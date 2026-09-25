México

Polo, Odalys y Nolo: los tres ciclones que mantienen alerta al Pacífico mexicano

El Pacífico mantiene una intensa actividad ciclónica con Polo, Odalys y Nolo bajo vigilancia, aunque cada sistema presenta una evolución y trayectoria diferente

Masa de nubes blancas arremolinadas en forma de espiral sobre el agua oscura del océano con líneas finas de cuadrícula superpuestas
Una captura satelital registra el desarrollo de la tormenta tropical . (CIRA/NOAA)
Guardar

El Pacífico atraviesa una etapa de intensa actividad ciclónica con tres sistemas que han llamado la atención por coincidir durante el mismo periodo: Polo, Odalys y Nolo.

Aunque cada uno mantiene una trayectoria y evolución diferente, su presencia simultánea mantiene bajo vigilancia distintas regiones de la cuenca y, particularmente en el caso de Polo, a sectores del Pacífico mexicano atentos ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

PUBLICIDAD

Polo concentra la atención por su cercanía con México

De los tres sistemas, Polo es el que mantiene la relación más directa con el Pacífico mexicano.

El ciclón ha experimentado una evolución notable durante los últimos días, al grado de alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson antes de presentar fluctuaciones en su intensidad.

A Baja California llegaría como categoría 1. (captura de pantalla)
A Baja California llegaría como categoría 1. (captura de pantalla)

Aunque su centro se ha mantenido mar adentro, la circulación de Polo es lo suficientemente amplia para generar efectos sobre zonas cercanas a la costa.

Sus bandas exteriores pueden favorecer lluvias intensas, fuertes rachas de viento y condiciones adversas en el mar, con especial atención en regiones del occidente y sur de México.

PUBLICIDAD

Estas precipitaciones también pueden incrementar el riesgo de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables, por lo que el hecho de que el ciclón no toque tierra no significa que sus efectos desaparezcan.

Otro elemento que ha complicado el seguimiento es el desplazamiento relativamente lento que ha presentado el sistema en algunos momentos.

Esta característica puede prolongar la influencia de sus bandas nubosas sobre el litoral y mantener durante más tiempo las condiciones de lluvia y oleaje elevado.

Por ello, la evolución de Polo continúa siendo uno de los principales puntos de vigilancia meteorológica en la región.

Odalys y Nolo completan un escenario poco común

Mientras Polo concentra la atención por su cercanía, Odalys mantiene una posición mucho más alejada del territorio mexicano. El sistema también alcanzó la categoría de huracán, aunque su ubicación y evolución son distintas a las de Polo.

La cercanía relativa entre ambos sistemas ha generado interés por la posibilidad de una interacción atmosférica.

Cuando dos ciclones se encuentran suficientemente cerca pueden modificar mutuamente su desplazamiento mediante el llamado efecto Fujiwhara. Sin embargo, esto no significa que necesariamente vayan a fusionarse ni que exista una interacción violenta.

Tormentas tropicales Emilia y Fabio en el Océano Pacífico
(NHC)

En este caso, debido a la distancia entre ambos sistemas y al debilitamiento de Odalys sobre aguas más frías, los modelos meteorológicos apuntan a que Polo podría terminar absorbiendo los remanentes de Odalys, una evolución que dependerá de cómo cambien las condiciones atmosféricas durante los próximos días.

Por su parte, Nolo se encuentra mucho más alejado de México y mantiene su desplazamiento hacia Hawái.

Su evolución también es vigilada debido a la posibilidad de que alcance fuerza de huracán y genere lluvias torrenciales, vientos fuertes e inundaciones en las zonas que se encuentren en su trayectoria.

De esta manera, los tres ciclones forman parte de un episodio de elevada actividad meteorológica en el Pacífico, pero sus posibles consecuencias deben analizarse por separado.

Polo es el sistema con mayor relevancia para México, mientras que Odalys y Nolo mantienen trayectorias que los alejan del territorio nacional.

La coincidencia de Polo, Odalys y Nolo representa un escenario meteorológico llamativo, pero no significa que los tres sistemas estén avanzando juntos ni que exista una sola amenaza sobre México.

La evolución de cada ciclón dependerá de las condiciones atmosféricas de los próximos días, por lo que el seguimiento de sus trayectorias, intensidad y posibles efectos continuará siendo fundamental.

Temas Relacionados

Huracán PoloConaguaServicio Meteorológico NacionalGuerreroMichoacánBaja Californiamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de septiembre?: retiran un tren de la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de septiembre?: retiran un tren de la Línea 3

El huachicol fiscal de diésel proveniente del exterior va al alza, advierte Observatorio Ciudadano de la Energía

Un estudio elaborado por el doctor Francisco Barnés de Castro mostró que la importación ilegal de ese hidrocarburo subió en junio pasado

El huachicol fiscal de diésel proveniente del exterior va al alza, advierte Observatorio Ciudadano de la Energía

El INE contiene ansias de partidos y define fechas para candidaturas de diputados

Morena lleva ventaja en cuanto a los nombramientos de las y los coordinadores estatales, quienes se convertirán en los representantes de la coalición oficialista

El INE contiene ansias de partidos y define fechas para candidaturas de diputados

Poncho Lizárraga explica por qué la policía detuvo a la Banda El Recodo en Londres: “se nos hizo fácil”

El vocalista de la agrupación detalla en entrevista los motivos detrás de la intervención policial durante la presentación improvisada frente al Tower Bridge

Poncho Lizárraga explica por qué la policía detuvo a la Banda El Recodo en Londres: “se nos hizo fácil”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

Estados Unidos celebra captura de “El Niño”, jefe de plaza de Los Mayos, en operación conjunta con México

Vinculan a proceso a 18 personas ligadas a la red de "El Señor de la T", operador del CJNG, en Michoacán

Fiscalía de Sinaloa captura a “El Tino”, presunto asesino del hermano de Héctor Melesio Cuén tras 14 años prófugo

Capturan a John Keny Moreno Segura, excomisionado policial de Juchitán, acusado de proteger a “Los Cromos”

ENTRETENIMIENTO

Señalan transfobia de Ese Pérez y Gema por comentarios contra Karina Torres

Señalan transfobia de Ese Pérez y Gema por comentarios contra Karina Torres

Poncho Lizárraga explica por qué la policía detuvo a la Banda El Recodo en Londres: “se nos hizo fácil”

Guillermo del Toro encabeza el Festival Internacional de Cine de Morelia 2026: fechas, películas y actividades

Sebastián Rulli y Angelique Boyer cumplen 12 años juntos y lo celebran en redes sociales: “Quiero que sea la historia de toda una vida”

Kevyn Contreras, “El Bicolor”, ventila la millonaria cifra que cobra Brincos Dieras por cada show

DEPORTES

Esta sería la alineación titular de México para enfrentar a Colombia en el debut de Rafa Márquez

Esta sería la alineación titular de México para enfrentar a Colombia en el debut de Rafa Márquez

De compañeros a dirigidos: estos son los jugadores de la Selección Mexicana que compatieron vestidor con Rafa Márquez

Chucky Lozano se perfila como titular en el Tri: Rafa Márquez le daría una segunda oportunidad bajo ciertas condiciones

Ventilan que la esposa de Javier Aguirre tuvo la última palabra para la llegada del entrenador al Valencia

Hugo Sánchez enaltece a Miguel Borja por su gol de chilena y olvida controversial crítica: “Tremenda ejecución”