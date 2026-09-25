Guillermo del Toro encabeza el Festival Internacional de Cine de Morelia 2026: fechas, películas y actividades

El cineasta acudirá a una Gran Gala de El laberinto del fauno, organizada para celebrar dos décadas desde el estreno de la película. (@FICM)

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Guillermo del Toro será una de las figuras centrales del Festival Internacional de Cine de Morelia 2026, que se realizará del 16 al 25 de octubre en Morelia y Pátzcuaro.

La programación incluye 96 películas en competencia, funciones especiales, homenajes, talleres y actividades para profesionales.

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El Festival de Cine de Morelia se celebrará del 16 al 25 de octubre

La 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia reunirá proyecciones presenciales en distintos espacios de la capital michoacana.

Según la programación oficial del festival, las sedes en Morelia serán:

Cinépolis Morelia Centro

Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Teatro Mariano Matamoros

Teatro Melchor Ocampo

Museo Regional de Michoacán “Dr. Nicolás León Calderón”

Centro Cultural Clavijero

Además, el festival tendrá funciones en Pátzcuaro, en el Teatro Emperador Caltzontzin.

El público que no pueda viajar a Michoacán tendrá acceso a funciones virtuales gratuitas a través de nuestrocine.mx, la plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía.

El sitio web oficial del FICM informó que la inauguración tendrá lugar la noche del 16 de octubre en Morelia. La ceremonia contará con la presencia de Jonás Cuarón, Alfonso Cuarón y parte del elenco de Campeón gabacho.

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La película inaugural cuenta la historia de un migrante mexicano que persigue su aspiración de convertirse en boxeador en Estados Unidos. El protagonista es Juan Carlos Treviño García.

Cartel oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia. (@FICM)

Guillermo del Toro presentará la versión restaurada de El laberinto del fauno

La presencia de Guillermo del Toro estará ligada a una de las funciones especiales de la programación. El cineasta acudirá a una Gran Gala de El laberinto del fauno, organizada para celebrar dos décadas desde el estreno de la película.

La proyección utilizará una versión restaurada del largometraje. La actividad se suma a los festejos previstos antes de su reestreno en salas mexicanas.

La cinta fue una obra decisiva en la proyección internacional del director mexicano y obtuvo tres premios Óscar. La presentación en Morelia será una de las actividades con mayor convocatoria de la edición.

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La programación anunciada también incluye a James Gray, quien llevará su nueva película, Paper Tiger. Carlos Reygadas regresará al festival para presentar Heil Jupiter! y participar en una función especial de Batalla en el cielo.

Andrea Pallaoro asistirá con The Echo Chamber. Gael García Bernal presentará Hombre al agua, mientras que Demián Bichir acompañará el documental Mujer santuario y una función especial de Without Blood, dirigida por Angelina Jolie.

Juan Antonio Bayona presidirá el jurado de largometraje mexicano

El realizador español Juan Antonio Bayona será el presidente del jurado de la Sección de Largometraje Mexicano. Lo acompañarán la cineasta vasca Jaione Camborda, la compositora mexicana Gabriela Ortiz y la directora y productora estadounidense Amy Redford.

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La competencia del festival estará conformada por 96 películas distribuidas en cuatro apartados:

Sección Michoacana Cortometraje Mexicano Documental Mexicano Largometraje Mexicano

La Sección Michoacana reunirá ocho trabajos: siete cortometrajes y un largometraje.

El apartado de Cortometraje Mexicano contará con 64 títulos, repartidos entre 17 producciones de animación, 11 documentales y 36 ficciones.

La selección de Documental Mexicano incluirá 12 películas. La misma cantidad integrará la competencia de Largometraje Mexicano.

Los ganadores de cortometraje de ficción, documental y animación, así como el vencedor del largometraje documental, podrán ser considerados para la nominación al Óscar.

El jurado de Documental Mexicano estará integrado por Alexandre O. Philippe, Jonathan Romney y Juan Carlos Rulfo.

