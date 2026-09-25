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Ventilan que la esposa de Javier Aguirre tuvo la última palabra para la llegada del entrenador al Valencia

Luego de una entrevista con el hijo del Vasco, se supo la dinámica para tomar decisiones en la carrera del entrenador

Aguirre y su esposa meditan las decisiones. REUTERS
Aguirre y su esposa meditan las decisiones. REUTERS
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La llegada de Javier Aguirre al Valencia marcó el comienzo de una nueva etapa para el entrenador mexicano después de su paso por la Selección Mexicana.

Sin embargo, detrás de la decisión de regresar al futbol español también existió un componente familiar que habría sido importante para definir el siguiente destino del estratega.

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Mikel Aguirre revela que su madre fue clave para decidir el futuro del Vasco

Mikel Aguirre, hijo de Javier Aguirre, habló sobre la manera en que su padre y su madre, Silvia, toman las decisiones relacionadas con los nuevos proyectos profesionales del entrenador.

Durante una entrevista con Tribuna Deportiva, explicó que ambos suelen hablar las propuestas, aunque existe una diferencia clara entre la personalidad de cada uno.

bod Mikel Aguirre (Foto: Instagram@aguirre_futbol)
Javier Aguirre en una foto con su esposa Silvia, su hijo Mikel y su nuera (Foto: Instagram@aguirre_futbol)

De acuerdo con Mikel, el Vasco tiene un carácter mucho más aventurero y estaría dispuesto a escuchar ofertas prácticamente desde cualquier lugar del mundo si considera que existe un proyecto atractivo.

El hijo del entrenador explicó que su padre podría aceptar un reto en países como China, Camboya, Qatar o Turquía siempre que el proyecto deportivo lo convenciera. En ese sentido, señaló que la intervención de su madre suele funcionar como un contrapeso antes de tomar una decisión definitiva.

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La situación habría sido especialmente relevante con el Valencia, debido a la relación que la familia Aguirre mantiene con España después de varios años vinculada al país.

Mikel explicó que su madre considera que, después de haber vivido en lugares como Emiratos Árabes Unidos y Egipto, España representa un sitio difícil de superar para esta etapa familiar. Y dentro de ese contexto, la posibilidad de establecerse en Valencia habría resultado todavía más atractiva.

“Mi madre dice ya estuvimos en Emiratos, ya estuvimos en Egipto, no vamos a estar mejor que en España en ningún lado y si encima es Valencia pues mejor todavía”, relató Mikel durante la conversación con Tribuna Deportiva.

El hijo del técnico también describió a su padre como una persona demasiado viajera para su edad y explicó que Silvia es quien suele ayudarlo a poner los pies en la tierra. De esta manera, la declaración aporta una perspectiva familiar sobre la decisión que terminó llevando al entrenador mexicano nuevamente a LaLiga.

Aguirre viene de firmar actuación histórica con México en el Mundial. REUTERS/Eloisa Sanchez
Aguirre viene de firmar actuación histórica con México en el Mundial. REUTERS/Eloisa Sanchez

Javier Aguirre ya trabaja con el Valencia y prepara su regreso a LaLiga

Mientras se conocían estos detalles sobre la decisión familiar, Javier Aguirre ya comenzó formalmente su trabajo como entrenador del Valencia.

El técnico mexicano llegó a España y se trasladó prácticamente de inmediato a la Ciudad Deportiva de Paterna, donde tuvo su primer contacto con el plantel y encabezó su primera sesión de entrenamiento como nuevo estratega del conjunto valenciano.

El entrenador mexicano cambió el plan previsto para el fin de semana y solamente concedió el domingo como día de descanso a sus futbolistas
El entrenador mexicano cambió el plan previsto para el fin de semana y solamente concedió el domingo como día de descanso a sus futbolistas

Aguirre afrontará este regreso al futbol español en un momento exigente para el club. El Valencia necesita modificar su dinámica en LaLiga y aprovechar el periodo disponible para que el entrenador pueda conocer a sus futbolistas y comenzar a implementar sus ideas.

La pausa por los compromisos internacionales también permitirá al cuerpo técnico disponer de tiempo para trabajar aspectos tácticos y físicos antes de su primer partido oficial al frente del equipo.

El mexicano volverá así a una competición que conoce ampliamente después de haber dirigido anteriormente a distintos clubes españoles. Ahora, el desafío será intentar cambiar la situación del Valencia y comenzar una nueva etapa en un banquillo que representa, además, un destino especialmente ligado a la historia reciente de su familia.

La revelación de Mikel Aguirre permite conocer un aspecto poco habitual alrededor de una contratación futbolística: aunque el proyecto deportivo y la trayectoria del entrenador fueron factores importantes, la decisión de regresar a España también estuvo marcada por las conversaciones dentro de la familia. Según lo explicado por el hijo del técnico a Tribuna Deportiva, Silvia habría tenido un papel determinante para que Javier Aguirre terminara apostando por Valencia.

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