México

Vinculan a proceso a 18 personas ligadas a la red de "El Señor de la T", operador del CJNG, en Michoacán

El jefe de la corporación en Angamacutiro terminó tras las rejas junto con otros 17 presuntos colaboradores criminales en Michoacán

Detienen a 18 personas en Michoacán tras la captura de "El Señor de la T", operador del CJNG: entre los detenidos destaca el director de Seguridad Pública de Angamacutiro. SSP Michoacán
Detienen a 18 personas en Michoacán tras la captura de "El Señor de la T", operador del CJNG: entre los detenidos destaca el director de Seguridad Pública de Angamacutiro. SSP Michoacán
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Un juez de control en Michoacán vinculó a proceso a 18 personas detenidas durante el operativo de seguimiento a la captura de Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias “El Señor de la T”, señalado como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Bajío michoacano.

La resolución judicial se dictó por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. Como medida cautelar, la autoridad impuso a los 18 implicados prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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El operativo que derivó en las detenciones

Las 18 personas fueron capturadas el pasado 17 de septiembre, en el marco de un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales realizado en los municipios de Angamacutiro y Puruándiro. Durante la acción se intervinieron 28 inmuebles.

Entre los detenidos figuran cuatro elementos de la policía municipal, entre los que destaca José Armando H., director de la Policía Municipal de Angamacutiro, contra quien se

Durante las diligencias en ambos municipios, las autoridades aseguraron narcóticos, teléfonos celulares, equipo táctico y de cómputo, además de diversos dispositivos electrónicos considerados indicios relevantes para las investigaciones. Además se reportó el hallazgo de ocho vehículos con reporte de robo, 13 armas de fuego, cartuchos, básculas y sustancias con características de droga.

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La captura original de “El Señor de la T”

Manuel Alejandro Rendón Aguilar es señalado como operador regional del CJNG y generador de violencia en la región del Bajío michoacano. Su detención, junto con la de tres presuntos colaboradores identificados como Daniel “N.”, Luis Fernando “N.” y Gladis Yareli “N.”, se concretó el 17 de septiembre en Morelia.

Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias El Señor de la T, fue detenido en Morelia; las autoridades lo ubican como presunto operador del CJNG en cinco municipios del Bajío michoacano. Crédito: Infobae
Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias El Señor de la T, fue detenido en Morelia; las autoridades lo ubican como presunto operador del CJNG en cinco municipios del Bajío michoacano. Crédito: Infobae

El Registro Nacional de Detenciones documentó, sin embargo, que la captura ocurrió el martes 15 de septiembre, a las 16.25, en la capital del estado.

El arresto se enmarcó en la estrategia nacional contra la extorsión, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia.

Durante la captura, las autoridades aseguraron un rifle calibre .223, cuatro cargadores, aproximadamente 100 cartuchos útiles y 33 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina. También se decomisaron cuatro teléfonos celulares que serán analizados para establecer posibles vínculos y comunicaciones con el grupo criminal.

Los cargos y el alcance territorial de la célula

En la audiencia inicial contra Rendón Aguilar y sus tres colaboradores, el juez de control calificó de legal la detención de los cuatro imputados y les impuso prisión preventiva justificada para los delitos del fuero común, y prisión preventiva oficiosa para los correspondientes al fuero federal.

Los cargos que enfrentan abarcan delitos contra la salud, receptación, portación de arma de fuego, portación de cartuchos y portación de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las líneas de investigación, “El Señor de la T” mantenía presencia y operación en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro. Se le relaciona con actividades delictivas que incluyen extorsión, secuestro, homicidio, desaparición cometida por particulares y narcomenudeo.

El Señor de la T CJNG detenido en Michoacán
Foto: Fiscalía de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) sostuvo que las líneas de investigación en torno a los cuatro imputados continúan abiertas mediante distintos actos de investigación.

La postura de la Fiscalía michoacana

Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la FGE, afirmó en rueda de prensa que las detenciones relacionadas con la estructura criminal encabezada por Rendón Aguilar representan un golpe importante para ese grupo delictivo.

“Los actos de investigación continúan y van a ser permanentes en la región en donde se iniciaron estas detenciones y donde se llevaron a cabo estos actos de investigación”, declaró Vega Rodríguez.

El funcionario confirmó además que las autoridades investigan una posible relación entre la célula de “El Señor de la T” y la encabezada por Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado como jefe de plaza del CJNG en la zona.

“Se mencionaba el vínculo probable que se tiene con la célula de este personaje identificado como Tío Lako. Ya va a corresponder a nuestras autoridades federales para poder determinar esta situación”, agregó el encargado de despacho de la Fiscalía.

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