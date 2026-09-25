Señalan transfobia de Ese Pérez y Gema por comentarios contra Karina Torres

Karina Torres define su permanencia en La Casa de los Famosos México tras recibir la actualización sobre la salud de su sobrino Emiliano. (Captura de pantalla )

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Ese Pérez y Gema Garoa enfrentan acusaciones de transfobia en redes sociales tras referirse a Karina Torres como “hombre” durante distintas conversaciones dentro de La Casa de los Famosos México 2026. El señalamiento más reciente ocurrió el miércoles 23 de septiembre, cuando ambos hablaban sobre los finalistas del reality.

Karina Torres, integrante del dúo “Las Perdidas”, se convirtió esta semana en la segunda finalista confirmada del programa, junto a Yahir Parra y Mariana Ochoa. La polémica por los comentarios de sus excompañeros se intensificó apenas horas después de conocerse su clasificación a la etapa final.

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Un conteo de finalistas reavivó las acusaciones de transfobia

El episodio más reciente ocurrió al término de la gala de nominación del 23 de septiembre, cuando Gema Garoa mencionó a los tres finalistas confirmados. “Ahorita están en la final Mariana, Karina y Yahir”, dijo Garoa. Ese Pérez respondió de inmediato: “Dos hombres y una mujer”.

La frase generó un aluvión de críticas porque los tres nombres mencionados por Garoa correspondían precisamente a Yahir, Mariana y Karina, lo que llevó a usuarios a interpretar que Pérez ubicaba a Torres dentro del grupo masculino.

Usuarios en redes sociales recuperaron videos anteriores para argumentar que no se trataba de un comentario aislado. “Wey el Ese Pérez no se cansa de decirle hombre a Karina”, escribió un usuario en una publicación que acumuló miles de likes.

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El primer señalamiento ocurrió días antes en una charla con Memo Schutz

(Redes Sociales)

El antecedente más citado por los seguidores del programa ocurrió durante una conversación entre Gema Garoa, Memo Schutz y Ese Pérez sobre los hombres que permanecían en competencia. Gema preguntó “¿Qué otro hombre hay?” y Memo respondió mencionando a Yahir y a sí mismo.

Fue entonces cuando Ese Pérez intervino y agregó un nombre a la lista: “Kari”, en referencia a Karina Torres, mientras se tapaba la boca. Memo Schutz reaccionó con una expresión de sorpresa, y Gema respondió con risa sin corregir el comentario.

Momentos después, cuando el grupo continuó con el conteo de las participantes mujeres, Gema sí incluyó a Karina dentro de esa categoría, lo que generó confusión entre los espectadores sobre la intención real del comentario inicial de Pérez.

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No es la primera vez que Ese Pérez es señalado por este tipo de comentarios

(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La controversia actual se suma a episodios previos dentro de la misma temporada del reality. En una ocasión anterior, Ese Pérez preguntó directamente a Karina Torres si se había sometido a una vaginoplastia, cuestionamiento que la propia participante calificó como una falta de tacto.

“Me preguntó directo, eh. Ni cómo estás ni cómo te llamas, ya quiere que me la moche luego luego”, respondió Karina en ese momento, en un comentario que reflejó su incomodidad ante la pregunta.

Otro episodio señalado por los usuarios ocurrió cuando Fede Vigevani invitó a Karina a compartir una suite tras ganar la prueba del liderazgo. Ese Pérez hizo una broma sobre esa invitación, indicando que Torres dormiría “con un hombre”, comentario que también fue interpretado como transfóbico por parte de la audiencia.

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La alianza entre los tres habitantes ya se había fracturado semanas antes

Los señalamientos por transfobia ocurren en un contexto de distanciamiento previo entre los tres habitantes, conocidos dentro del reality como “Las Hienas”. El grupo integrado por Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez protagonizó una fuerte discusión el 15 de septiembre por el reparto de comida.

El conflicto se originó después de que Gema apostara el cien por ciento del presupuesto semanal de alimentos en una subasta por la inmunidad. “Yo pensé que le iban a hacer al 50, güey. Yo dije el cincuenta es válido”, reclamó Karina al conocer el monto de la oferta.

Torres acusó entonces al grupo de actuar de forma individualista. “Con esto me están demostrando que están jugando individual y yo por eso tomo esa decisión”, afirmó, en lo que la producción del programa marcó como el primer quiebre de la alianza entre los tres participantes.

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Durante esa misma discusión, Ese Pérez le dijo a Karina “ya te lavaron el coco”, insinuando que la participante repetía argumentos ajenos. Torres respondió de inmediato: “Yo también estoy en la casa, güey. Yo también como de aquí. ¿Tú cómo sabes?”.

Paola Suárez instó Karina a nominar a Ese Pérez días después

(Captura de pantalla )

La tensión entre los antiguos aliados continuó escalando en las semanas posteriores a la pelea por la comida. El 22 de septiembre, durante la dinámica “El Portal”, Paola Suárez, amiga cercana de Karina Torres, ingresó al programa y le recomendó nominar directamente a Ese Pérez.

Suárez sugirió que la alianza de Karina con Pérez ya no le resultaba favorable dentro de la competencia, consejo que varios seguidores del programa interpretaron como un respaldo público a Torres en medio de la tensión generada por los comentarios señalados como transfóbicos.

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Pese al distanciamiento, el 23 de septiembre Ese Pérez envió un mensaje de apoyo a Karina Torres relacionado con una situación de salud familiar que la participante enfrentaba en ese momento. El gesto fue destacado por los canales oficiales del programa y algunos usuarios lo interpretaron como un intento de distensión entre ambos.

Karina enfrentó la polémica mientras atravesaba una situación familiar delicada

Misael Torres, hermano de Karina, detalló que la hospitalización de su sobrino de 20 años surgió a causa de una contusión física no atendida a tiempo. (Captura de pantalla )

Los señalamientos hacia Ese Pérez y Gema Garoa coincidieron con un momento personal complicado para Karina Torres dentro de la casa. La participante recibió información sobre el estado de salud de su sobrino, identificado como Emiliano Torres, quien se encontraba delicado tras una intervención médica.

“Pido una oración por mi sobrino Emiliano Torres, está delicado de salud. En un rato más les comento y hay que tomar decisiones”, expresó Karina ante las cámaras del programa, dejando abierta la posibilidad de una salida temporal o definitiva del reality.

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Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos de transfobia hacia Ese Pérez y Gema Garoa. La polémica continúa activa en redes sociales mientras el programa se aproxima a su etapa final con Karina Torres, Yahir Parra y Mariana Ochoa como los tres finalistas confirmados.