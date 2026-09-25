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El INE contiene ansias de partidos y define fechas para candidaturas de diputados

Morena lleva ventaja en cuanto a los nombramientos de las y los coordinadores estatales, quienes se convertirán en los representantes de la coalición oficialista

Los partidos ya destaparon a sus corcholatas pero el INE define fechas para seleccionar candidaturas de 2027. (Crédito: INE)
Los partidos ya destaparon a sus corcholatas pero el INE define fechas para seleccionar candidaturas de 2027. (Crédito: INE)
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Mientras los partidos políticos avanzan en la definición de sus perfiles y estructuras rumbo a las elecciones de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya puso fecha a las distintas etapas que deberán seguir para seleccionar a sus candidaturas a diputaciones federales.

El calendario aprobado este 24 de septiembre por el Consejo General fija los plazos para las precampañas, la definición de métodos internos, el registro de precandidaturas y la selección definitiva de quienes competirán por una curul en la Cámara de Diputados.

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La decisión del INE marca una ruta que los partidos deberán seguir con independencia de los movimientos políticos que ya realizan internamente, pues tendrán que informar con anticipación cómo elegirán a sus candidaturas y bajo qué criterios de paridad, acciones afirmativas y elección consecutiva.

INE pone fecha a la carrera por las diputaciones federales de 2027

El Consejo General del INE aprobó los criterios, procedimientos y plazos que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales durante sus procesos internos de selección de candidaturas para el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Uno de los puntos centrales es el periodo de precampañas, que comenzará el 4 de enero de 2027 y concluirá el 12 de febrero. Antes de que llegue esa fecha, los partidos deberán definir las reglas con las que seleccionarán a sus candidaturas.

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Los institutos políticos tendrán que establecer, 30 días antes del inicio de las precampañas, aspectos como:

  • El procedimiento para seleccionar candidaturas.
  • Los criterios de paridad de género.
  • Las acciones afirmativas.
  • Las reglas relacionadas con la elección consecutiva.
  • Las fechas y etapas de sus procesos internos.
  • Los métodos y convocatorias.
  • Los órganos partidistas responsables.

Una vez definidos estos elementos, deberán comunicarlos al Consejo General dentro de las 72 horas siguientes.

El calendario también establece que la procedencia del registro de precandidaturas se determinará entre el 3 de enero y el 11 de febrero de 2027, mientras que la información correspondiente deberá capturarse en el Sistema Integral de Fiscalización a más tardar el 12 de febrero.

el Consejo General fija los plazos para las precampañas, la definición de métodos internos, el registro de precandidaturas y la selección definitiva de quienes competirán por una curul en la Cámara de Diputados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
el Consejo General fija los plazos para las precampañas, la definición de métodos internos, el registro de precandidaturas y la selección definitiva de quienes competirán por una curul en la Cámara de Diputados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Los partidos mueven sus piezas, pero el calendario del INE ya está definido

Los movimientos internos de los partidos rumbo a 2027 tendrán que ajustarse a los plazos establecidos por la autoridad electoral. El INE determinó que la selección de candidaturas tendrá como fecha límite el 19 de febrero de 2027 para Mayoría Relativa y el 26 de febrero para Representación Proporcional.

Después de esa etapa todavía quedará pendiente la resolución de posibles controversias internas. Los partidos deberán resolver sus medios de impugnación a más tardar el 12 de marzo de 2027.

El calendario establece así una sucesión de fechas que acota el margen para las decisiones partidistas:

  • 4 de enero de 2027: inicio de las precampañas y fecha límite para solicitar el registro de convenios de coalición y acuerdos de participación.
  • 12 de febrero: conclusión de las precampañas y fecha límite para la captura de información de precandidaturas en el Sistema Integral de Fiscalización.
  • 19 de febrero: fecha límite para seleccionar candidaturas de Mayoría Relativa.
  • 26 de febrero: fecha límite para seleccionar candidaturas de Representación Proporcional.
  • 12 de marzo: límite para resolver los medios de impugnación internos.
  • 26 de marzo: fecha límite para que la Unidad Técnica de Fiscalización informe sobre las precandidaturas que no hayan presentado su informe de precampaña.

Coaliciones, candidaturas independientes y las otras fechas que ya están sobre la mesa

Además de regular los procesos internos de los partidos, el INE aprobó el instructivo para registrar coaliciones rumbo a la elección de diputaciones federales por Mayoría Relativa.

El instituto estableció tres modalidades:

  • Coalición total: para postular candidaturas en los 300 distritos.
  • Coalición parcial: para registrar candidaturas en al menos 150 distritos.
  • Coalición flexible: para presentar candidaturas en un mínimo de 75 distritos.

Los convenios deberán presentarse a más tardar el 4 de enero de 2027 y podrán modificarse desde su aprobación por el Consejo General hasta un día antes de que comience el periodo de registro de candidaturas. Una vez formalizada la modalidad de coalición, ésta no podrá cambiarse.

Pero la contienda de 2027 no quedará limitada a los partidos políticos. El INE también aprobó la convocatoria para las personas que busquen una candidatura independiente a una diputación federal por Mayoría Relativa.

Quienes aspiren por esta vía deberán conseguir respaldo equivalente al 2% de la Lista Nominal de Electores del distrito correspondiente, con corte al 31 de agosto de 2026. La fecha límite para presentar la manifestación de intención será el 13 de diciembre de 2026, mientras que la etapa para reunir apoyos concluirá el 12 de febrero de 2027.

Además, se estableció un listado de 204 municipios con muy alto grado de marginación donde podrá utilizarse el régimen de excepción y una cédula de respaldo impresa. Para las actividades destinadas a conseguir el apoyo ciudadano, el monto máximo de gastos quedó fijado en 220 mil 326 pesos con 20 centavos.

Así, mientras los partidos avanzan en sus definiciones internas y colocan sobre la mesa a sus posibles perfiles, el INE ya estableció la ruta que deberán seguir para convertir esas decisiones políticas en candidaturas formales rumbo a las elecciones federales de 2027.

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