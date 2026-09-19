Rafa Márquez pierde pieza clave para la Selección Mexicana previo a su debut ante Colombia

Márquez se quedaría sin su preparador físico (Alexander Ortíz/Infobae méxico)

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La Selección Mexicana se encuentra en una etapa de ajustes importantes de cara a su preparación rumbo al Mundial 2030.

Con Rafa Márquez al frente y el equipo encaminado hacia una nueva etapa, el cuerpo técnico también atraviesa movimientos que podrían modificar la estructura de trabajo del entrenador mexicano.

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Uno de ellos está relacionado con Javier Aguirre, quien estaría cerca de volver a los banquillos en España.

Su inminente llegada al Valencia tendría consecuencias para el Tricolor, debido a que uno de sus colaboradores más cercanos dejaría el proyecto de Márquez después de la actual fecha FIFA.

Pol Lorente dejará al Tri para acompañar a Javier Aguirre

El movimiento que impactará directamente al cuerpo técnico de Rafa Márquez es la salida de Pol Lorente, preparador físico que se integraría al proyecto de la Selección Mexicana y que anteriormente ya había trabajado junto a Javier Aguirre.

(redes sociales)

De acuerdo con diversos reportes, Lorente había dejado claro desde su incorporación al equipo de Márquez que, en caso de que el Vasco encontrara un nuevo club, él seguiría sus pasos.

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La relación profesional entre ambos viene de varios años y contempla diferentes experiencias en clubes y en la propia Selección Mexicana.

La llegada de Aguirre al Valencia habría avanzado de manera importante en los últimos días, con acuerdos prácticamente definidos en aspectos como el salario y la duración del contrato. El punto pendiente estaba relacionado precisamente con la liberación de Lorente, quien todavía tenía un vínculo con el combinado nacional.

Ese asunto ya habría quedado solucionado. De esta manera, Pol Lorente se incorporará progresivamente al Valencia durante el parón internacional, mientras todavía colaborará con México en los compromisos correspondientes a esta fecha FIFA.

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Su salida representa un cambio relevante para Márquez, especialmente porque el preparador físico no se limitaba únicamente a la planificación física del plantel.

Lorente era muy cercano a los jugadores

Dentro del grupo de trabajo de Rafa Márquez, Pol Lorente había adquirido una función que iba más allá de su responsabilidad como preparador físico.

También participaba en diferentes decisiones del cuerpo técnico y mantenía una relación cercana con los futbolistas.

Ese conocimiento del grupo hacía que su presencia fuera relevante en la dinámica cotidiana del Tricolor, sobre todo en una etapa en la que Márquez comenzó a construir su propio equipo de colaboradores.

La salida, sin embargo, no se producirá de manera inmediata. Lorente estará con la Selección Mexicana durante la actual fecha FIFA, por lo que todavía acompañará al conjunto nacional en sus próximos compromisos antes de comenzar su transición hacia el futbol español.

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