México

Kevyn Contreras, “El Bicolor”, ventila la millonaria cifra que cobra Brincos Dieras por cada show

El comediante destapó en La Granja VIP 2026, lo que cobra el payaso por cada show y sorprendió a Fernando Lozada

Kevyn Contreras, “El Bicolor”, ventila la millonaria cifra que cobra Brincos Dieras por cada show
Kevyn Contreras, “El Bicolor”, ventila la millonaria cifra que cobra Brincos Dieras por cada show
Guardar

Kevyn Contreras, el comediante conocido como “El Bicolor”, destapó la cifra que cobra el payaso Brincos Dieras por cada presentación: 3.5 millones de pesos.

La revelación ocurrió durante una charla con Fernando Lozada, transmitida en el 24/7 de La Granja VIP 2026, y dejó sorprendido al ex integrante de Acapulco Shore.

PUBLICIDAD

El regiomontano explicó que de esa cifra también salen los gastos que requieren los viajes del comediante, quien cuenta con avión privado propio para trasladarse a sus presentaciones. Contreras conoce estos detalles de primera mano porque trabajó como telonero de Brincos Dieras antes de sumarse al reality de TV Azteca.

Fernando Lozada se sorprende con los lujos del comediante regiomontano

Brinco Dieras aseguró que su falta de experiencia se compensa al conocer las necesidades del municipio de Guadalupe, NL, donde creció.
Brinco Dieras aseguró que su falta de experiencia se compensa al conocer las necesidades del municipio de Guadalupe, NL, donde creció. (brincosdierasofficial / Instagram)

Fernando Lozada, quien se enteró en ese momento de la magnitud del negocio detrás de los shows de Brincos Dieras, reaccionó con asombro ante la cifra y el estilo de vida que representa. La conversación se dio de manera espontánea dentro de las instalaciones de La Granja VIP, donde las cámaras del canal 24/7 registran las interacciones de los participantes fuera de las dinámicas oficiales del programa.

PUBLICIDAD

El dato contrasta con las cifras que circulaban previamente sobre las tarifas del comediante. De acuerdo a reportes, en junio de 2024, los honorarios de Brincos Dieras por un show privado oscilaban entre 700,000 y un millón de pesos, dependiendo del lugar, la cantidad de espectadores y la duración del espectáculo.

Kevyn Contreras y Brincos Dieras, una relación que viene desde los inicios de su carrera

Kevyn Alejandro Contreras García, nacido el 2 de febrero de 1996 en Monterrey, Nuevo León, lleva más de dos décadas dentro de la comedia. Con el paso de los años empezó a compartir escenarios con figuras del circuito regiomontano, entre ellas José Luis Zagar y Brincos Dieras, como telonero.

kevyn contreras -México- 13 agosto
(Instagram)

Esa colaboración se extendió durante varios años antes de que Contreras emprendiera su propia carrera en solitario. En 2024 arrancó su primera gira individual y, en 2025, presentó el tour “No me dejen solo” por distintas ciudades de México y Estados Unidos.

El apodo “El Bicolor” nació durante una presentación en la que el comediante Konan Big olvidó su nombre al momento de anunciarlo y, al ver su vestuario dividido en dos colores, decidió presentarlo con ese apodo. El rojo y el azul del traje son un tributo a su amigo Henry, quien murió a los 18 años cuando Contreras comenzaba a profesionalizar su carrera.

Quién es Brincos Dieras, el payaso con más de 27 años de trayectoria

Brincos Dieras es el nombre artístico de Roberto Carlo Oliva, originario de Guadalupe, Nuevo León. El comediante solo terminó sus estudios hasta la secundaria y comenzó su carrera animando fiestas infantiles como payaso, antes de que el propio público adulto le pidiera cambiar el tono de sus chistes.

