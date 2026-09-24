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¿Selección Mexicana nominada al Premio Nacional del Deporte?: la reacción de Rommel Pacheco sobre los posibles candidatos al reconocimiento de este año

El director de la CONADE compartió detalles de quiénes son sus favoritos a llevarse el premio, pues el deporte mexicano ha tenido grandes actuaciones en diferentes categorías

¿Selección Mexicana nominada al Premio Nacional del Deporte?: la reacción de Rommel Pacheco sobre los posibles candidatos al reconocimiento de este año (REUTERS/Henry Romero)
¿Selección Mexicana nominada al Premio Nacional del Deporte?: la reacción de Rommel Pacheco sobre los posibles candidatos al reconocimiento de este año (REUTERS/Henry Romero)
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El Premio Nacional del Deporte 2026 empieza a tomar forma y, para Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), hay nombres que cuentan con argumentos para competir por el reconocimiento. Entre las categorías que dividen el premio, la más peleada sería la profesional, pues desde la perspectiva del ex atleta, hay deportistas que tuvieron un año sobresaliente.

Entre ellos están el ciclista Isaac del Toro en la categoría profesional y la Selección Mexicana de futbol, luego de su participación en la Copa del Mundo de 2026, donde México fue uno de los países sede y terminó dentro del ranking 10 de mejores selecciones a nivel FIFA.

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El director de Conade habló sobre los posibles candidatos y destacó lo realizado por Del Toro durante el año, aunque aclaró que será el jurado el encargado de determinar a los ganadores. Pero, no ignoró el trabajo realizado por Javier Aguirre con la Selección Mexicana, razón por la que consideró que podría estar entre los elegidos.

Rommel Pacheco ve a la Selección Mexicana como nominada al Premio Nacional del Deporte

Julián Quiñones fue el primer jugador en anotar un gol en la Copa del Mundo 2026, es el primer colombiano en la historia en alcanzar este registro. Lo hizo ante Sudáfrica en el partido inaugural al minuto ocho - crédito Reuters
Julián Quiñones fue el primer jugador en anotar un gol en la Copa del Mundo 2026 (REUTERS)

A poco menos de dos meses de la entrega del premio, la lista de atletas con méritos para ganarlo es amplia. La Selección Mexicana también aparece entre las posibilidades, desde la perspectiva de Rommel Pacheco. En su valoración, el equipo nacional podría ser otro de los candidatos al reconocimiento, sobre todo por haber competido como local en la Copa del Mundo de 2026.

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“Si me preguntan quién le podría hacer segunda, porque fuimos sede, pues sería la selección de futbol”, comentó.

El Tricolor tuvo un desempeño destacado en la fase inicial al conseguir victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. En los dieciseisavos de final venció a Ecuador, pero su recorrido terminó en octavos de final con una derrota por 3-2 ante Inglaterra.

Por su parte, el ciclista tiene argumentos sólidos tras su actuación en el Tour de Francia 2026. El Torito terminó tercero en la clasificación general y se quedó con el maillot blanco como mejor joven de la competencia. Ese resultado representó el mejor puesto de un mexicano en la historia del evento.

Pacheco Marrufo dejó ver que lo considera con posibilidades reales dentro de la categoría profesional. “Isaac del Toro en el área profesional tiene todo para ganar, yo confío en que meta sus papeles”, señaló.

Isaac del Toro podría ser un candidato al Premio Nacional del Deporte 2026 (Eric Bolte-Imagn Images)
Isaac del Toro podría ser un candidato al Premio Nacional del Deporte 2026 (Eric Bolte-Imagn Images)

El originario de Ensenada, Baja California, ha mantenido un alto nivel durante la temporada. Hace poco terminó sexto en la prueba contrarreloj del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de Canadá, resultado que fortalece su candidatura rumbo al reconocimiento de este año.

Quiénes se perfilan al Premio Nacional del Deporte 2026

A poco menos de dos meses de la entrega del Premio Nacional del Deporte 2026, la lista de atletas con méritos para ganarlo es nutrida. El deporte mexicano tuvo un buen año y los candidatos para recibir el máximo galardón que otorga el gobierno a sus deportistas abundan.

Entre los nombres que más suenan está Kenia Lechuga. La remera regiomontana cumplió su objetivo de ganar una medalla de oro en un Campeonato Mundial. El hecho de ser campeona del mundo en su disciplina la coloca entre las atletas que podrían ser consideradas para recibir el premio en la categoría de Deporte No Profesional.

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La remera regiomontana cumplió su objetivo de ganar una medalla de oro en un Campeonato Mundial (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Junto a ella hay otras atletas que también podrían ser consideradas, como la ciclista Yareli Acevedo. La capitalina se consagró como campeona del mundo en octubre de 2025; sin embargo, su candidatura ya no alcanzó a entrar para la edición anterior, por lo que este año podría ser reconocida.

También está Alejandra Ortega. La marchista fue nominada al Premio Nacional de Deportes 2026 por Mundo de Atletismo en México, la nueva federación de la disciplina.

Ortega habló del peso que tiene esa nominación en lo personal y lo deportivo. “Después de venir de una lesión bastante fuerte y tropiezos se dio ser subcampeona del mundo en medio maratón. Me siento contenta, es un premio significativo para los deportistas mexicanos y es el resultado de 23 años de trabajo, además de toda la trayectoria que tengo y dando resultados para México. Por lo tanto, es muy significativo ser nominada al Premio Nacional de Deportes 2026”, declaró.

La deportista obtuvo la plata en la prueba de medio maratón en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, que se realizó a principios de año en Brasilia. Ese resultado refuerza su candidatura en una temporada con varios nombres sobre la mesa.

Rommel Pacheco consideró que el Tri podría llevarse el Premio Nacional del Deporte (REUTERS/Luis Cortes)
Rommel Pacheco consideró que el Tri podría llevarse el Premio Nacional del Deporte (REUTERS/Luis Cortes)

Aunque el Premio Nacional del Deporte no se divide de manera formal en ramas, en los últimos años se ha repetido la tendencia de reconocer tanto a mujeres como a hombres. Entre los atletas varoniles que firmaron un buen año está Erick Portillo, quien en febrero pasado ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial Bajo Techo.

El sonorense también compitió al más alto nivel en la Liga Diamante. Con ello, sostuvo presencia internacional a lo largo del año.

En la categoría de Deporte Profesional, uno de los nombres que más suenan es Julián Quiñones. El futbolista mexicano firmó un Mundial destacado al anotar cuatro goles. En el futbol árabe anotó 33 goles la temporada pasada y está entre los nominados al Balón de Oro.

En esa categoría también podría ser considerada Scarlett Camberos, quien hizo historia al ser una de las nominadas al Balón de Oro. Aunque el nombre de Isaac del Toro también se menciona, el hecho de que ganó el reconocimiento el año pasado podría abrir la puerta a otros deportistas.

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