México

Aleks Syntek sueña en grande: se ve cantando frente a la Torre Eiffel en París tras acusaciones de “brote psicótico”

El cantante anunció que pronto “dejaría en paz” a México para sanarse emocionalmente

Aleks Syntek conoció a su esposa cuando ella era menor de edad. Aleks Syntek - Karen Coronado
El cantante es acusado de grooming FOTO:CUARTOSCURO
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Aleks Syntek subió a sus redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece sobre un escenario frente a una multitud parisina y la Torre Eiffel de fondo, publicación que generó burlas en plataformas digitales en medio de la polémica que enfrenta tras su concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

Aleks Syntek hace uso de la IA para imaginarse en Europa (captura de pantalla)
Aleks Syntek hace uso de la IA para imaginarse en Europa (captura de pantalla)

El cantante lanzó la imagen días después de anunciar que “pronto” dejará “en paz” México para “salvarse mental y espiritualmente”, mensaje que compartió el 18 de septiembre a través de sus historias de Instagram. La publicación fue eliminada horas después, aunque ya se había viralizado.

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El concierto por el Grito de Independencia detonó la polémica

Asistentes presencian la presentación en vivo del cantante Aleks Syntek durante las celebraciones de la Independencia de México en la alcaldía Benito Juárez. Las imágenes muestran al público reunido durante la noche frente al escenario al aire libre, donde se proyecta la imagen del artista en pantallas gigantes junto a elementos alegóricos.

Durante su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, Syntek interrumpió su repertorio en varias ocasiones para dirigirse al público. La tensión escaló cuando algunos asistentes le pidieron canciones de Juan Gabriel y de Marco Antonio Solís, “El Buki”.

El cantante respondió con molestia desde el escenario: “Mientras más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek? Es la primera vez que lo estoy haciendo el 15 de septiembre y tú ‘canta la de Juan Gabriel’. Aparte, esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki”.

En otro momento del show, ofreció 10,000 pesos a quien le explicara “por qué los mexicanos de 35 años no van a Estados Unidos” y cuestionó el éxito de Bad Bunny frente al público.

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Syntek atribuyó su reacción a “vándalos” que agredían a sus fans

Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional (Soledad Victoria / Infobae México)
Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional. (Soledad Victoria / Infobae México)

En sus historias de Instagram, el cantante justificó su comportamiento sobre el escenario. Aseguró que durante el concierto hubo personas que agredían a sus seguidores en las primeras filas.

“En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans de atrás y los de adelante no se percataron. No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada”, escribió.

Añadió una advertencia sobre su tolerancia a las críticas: “Si no entienden en español, buscaré algún lugar donde sí lo hablen”.

El cantante pidió a sus seguidores defenderlo en redes sociales

aleks syntek
(IG)

Además de explicar su enojo, Syntek exhortó a sus fans a respaldarlo ante los cuestionamientos que recibe en plataformas digitales. Habló de las dificultades que, según su versión, ha enfrentado a lo largo de 35 años de trayectoria musical.

“Me hace sentir muy tranquilo el saber que no coincido con una sociedad con tantas emociones enfermas, inmaduras. El problema es que la mayoría de quienes dan su opinión mercenaria no están a la altura del debate”, publicó.

El músico también se comparó con figuras históricas rechazadas en su época: mencionó a Vincent van Gogh y a Galileo Galilei como ejemplos de personajes cuyas ideas fueron “repudiadas” antes de ser reconocidas.

El mensaje de despedida generó especulación sobre su salida del país

Fotografía cedida por Live Nation donde aparece el cantante y productor mexicano de pop rock Aleks Syntek quien anunció este lunes la gira 'Total Syntek USA Tour 2024', que le llevará a partir del próximo 28 de octubre a cinco ciudades en los estados de California y Texas. Syntek, de 54 años, arrancará su gira en San Diego, para luego llegar a los escenarios de Anaheim (29 de octubre), Los Ángeles (30 de octubre), Dallas (1 de noviembre), para terminar en Houston (4 de noviembre). EFE/Live Nation
Fotografía cedida por Live Nation donde aparece el cantante y productor mexicano de pop rock Aleks Syntek quien anunció este lunes la gira 'Total Syntek USA Tour 2024', que le llevará a partir del próximo 28 de octubre a cinco ciudades en los estados de California y Texas. Syntek, de 54 años, arrancará su gira en San Diego, para luego llegar a los escenarios de Anaheim (29 de octubre), Los Ángeles (30 de octubre), Dallas (1 de noviembre), para terminar en Houston (4 de noviembre). EFE/Live Nation

“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”, escribió Syntek en la publicación que después borró de sus redes.

El cantante no detalló destino, fecha ni duración de su posible ausencia. Tampoco aclaró si el mensaje implicaba una mudanza definitiva o una pausa temporal en su exposición pública.

Pese al anuncio, Syntek mantiene una presentación programada para el 26 de septiembre en el Teatro Metropolitano de Querétaro, dentro de su gira Total Syntek Club, con la que celebra 35 años de carrera.

No es la primera imagen de IA que provoca burlas contra el cantante

La imagen generada con inteligencia artificial de Aleks Syntek junto a Ozzy Osbourne desata polémica en redes sociales (IG)
La imagen generada con inteligencia artificial de Aleks Syntek junto a Ozzy Osbourne desata polémica en redes sociales (IG)

En julio pasado, Syntek ya había enfrentado críticas por compartir una imagen generada con inteligencia artificial en la que el fallecido Ozzy Osbourne aparecía coronándolo como su “heredero simbólico” del rock.

En ese momento, el cantante se defendió argumentando que no fue el autor de la imagen, sino que la republicó porque su intención original era “bullearlo”. Ofreció una experiencia VIP en uno de sus conciertos a quien identificara al creador original del contenido.

La imagen de la Torre Eiffel se suma a ese patrón de publicaciones con inteligencia artificial que, en lugar de generar respaldo, intensificaron las burlas de usuarios en redes sociales durante la semana de mayor polémica pública del cantante.

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