(Facebook: Brincos Dieras Oficial)
El comediante Brincos Dieras dio detalles sobre sus shows a narcos. (Facebook: Brincos Dieras Oficial)

Su primer show en la faceta de comedia para adultos fue en una casa de comedia en Monterrey, donde los promotores le pagaron 5,000 pesos por función, muy lejos de las cifras que maneja actualmente. Desde entonces construyó una carrera de más de 27 años que lo llevó a llenar palenques, teatros y realizar giras en Estados Unidos.

El personaje se distingue por su maquillaje al estilo payaso y su humor directo, con temas de la vida cotidiana y bromas subidas de tono. En marzo de 2025 se casó con Alejandra Villegas, tras 25 años de noviazgo, en una boda celebrada en Monterrey a la que asistieron Mijares y Eduin Caz.

Temas Relacionados

Brincos DierasKevyn ContrerasLa Granja VIPTV AztecaRealitymexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

MTV VMAs 2026: quiénes son los mexicanos nominados en la premiación y contra qué artistas compiten

Las agrupaciones figuran en la ceremonia aspirando a importantes galardones durante una edición liderada por Madonna

MTV VMAs 2026: quiénes son los mexicanos nominados en la premiación y contra qué artistas compiten

Manelyk González se quiebra en La Granja VIP 2 al recordar un abuso sexual durante su infancia

Manelyk compartió el trauma reprimido que derivó en depresión, afectó sus vínculos de pareja y motivó un cambio integral mediante la fe

Manelyk González se quiebra en La Granja VIP 2 al recordar un abuso sexual durante su infancia

Moody´s Ratings considera que existe una alta probabilidad de que desaparezca el T-MEC

El pronóstico de la agencia no es nada alentador, sobre todo, porque el acuerdo comercial es uno de los más importantes del mundo

Moody´s Ratings considera que existe una alta probabilidad de que desaparezca el T-MEC

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 24 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 24 de septiembre

Partidos y consejeros cuestionan la imparcialidad del INE: Taddei advierte que intentos por desacreditarlo serán fallidos

PRI y Somos reclamaron falta de diálogo y cuestionaron la decisión de realizar de manera virtual la sesión del Consejo General

Partidos y consejeros cuestionan la imparcialidad del INE: Taddei advierte que intentos por desacreditarlo serán fallidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

Estados Unidos celebra captura de “El Niño”, jefe de plaza de Los Mayos, en operación conjunta con México

Vinculan a proceso a 18 personas ligadas a la red de "El Señor de la T", operador del CJNG, en Michoacán

Fiscalía de Sinaloa captura a “El Tino”, presunto asesino del hermano de Héctor Melesio Cuén tras 14 años prófugo

Capturan a John Keny Moreno Segura, excomisionado policial de Juchitán, acusado de proteger a “Los Cromos”

ENTRETENIMIENTO

MTV VMAs 2026: quiénes son los mexicanos nominados en la premiación y contra qué artistas compiten

MTV VMAs 2026: quiénes son los mexicanos nominados en la premiación y contra qué artistas compiten

Manelyk González se quiebra en La Granja VIP 2 al recordar un abuso sexual durante su infancia

Aleks Syntek confirma que se va a Inglaterra y publica canción para explicar sus razones

MTV VMAs 2026: lista completa de nominados, cuándo y dónde ver desde México

Ella es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta que quedó en medio de la tormenta de Jesse & Joy

DEPORTES

Ventilan que la esposa de Javier Aguirre tuvo la última palabra para la llegada del entrenador al Valencia

Ventilan que la esposa de Javier Aguirre tuvo la última palabra para la llegada del entrenador al Valencia

Hugo Sánchez enaltece a Miguel Borja por su gol de chilena y olvida controversial crítica: “Tremenda ejecución”

Chicharito dedica video a Luis Miguel y Adal Franco le responde con reclamo: “El fan número 1 soy yo”

Oficial: César Montes es baja de la Selección Mexicana y regresará a Moscú

Chivas pierde a Bryan González por lesión: revelan el tiempo que estaría fuera