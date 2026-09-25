El huachicol fiscal de diésel proveniente del exterior va al alza, advierte Observatorio Ciudadano de la Energía

El Observatorio Ciudadano de la Energía reveló que el huachicol de diésel preveniente de Estados Unidos aumentó en junio. Crédito: El Economista

Guardar

Un estudio presentado por el Observatorio Ciudadano de la Energía reveló que, en junio pasado, el huachicol fiscal de diésel proveniente de Estados Unidos se ubicó en 3.1 millones de barriles.

Lo anterior, es un incremento de 520 por ciento respecto a enero de este 2026, exhibió el análisis hecho por el doctor, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante del Observatorio, Francisco Barnés de Castro.

PUBLICIDAD

Al alza el huachicol fiscal de diésel proveniente de Estados Unidos

En ese sentido, el documento detalla que, en enero pasado, el huachicol fiscal sumó alrededor de 500 barriles. Sin embargo, solo unos meses después —en junio– se importaron 102 mil barriles al día del combustible de manera ilegal.

Mientras que a tasa anual, el huachicol fiscal de ese hidrocarburo creció 24 por ciento en junio.

Importaciones ilegales suministran el 12 por ciento de la demanda total

De acuerdo con el análisis del doctor Barnés, las estimaciones sobre las importaciones ilegales de diésel provenientes de la Unión Americana revelan que suministran actualmente el 12 por ciento de la demanda total.

”De acuerdo con las estimaciones que es posible hacer respecto a las importaciones ilegales provenientes de EU, el huachicol fiscal suministra actualmente 12 por ciento de la demanda total, habiendo alcanzado un pico de 26 por ciento en el año 2021.

PUBLICIDAD

”Estas cifras no incluyen el contrabando de diésel de otros países, y sabemos, por las noticias de las investigaciones del FBI en EU, que una parte del contrabando de diésel a México provino de Canadá”, agregó el experto.

Pemex no se da abasto con el combustible necesario para el país. Crédito: Getty Images

Autoridades no terminan con la red de introducción ilegal

La diferencia entre las cifras de exportación registradas por el gobierno de Estados Unidos y las importaciones oficiales reportadas en México confirma que la red de introducción ilegal continúa activa, enfatiza el documento.

Además, Barnés de Castro explicó que, en los últimos tres años, cerca de 25 por ciento del diésel proveniente del país vecino entró a territorio mexicano de forma clandestina.

PUBLICIDAD

Consumo de diésel durante primer semestre de año

Otro dato que destaca el análisis presentado por el Observatorio Ciudadano de la Energía, es que, según las estadísticas, el consumo aparente de diésel promedio fue de 444 mil barriles diarios en el primer semestre de 2026.

Considerando la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como las importaciones legales y el combustible ilegal, la demanda interna está cubierta, expone.

¿Las importaciones desde Estados Unidos disminuyeron?

La dependencia de las importaciones totales provenientes de Estados Unidos cayó del 70 por ciento registrado en 2021, su nivel máximo, a un promedio de 23 por ciento durante el primer semestre de 2026.

El informe atribuye esta baja al aumento de la producción nacional y a la operación de la refinería de Dos Bocas.

México a la expectativa de un posible freno a las exportaciones de diésel desde la Unión Americana

Rosanety Barrios, consultora independiente en Regulación y Política Energética, advirtió que una eventual restricción de Estados Unidos a sus exportaciones de diésel sería un reto peligroso para la seguridad energética de México, debido a que las reservas solo alcanzarían para 13 días.

PUBLICIDAD

La especialista detalló que México consume alrededor de 400 mil barriles diarios de diésel, una demanda que no puede ser abastecida por la producción de las refinerías nacionales.

“Como país dependemos entre 50 y 30 por ciento de nuestra demanda de diésel de las importaciones”, sostuvo durante su participación en el Moody’s Inside Latam México 2026.

México no cuenta con inventarios estratégicos de combustibles

Por otro lado, Barrios señaló que nuestro país no cuenta con inventarios estratégicos de combustibles, y considerando la capacidad de almacenamiento de Pemex, así como la infraestructura desarrollada por privados, existirían alrededor de 13 días de demanda de diésel.

Una boquilla de surtidor abastece de diésel al tanque de un autobús urbano en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un punto a considerar, según la especialista, es que la cifra antes descrita no necesariamente significa que todo el combustible pueda utilizarse inmediatamente ante una contingencia, ya que las infraestructura y los inventarios no se encuentran distribuidos de acuerdo con las necesidades regionales de consumo.

PUBLICIDAD

Puso de ejemplo a la Península de Yucatán, donde el diésel también se utiliza para la generación eléctrica.

“Si el diésel está en Hermosillo, pues no quiere decir que vaya a estar disponible para la Península de Yucatán cuando lo requiera”, advirtió.

Barrios reveló que ya existen conversaciones con el gobierno de Donald Trump para buscar que una eventual prohibición a las exportaciones de diésel no afecte el comercio con México debido a la dependencia energética.

Ni Deer Park salvaría a México

Respecto a la planta ubicada en Houston, ésta no podría garantizar que nuestro país pueda recurrir automáticamente a su producción para compensar una restricción de la Unión Americana a las exportaciones de diésel.

PUBLICIDAD

Roxana Muñoz, vicepresidenta senior de calificaciones de Moody’s Ratings, señaló que la refinería pertenece a Pemex, pero opera bajo las leyes y regulaciones de Estados Unidos.

“Es muy importante recordar que Deer Park es una empresa que está en Estados Unidos, que opera bajo la ley y regulaciones de Norteamérica”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene un nuevo reto con el huachicol fiscal de diésel. (Imagen intervenida con Gemini IA para calidad)

Posible afectación a las finanzas públicas

Muñoz también explicó que una restricción efectiva de diésel podría obligar a México a buscarlo en otros países, pero correría el riesgo relacionado con el costo del combustible.

Sin dejar de mencionar que una eventual restricción por parte de Estados Unidos podría también presionar las finanzas públicas de México, al provocar un alza en los precios de los combustibles y el gobierno respondería con más estímulos fiscales para evitar “gasolinazos”.

PUBLICIDAD

El huachicol fiscal a todo lo que da en México, pero con el diésel que se importa desde Estados Unidos, tan es así, que se disparó un 520 por ciento durante el sexto mes del año.