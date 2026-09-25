Sebastián Rulli y Angelique Boyer cumplen 12 años juntos y lo celebran en redes sociales: “Quiero que sea la historia de toda una vida”

El actor dedicó un mensaje en Instagram donde compartió reflexiones sobre el respeto, la libertad y el compromiso en su relación con la actriz. (IG: sebastianrulli)

Guardar

El actor Sebastián Rulli dedicó un mensaje a Angelique Boyer para celebrar 12 años de noviazgo mediante una publicación con imágenes de su reciente viaje por Italia.

La pareja de actores compartió este festejo tras consolidarse como uno de los vínculos más estables en el entretenimiento en México.

PUBLICIDAD

El registro acumuló más de 2.4 millones de reacciones en la plataforma Instagram pocas horas después de su difusión. La dedicatoria incluyó reflexiones sobre el aprendizaje mutuo, el respeto y la construcción de un proyecto de vida compartido.

En el mensaje redactado por el actor argentino, este señaló que Angelique transformó su visión sobre las relaciones de pareja. Rulli manifestó que el amor implica una decisión diaria de acompañamiento y crecimiento frente a las transformaciones de la vida.

“Llegaste a mi vida y, sin darte cuenta, cambiaste mi manera de entender el amor”, escribió Rulli en la publicación.

El actor agregó que amar consiste en elegirnos, acompañarnos, crecer, reírnos, aprender y respetarnos de forma continua.

El actor le dedicó un cariñoso mensaje a su pareja a través de redes sociales. (IG: sebastianrulli)

Sebastián Rulli afirmó que su pareja cambió su forma de entender el amor

El actor expresó que junto a Boyer comprendió que un vínculo afectivo puede representar libertad y hogar de manera simultánea. En su texto resaltó la admiración profesional y personal hacia la actriz como un pilar en su convivencia diaria.

PUBLICIDAD

“Contigo entendí que una relación puede ser libertad y hogar al mismo tiempo. Que el amor también es admirar a la persona que tienes al lado y sentir orgullo de verla ser quien es”, afirmó Rulli en la dedicatoria.

El artista concluyó su escrito con una proyección a largo plazo sobre el futuro de la relación. En sus palabras, la cifra alcanzada representó únicamente una etapa inicial dentro de un compromiso pensado para mantenerse en el tiempo.

“Y si algo tengo claro después de todo este tiempo, es que no quiero que esto sea una historia de 12 años. Quiero que sea la historia de toda una vida”, añadió el actor en la publicación.

PUBLICIDAD

La actriz Angelique Boyer respondió a la publicación con mensajes de agradecimiento hacia su pareja. Boyer expresó que la dedicatoria la llenó de amor, paz y compañía en el desarrollo cotidiano de su vida en común.

“Mi vida gracias por hacerme sentir tanto con este mensaje y cada día en el que siempre encuentras la forma de llenarme de amor”, respondió la actriz en la sección de comentarios.

El actor dedicó un mensaje en Instagram donde compartió reflexiones sobre el respeto, la libertad y el compromiso en su relación con la actriz. (IG: sebastianrulli)

La trayectoria de la pareja abarca más de una década en televisión

La historia entre ambos comenzó en 2010 durante las grabaciones de la telenovela Teresa, producción dramática donde interpretaron a los personajes protagónicos de Arturo de la Fuente y Teresa Chávez.

PUBLICIDAD

Durante esa primera etapa de trabajo conjunto, ambos mantuvieron una relación estrictamente laboral y de amistad. En ese periodo, cada uno sostenía compromisos sentimentales independientes fuera de los foros de grabación.

El reencuentro profesional ocurrió en 2013 al estelarizar el melodrama Lo que la vida me robó. La convivencia constante en las locaciones facilitó la cercanía afectiva que culminó con el inicio de su noviazgo formal a mediados de 2014.

En septiembre de 2014, los actores confirmaron de forma pública su relación sentimental. Desde esa fecha, decidieron compartir detalles de sus viajes y proyectos profesionales mediante plataformas digitales, manteniendo aspectos privados al margen de polémicas.

PUBLICIDAD

A lo largo de doce años, la pareja encabezó juntos diversos proyectos de televisión. Entre los títulos compartidos destacaron la telenovela Tres veces Ana en 2016 y la producción El extraño retorno de Diana Salazar en 2024.

Los intérpretes se conocieron en 2010 al protagonizar la telenovela 'Teresa' y posteriormente volvieron a trabajar juntos en producciones como 'Lo que la vida me robó'. (IG: sebastianrulli)

Un vínculo marcado por la decisión de no contraer matrimonio

A pesar de la duración de su compromiso, los actores expresaron en diversas ocasiones su decisión de no formalizar la relación mediante un matrimonio legal o religioso. Ambos afirmaron que la boda no constituye un requisito para mantener la solidez de su proyecto de vida.

La pareja señaló que la maternidad y la paternidad conjunta no figuraron entre sus planes prioritarios. Los actores eligieron enfocar su convivencia en el crecimiento individual, el trabajo artístico y los viajes internacionales.

PUBLICIDAD

La pareja de actores durante un recorrido nocturno por la costa italiana; ambos sostienen que el matrimonio no es indispensable para mantener la solidez de su proyecto juntos. (Instagram/@sebastianrulli Captura de Pantalla )

Las imágenes compartidas durante el aniversario mostraron a la pareja en la localidad de Portofino, en la costa italiana. En las fotografías se observó a los actores en recorridos nocturnos y paseos marítimos durante sus vacaciones.

La publicación de aniversario generó miles de comentarios por parte de figuras del espectáculo en México y América Latina. Colegas de la industria televisiva expresaron felicitaciones por el cumplimiento de los doce años de noviazgo.

El mensaje publicado por Sebastián Rulli se sumó a las celebraciones anuales que la pareja realizó en plataformas digitales.

La constancia de sus apariciones públicas consolidó la presencia de ambos artistas en la memoria de la audiencia hispanohablante.