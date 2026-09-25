Polo, Odalys y Nolo: los tres ciclones que mantienen alerta al Pacífico mexicano

Una captura satelital registra el desarrollo de la tormenta tropical . (CIRA/NOAA)

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El Pacífico atraviesa una etapa de intensa actividad ciclónica con tres sistemas que han llamado la atención por coincidir durante el mismo periodo: Polo, Odalys y Nolo.

Aunque cada uno mantiene una trayectoria y evolución diferente, su presencia simultánea mantiene bajo vigilancia distintas regiones de la cuenca y, particularmente en el caso de Polo, a sectores del Pacífico mexicano atentos ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

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Polo concentra la atención por su cercanía con México

De los tres sistemas, Polo es el que mantiene la relación más directa con el Pacífico mexicano.

El ciclón ha experimentado una evolución notable durante los últimos días, al grado de alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson antes de presentar fluctuaciones en su intensidad.

A Baja California llegaría como categoría 1. (captura de pantalla)

Aunque su centro se ha mantenido mar adentro, la circulación de Polo es lo suficientemente amplia para generar efectos sobre zonas cercanas a la costa.

Sus bandas exteriores pueden favorecer lluvias intensas, fuertes rachas de viento y condiciones adversas en el mar, con especial atención en regiones del occidente y sur de México.

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Estas precipitaciones también pueden incrementar el riesgo de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables, por lo que el hecho de que el ciclón no toque tierra no significa que sus efectos desaparezcan.

Otro elemento que ha complicado el seguimiento es el desplazamiento relativamente lento que ha presentado el sistema en algunos momentos.

Esta característica puede prolongar la influencia de sus bandas nubosas sobre el litoral y mantener durante más tiempo las condiciones de lluvia y oleaje elevado.

Por ello, la evolución de Polo continúa siendo uno de los principales puntos de vigilancia meteorológica en la región.

Odalys y Nolo completan un escenario poco común

Mientras Polo concentra la atención por su cercanía, Odalys mantiene una posición mucho más alejada del territorio mexicano. El sistema también alcanzó la categoría de huracán, aunque su ubicación y evolución son distintas a las de Polo.

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La cercanía relativa entre ambos sistemas ha generado interés por la posibilidad de una interacción atmosférica.

Cuando dos ciclones se encuentran suficientemente cerca pueden modificar mutuamente su desplazamiento mediante el llamado efecto Fujiwhara. Sin embargo, esto no significa que necesariamente vayan a fusionarse ni que exista una interacción violenta.

(NHC)

En este caso, debido a la distancia entre ambos sistemas y al debilitamiento de Odalys sobre aguas más frías, los modelos meteorológicos apuntan a que Polo podría terminar absorbiendo los remanentes de Odalys, una evolución que dependerá de cómo cambien las condiciones atmosféricas durante los próximos días.

Por su parte, Nolo se encuentra mucho más alejado de México y mantiene su desplazamiento hacia Hawái.

Su evolución también es vigilada debido a la posibilidad de que alcance fuerza de huracán y genere lluvias torrenciales, vientos fuertes e inundaciones en las zonas que se encuentren en su trayectoria.

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De esta manera, los tres ciclones forman parte de un episodio de elevada actividad meteorológica en el Pacífico, pero sus posibles consecuencias deben analizarse por separado.

Polo es el sistema con mayor relevancia para México, mientras que Odalys y Nolo mantienen trayectorias que los alejan del territorio nacional.

La coincidencia de Polo, Odalys y Nolo representa un escenario meteorológico llamativo, pero no significa que los tres sistemas estén avanzando juntos ni que exista una sola amenaza sobre México.

La evolución de cada ciclón dependerá de las condiciones atmosféricas de los próximos días, por lo que el seguimiento de sus trayectorias, intensidad y posibles efectos continuará siendo fundamental.

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