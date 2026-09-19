México

Diputada de Morena propone proteger metales marinos para que gobiernos extranjeros no intenten acapararlos

La legisladora Magdalena Rosales Cruz busca que esos recursos naturales, útiles para las energías “verdes”, queden resguardados en la Constitución

La diputada de Morena Magdalena Rosales presentó una iniciativa para proteger a los metales marinos de gobiernos extranjeros- Crédito: El Universal
La diputada de Morena Magdalena Rosales presentó una iniciativa para proteger a los metales marinos de gobiernos extranjeros- Crédito: El Universal
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Magdalena Rosales Cruz, diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa para incluir en la Constitución la obligación del Estado de proteger los llamados nódulos polimetálicos, un compuesto mineral existente en la plataforma submarina de México.

De acuerdo con Rosales Cruz, los también conocidos como metales marinos se encuentran en una región del océano Pacífico, donde colindan los derechos territoriales de México y Estados Unidos.

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En consecuencia, si no se aprueba un marco jurídico suficiente para su resguardo, existe el riesgo de que el gobierno de Donald Trump busque extraerlos y explotarlos porque son útiles para las energías “verdes”.

Diputada de Morena presenta iniciativa para proteger metales marinos

La morenista explicó que los nódulos polimetálicos son compuestos formados durante millones de años, que se encuentran a cuatro kilómetros de profundidad en el mar, y son ricos en manganeso, hierro, cobalto, níquel y cobre, entre otros.

En la exposición de motivos de su proyecto, destacó que, según datos de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, en la Zona Clarion-Clipperton, donde se ubica el archipiélago Revillagigedo, de posición mexicana, habría unas 21 mil millones de toneladas de nódulos con más manganeso, níquel y cobalto que en la superficie terrestre.

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Los minerales en cuestión son particularmente valiosos para el desarrollo de tecnologías verdes y para la generación de energía.

La diputada de Morena Magdalena Rosales Cruz presentó la iniciativa para proteger los metales marinos. Crédito: Cámara de Diputados
La diputada de Morena Magdalena Rosales Cruz presentó la iniciativa para proteger los metales marinos. Crédito: Cámara de Diputados

Hay un gran riesgo de que Trump busque acapararlos

Por su parte, Rosales Cruz alertó que “tenemos un gran riesgo, porque el señor Trump, queriendo apoderarse del mundo, aprobó un decreto en 2025 para explorar y explotar los recursos marítimos”.

Asimismo, recordó que ya se han suscitado protestas en Hawái por la posibilidad de que comiencen a extraerse en esa región de Pacífico.

Metales marinos son muy codiciados por los “vecinos del norte”

Luego de advertir que actualmente en la Constitución no hay una mención específica a dichos nódulos ni a las tierras raras –vitales para fabricar componentes tecnológicos avanzados–, Rosales reiteró que los metales submarinos “son muy ambicionados por el vecino del norte y tenemos que cuidarlos para que no vengan a invadir nuestro territorio”.

En consecuencia, explicó, la iniciativa tiene como finalidad añadir en los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana la obligación del Estado de proteger los nódulos polimetálicos para garantizar que su aprovechamiento únicamente le corresponda a nuestro país, y ocurra solamente cuando exista tecnología segura para extraerlos sin dañar el medio ambiente marino.

La diputada planteó que, en una eventual explotación de esos compuestos, no se descarta un esquema de participación público-privada dentro del Plan México. Sin embargo, remarcó que la prioridad actual es resguardar esa riqueza natural para impedir que otro país o actor se la apropie.

El gobierno de Donald Trump podría aprovechar la explotación de los metales marinos. EFE/NEIL HALL
El gobierno de Donald Trump podría aprovechar la explotación de los metales marinos. EFE/NEIL HALL

México y Estados Unidos anuncian alianza sobre tierras raras

Pese a los dichos y el objetivo de la iniciativa presentada por la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz, el febrero de este año, Estados Unidos anunció una serie de alianzas sobre tierras raras con la Unión Europea, Japón y México, tras una reunión ministerial en Washington.

Cabe señalar que las tierras raras, 17 metales difíciles de extraer de la corteza terrestre, tienen multitud de aplicaciones: desde vehículos electrónicos hasta discos duros, turbinas eólicas y misiles.

Expertos en la materia han advertido que el suministro de los metales antes mencionados supone una creciente preocupación para los países desarrollados ante el papel dominante de China en el sector.

¿Qué contempla el acuerdo entre nuestro país y la Unión Americana?

En el caso de México, ambos países acordaron instaurar un plan de acción para desarrollar, en un plazo de 60 días, “políticas comerciales coordinadas” que mitiguen las vulnerabilidades de acceso a estos metales, según un comunicado de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), fechado el 2 de febrero de 2026.

México y EEUU ya tienen un acuerdo sobre la explotación de tierras raras. ECONOMIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PEGGY GREB / USDA
México y EEUU ya tienen un acuerdo sobre la explotación de tierras raras. ECONOMIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PEGGY GREB / USDA

El acuerdo incluye un mapeo geológico conjunto para explorar yacimientos, además de medidas para prevenir interrupciones en la cadena de suministro y otros aspectos técnicos.

Los firmantes también se comprometieron a “aportar más transparencia al mercado” de las tierras raras a través del “intercambio de información sobre la localización de potenciales yacimientos”, precisa el documento.

Aunque ya hay un acuerdo para que nuestro país y Estados Unidos trabajen en la explotación de tierras raras, la diputada de Morena Magdalena Rosales Cruz presentó una iniciativa que busca proteger los metales marinos y que gobiernos como los de Trump no intenten acapararlos.

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