Raphaëlle Pireyre, Pedro Aguilera y Federico Luis evaluarán la Sección de Cortometraje Mexicano. La Sección Michoacana quedará a cargo de Iván Trujillo, Antonio Zirión y Nicolás Echevarría.

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Los largometrajes mexicanos en competencia del FICM 2026

El sitio oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia confirma que la competencia de Largometraje Mexicano estará integrada por 12 películas.

6 meses en el edificio rosa con azul - Bruno Santamaría Razo

La cazadora - Suzanne Andrews Correa

Ceniza en la boca - Diego Luna

Chicas tristes - Fernanda Tovar

Contra la naturaleza - Axel Bertha

Lo demás es ruido - Nicolás Pereda

Los días de Poncho - Faustino Alanís

El jardín que soñamos - Joaquín del Paso

Los nuevos - Rodrigo Plá

Nosotros - Joaquín Ruano

Salón de belleza - Nathalia Acevedo

Toda una vida - Ariel Gutiérrez

Las películas internacionales anunciadas para el Festival de Cine de Morelia

Entre los títulos internacionales anunciados se encuentran:

Klara and the Sun - Taika Waititi

Look Back - Hirokazu Kore-eda

Sheep in the Box - Hirokazu Kore-eda

I Play Rocky - Peter Farrelly

Ink - Danny Boyle

A Long Winter - Andrew Haigh

The Debut - Jesse Eisenberg

Homenajes a Janet Alcoriza y Béla Tarr ampliarán la programación del FICM

El programa reservará un espacio para la memoria del cine mexicano con un homenaje a Janet Alcoriza, actriz y guionista de la Época de Oro. La muestra reunirá cuatro películas en las que participó como guionista y una en la que actuó.

Como parte de ese tributo se inaugurará la exposición fotográfica Los multiversos de Janet Alcoriza, realizada en colaboración con Fundación Televisa.

Por otra parte, la programación de clásicos restaurados incluirá La mujer de Benjamín, la ópera prima de Carlos Carrera. El director estará presente durante la exhibición de la copia restaurada, desarrollada junto con el Centro de Capacitación Cinematográfica.

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El FICM también rendirá homenaje al cineasta Béla Tarr, fallecido en enero de este año. El programa incluirá la proyección de El caballo de Turín.

El FICM mantendrá sus actividades de formación y apoyo a cineastas

Además de las proyecciones, el festival desarrollará iniciativas destinadas a impulsar nuevos proyectos y ampliar las oportunidades de formación para realizadores.

El Foro de los Pueblos Indígenas volverá a ofrecer un espacio para películas y narrativas de cineastas indígenas. La actividad incluirá el IV Laboratorio de Desarrollo de Proyectos para Cineastas Indígenas y Afrodescendientes de México.

El laboratorio cuenta con el respaldo de Netflix y el Marigold Fund. Su objetivo es brindar asesoría a proyectos en desarrollo de realizadores pertenecientes a comunidades originarias y afrodescendientes.

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El Morelia: Sundance Laboratorio de Historias se realizará con el apoyo de Cinépolis y el Instituto Sundance. La iniciativa busca acompañar la escritura y el desarrollo de guiones cinematográficos.

La edición también albergará Impulso Morelia 12, una plataforma para largometrajes mexicanos que se encuentran en distintas etapas de posproducción. El espacio busca conectar los proyectos con especialistas de la industria y ampliar su visibilidad internacional.

Ambulante Gira de Documentales otorgará un premio a uno de los documentales seleccionados en Impulso Morelia.

Una alianza con la Fundación Casa de México en España y la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid permitirá que una persona de la Selección Oficial reciba una beca para cursar una maestría en Guion, Producción o Distribución.

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Además de las proyecciones, el festival desarrollará iniciativas destinadas a impulsar nuevos proyectos y ampliar las oportunidades de formación para realizadores. (@FICM)

Para conocer la programación completa, los horarios, las sedes, la venta de boletos y las acreditaciones, conviene revisar la página oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Ese canal también permitirá verificar posibles cambios en las funciones y nuevos anuncios vinculados con la edición 2026.