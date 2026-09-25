Estados Unidos celebra captura de “El Niño”, jefe de plaza de Los Mayos, en operación conjunta con México

El Niño fue detenido junto con otro hombre el pasado 23 de septiembre. Crédito: Gabinete de Seguridad

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Estados Unidos celebró la captura de Ernesto Enrique “N”, alias “El Niño”, operador regional del Cártel de Sinaloa con presencia en Baja California, Sonora y Sinaloa. El Comando Norte de Estados Unidos publicó un mensaje de reconocimiento en la red social X hacia las fuerzas de seguridad mexicanas por la detención, ocurrida el 23 de septiembre en el municipio de Mexicali.

La corporación militar estadounidense respondió a una publicación previa del Gabinete de Seguridad de México, que detalló los pormenores del operativo horas antes. El comunicado castrense mexicano identificó al detenido como jefe de plaza de Los Mayos en Puerto Peñasco, Sonora.

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El Comando Norte publicó su mensaje de felicitación en X

El Comando Norte de Estados Unidos escribió: “Junto con nuestros socios interinstitucionales y las fuerzas de seguridad mexicanas, seguimos identificando, desarticular y desmantelando organizaciones criminales transnacionales”. El mensaje agregó: “Felicitamos a nuestros socios por esta acción decisiva”.

La publicación etiquetó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la cuenta @Defensamx1, así como a la Guardia Nacional mediante @GNMEXICO. También incluyó una mención a la Fiscalía General de la República con la cuenta @FGRMexico.

Publicación del Comando Norte de EEUU en la red social X. Crédito: X - @USNorthernCmd

Entre las cuentas etiquetadas también figuraron @SeanParnellASW y @PatrickWeaverPA, asesores del Departamento de Guerra de Estados Unidos, además de @PressSecDOW, la cuenta de prensa de esa dependencia. El mensaje cerró con los hashtags #DefensaDeLaPatria y #NosotrosVigilamos.

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El Gabinete de Seguridad de México publicó tres horas antes que elementos de la Defensa, la SSPC, la FGR y la Guardia Nacional participaron en la detención, en coordinación con el Comando Norte. Esa publicación detalló que los operativos se realizaron con presencia en varios municipios, sin especificar cuáles en el mensaje original.

La Defensa atribuyó la detención al intercambio de inteligencia binacional

La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado este 24 de septiembre en el que precisó que la operación se derivó del intercambio de información con el Comando Norte de Estados Unidos y de trabajos de Inteligencia Militar Central de la propia dependencia. Personal de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional ejecutó la acción en coordinación con el Ejército Mexicano y la FGR.

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El comunicado identificó a “El Niño” como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayos”, en Puerto Peñasco, Sonora, con presencia también en Mexicali y en Los Mochis, Sinaloa. La dependencia lo señaló como responsable del tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos.

Autoridades concretaron la captura en Mexicali, Baja California. Foto: Defensa

Adicional, la Defensa estableció un vínculo entre el detenido y Jesús Alexander y/o Juan José “N”, alias “El Ruso”, jefe del grupo delictivo “Los Rusos”, la facción predominante de Los Mayos en Baja California. Al momento del arresto, las autoridades le aseguraron droga, armamento y municiones, junto con una persona más detenida en el mismo operativo, de quien no se conoce la identidad hasta el momento.

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El documento precisó que “El Niño” contaba con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio para la venta de fentanilo. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la FGR con sede en Mexicali para continuar con las investigaciones.

El reconocimiento se sumó a una serie de felicitaciones recientes del Comando Norte

El mensaje de este 24 de septiembre se sumó a una secuencia de reconocimientos públicos que el Comando Norte de Estados Unidos emitió durante las semanas previas hacia las autoridades mexicanas. El 30 de agosto, el organismo celebró la detención de Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava”, operador financiero de Los Chapitos en Mexicali, al declarar que “proteger la soberanía de ambas naciones significa desmantelar las redes criminales que amenazan a nuestros ciudadanos”.

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El Chava fue detenido junto con una mujer en Mexicali. Crédito: Gabinete de Seguridad

Díaz Rodríguez fue arrestado el 27 de agosto mientras circulaba en un Toyota Corolla por la colonia Rivera Campestre de Mexicali. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como parte de una red financiera. El director de la DEA, Terry Cole, felicitó directamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por esa detención.

El 9 de septiembre, el Comando Norte celebró la captura de Epifanio “N”, alias “Pepa”, presunto líder de La Línea en Ojinaga, Chihuahua, junto con su hijo Alejandro “N”. La corporación estadounidense calificó el operativo como la primera detención de alto perfil de un líder de esa organización desde que el Cártel de Juárez fue designado Organización Terrorista Extranjera el 16 de julio de 2026.

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Detención de El Pepa y su hijo en Chihuahua. Foto: Defensa

En ese caso, el comunicado castrense mexicano no mencionó la participación del Comando Norte y atribuyó el resultado al intercambio de información con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, específicamente con el Servicio de Alguaciles (US Marshals). Las autoridades aseguraron cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos durante ese operativo.

Además, el pasado 12 de septiembre, el organismo militar aplaudió el esfuerzo binacional contra el uso de drones del narcotráfico en la frontera, en el marco de la operación Águila Alta, desarrollada entre Tijuana y San Diego del 31 de agosto al 21 de septiembre. El Ejército Mexicano inhabilitó 5 drones empleados para el tráfico de drogas y de personas.

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