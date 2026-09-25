Hugo Sánchez enaltece a Miguel Borja por su gol de chilena y olvida controversial crítica: “Tremenda ejecución”

Hugo Sánchez felicitó a Cristian Borja por su gol de chilena (REUTERS/Eloisa Sánchez / captura ESPN)

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La chilena de Miguel Borja desató una serie de reacciones entre comentaristas deportivos por la calidad de anotación que le dio el empate al América ante Chivas en la reciente edición del clásico nacional. Uno de los principales críticos en reaccionar fue Hugo Sánchez.

El es futbolista recordó sus hazañas deportivas y las decenas de goles que anotó de tal manera, por lo que en primera instancia reclamó que pocos compararan a Borja con el Hugo Sánchez juvenil. Pero, luego de la controversial opinión, el comentarista de ESPN felicitó a Borja por la calidad de gol que realizó.

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Una de las primeras posturas de Hugo fue el reclamo por la manera en que se comentó la jugada. Más tarde, el Pentapichichi publicó un mensaje para celebrar el remate de Borja, que llegó el pasado fin de semana y se volvió uno de los momentos más comentados del partido.

Así fue la felicitación de Hugo Sánchez a Borja por su chilena

Así fue la felicitación de Hugo Sánchez a Borja por su chilena (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A través de sus redes sociales, Hugol se rindió ante la calidad deportiva del jugador americanista. Ahí escribió: “Quiero felicitar a Miguel Borja por la maravillosa chilena que firmó ante Chivas. Tremenda ejecución. Qué vengan más golazos de este nivel. Para mí, el mejor gol hasta el momento del América en el Clásico Nacional”.

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La felicitación se sumó a la conversación que ya había provocado el gol del colombiano, tanto por la definición como por el simbolismo que arrastra cualquier comparación con Hugo Sánchez.

Además, la felicitación estuvo acompañada de una publicación de un clip de un programa de ESPN en el que Hugo Sánchez analizó la jugada a detalle y destacó la dificultad técnica del remate. Según el exfutbolista, desde el momento en que salió el centro, el jugador del América ya había definido que la única forma de alcanzar la pelota era mediante ese recurso. “Estéticamente estuvo muy bien, midió bien la altura de la pelota y midió bien los tiempos”, señaló.

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El ex delantero del Real Madrid explicó que la ejecución exigía que Borja calculara su posición respecto de la portería y el punto exacto de contacto con el balón. “Estar de espaldas a la portería, saber dónde está ubicado él para golpear hacia la dirección donde quiere mandar la pelota, es una cosa dificilísima”, afirmó. También recordó que muchos jugadores intentan realizar ese tipo de remates, pero terminan golpeándose contra el suelo, exponiéndose a lesiones, impactando la pelota de manera defectuosa o sin lograr contacto.

Hugo Sánchez felicita a Borja (IG/ @hugosanchez_9)

El exdelantero comparó la acción de Borja con una chilena anotada por Cristiano Ronaldo y destacó que son pocos los futbolistas capaces de ejecutar ese recurso con eficacia. “Me da gusto que cada vez haya más jugadores que intentan meter goles de esos, pero son pocos los que tienen la posibilidad de ser eficaces”, expresó. Sánchez añadió que le gustaría que Borja no se limitara a marcar uno, dos o tres goles de chilena, como Cristiano Ronaldo, sino que alcanzara una cifra cercana a los 30 o 35 tantos de ese tipo.

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El exjugador explicó que tuvo la oportunidad de anotar alrededor de 38 goles de chilena, sin contar los que marcó con la selección olímpica. También sostuvo que la anotación de Borja posee una calidad que puede hacerla perdurar en la memoria durante años. “La belleza del gol es como para recordarlo para muchos años o para siempre”, dijo, antes de asegurar que no había visto a otro jugador del América marcar una chilena con un nivel de calidad similar.

La jugada de Borja de chilena que le dio el empate al América

Miguel Borja marcó gol en el clásico capitalino ante Cruz Azul y ahora festejó en el clásico mexicano contra Chivas de Guadalajara - crédito Club América

Borja entró de cambio en la segunda mitad y desde sus primeros contactos con la pelota mostró intención ofensiva. Su primer gol, descrito como una acción de otro partido, llegó con una chilena que puso el 1-2 y elevó de inmediato el tono del encuentro.

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El remate también estuvo acompañado por un festejo que aumentó la tensión. Tras anotar, el delantero miró hacia la banca de Chivas y señaló el escudo, una escena que repitió el gesto que ya había hecho una semana antes ante La Máquina.

La exposición del atacante no terminó ahí. Borja volvió a aparecer con su doblete y acaparó todavía más reflectores por la forma en que celebró frente al arquero rojiblanco.

Las imágenes en el Estadio Azteca mostraron al colombiano con los dedos en alto, marcando el dos frente a Raúl Tala Rangel. El portero no respondió, evitó la mirada y mandó la pelota al centro del campo para reanudar el juego.

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