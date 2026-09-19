Edgar Cadena podría perderse el Mundial de Ciclismo junto a Isaac del Toro y solicita ayuda con problemas de visa

Cadena reveló que el retraso en su documento está a punto de marginarlo de la edición 33 en la prueba élite de 39.2 kilómetros. (Instagram/ @edgar_chuky)

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El Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026 se presenta como una oportunidad histórica para México, con una delegación de 27 ciclistas que buscarán competir en la élite internacional.

Sin embargo, la ilusión se ve empañada por la incertidumbre que rodea a Édgar “Chucky” Cadena, quien enfrenta un retraso en la entrega de su visa canadiense.

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El trámite migratorio dejaría a Cadena fuera de la contrarreloj, poniendo en duda su presencia en las pruebas de ruta en Montreal 2026. (@edgar_chuky / Instagram)

Mientras tanto, Isaac del Toro, reciente campeón del Gran Premio de Montreal y del Tour de Alemania, se mantiene como la gran esperanza mexicana. La posible ausencia de Cadena, su principal gregario, amenaza con alterar la estrategia nacional en el evento más importante del calendario.

Visa en riesgo: Cadena contra el reloj

La situación de Edgar no responde a lo deportivo, sino a un trámite migratorio que lo ha dejado fuera de la contrarreloj y pone en duda su presencia en la ruta. Aunque la visa fue aprobada, el documento aún no ha llegado y el tiempo corre en su contra.

El propio ciclista lo explicó a través de sus redes. Además, subrayó “he cubierto personalmente todos los gastos”, incluyendo traslados y la contratación de una empresa especializada en trámites.

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Chucky aseguró en redes que ha cubierto todos los gastos del proceso, incluidos traslados y la contratación de una empresa de trámites migratorios. (Instagram/ @edgar_chuky)

La consecuencia inmediata sería que México pierda a uno de sus dos representantes en la contrarreloj élite del 20 de septiembre, dejando a Isaac del Toro como único participante nacional en la prueba.

Cadena sigue entrenando con la esperanza de competir en la ruta del 27 de septiembre, donde estaba considerado como gregario de Del Toro. Su presencia sería vital para reforzar la estrategia mexicana en la prueba más exigente del certamen, pero todo depende de que la visa llegue a tiempo.

Isaac del Toro, capitán de México en Montreal

Por su parte, Isaac Del Toro llega a Montreal como la gran carta mexicana, respaldado por una temporada que lo ha colocado entre los ciclistas más prometedores del mundo.

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Capitán del equipo: Asume la responsabilidad de guiar a México en la edición 33 del Mundial.

Resultados recientes: Campeón del Gran Premio de Montreal y del Tour de Alemania , además de un quinto lugar en contrarreloj y séptimo en ruta en el Mundial 2025.

Proyección olímpica: Considera este Mundial como preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 .

Metalidad como clave: “Es una responsabilidad liderar a un equipo, me lo tomo muy en serio”.

Isaac del Toro llega como capitán de México al Mundial de Montreal, tras ganar el Gran Premio de Montreal y el Tour de Alemania. REUTERS/Stephanie Lecocq

De esta manera, aunque el “Torito” llega en gran forma, la ausencia de “Chucky” como gregario podría dejarlo sin un respaldo clave frente a rivales como Remco Evenepoel, Wout Van Aert y Mathieu van der Poel, lo cual puede marcar el desenlace de la ruta élite.

Delegación mexicana y expectativas

México presenta en Montreal la delegación más amplia de su historia, reflejo del crecimiento del ciclismo nacional y de la ambición por competir en todas las categorías.

Participación histórica: 27 ciclistas mexicanos en distintas pruebas.

Élite varonil: Isaac del Toro, Édgar Cadena, Eder Frayre, Ulises Castillo, Carlos García, Antonio Escárcega y Tomás Aguirre.

Élite femenil: Romina Hinojosa, Yareli Salazar, Andrea Fregoso y Sara Roel.

Rutas exigentes: Contrarreloj élite de 39.2 km con 220 m de desnivel positivo y ruta élite varonil de 273.7 km con 3,803 m de desnivel .

Calendario clave: 20 de septiembre: contrarreloj élite. 27 de septiembre: ruta élite varonil.



Así, la delegación mexicana llega con ilusión y ambición, pero la incertidumbre sobre Cadena amenaza con debilitar la estrategia.

El Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026 representa una oportunidad histórica para México con una delegación de 27 ciclistas. (Olimpismo mexicano)

Su ausencia es un recordatorio de cómo un trámite administrativo puede condicionar años de preparación. Mientras tanto, Isaac del Toro carga con la responsabilidad de liderar a México en Montreal, consciente de que el país espera verlo consolidarse como referente internacional.

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La historia de ambos se entrelaza en un Mundial que promete ser inolvidable. La ausencia de figuras como Tadej Pogacar abre una ventana de oportunidad, pero la delegación nacional necesitará todo su arsenal para aspirar a un resultado histórico.