30 de septiembre : Múnich, Alemania

1 de octubre: Zúrich, Suiza

El tour cerrará en la capital suiza, con lo que la agrupación sinaloense completará su recorrido por al menos siete países europeos: Italia, Irlanda, Reino Unido, España, Países Bajos, Alemania y Suiza.