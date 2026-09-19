Wolves vs West Bromwich Albion: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México al equipo de Raúl Jiménez en Inglaterra

El equipo amarillo quiere demostrar que están listos para volver a la Premier League. (REUTERS/Peter Powell)

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La mítica cancha del Estadio Molineux será el escenario donde se renueve la histórica rivalidad del derbi de las Black Country, el apasionante enfrentamiento que mide cara a cara al Wolverhampton Wanderers frente al West Bromwich Albion.

Este choque no representa un partido más dentro del calendario futbolístico; es la disputa directa por el orgullo regional de la región de West Midlands, donde tres puntos en juego valen mucho más que la posición en la tabla general: representan el honor de toda una comunidad.

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En este nuevo episodio de una de las contiendas más añejas del balompié británico, la atmósfera en Molineux promete alcanzar decibeles ensordecedores. Mientras los locales buscan afianzar su modelo táctico en casa e imponer condiciones ante su público, la escuadra del Albion desembarca en feudo rival con la única consigna de plantar un bloque incómodo, desafiar los pronósticos y llevarse el botín completo a casa.

La cita, además, atrae la mirada atenta de los fanáticos en México debido al legado y constante seguimiento que rodea a Raúl Jiménez, la máxima referencia ofensiva mexicana que dejó una huella imborrable en el conjunto licántropo.

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El clásico de la zona se disputará este fin de semana. (REUTERS/Jaimi Joy)

¿Cómo llegan los Wolves a este trascendental encuentro?

Los Wolverhampton Wanderers se presentan a esta importante cita con la intención clara de transformar Molineux en una fortaleza inexpugnable. El equipo licántropo ha transitado por una fase de ajuste táctico a lo largo del torneo, intentando combinar una sólida estructura defensiva con un fútbol directo y agresivo por las bandas.

Con una mezcla de futbolistas experimentados y jóvenes promesas de alta velocidad, el conjunto local busca mayor regularidad para escalar posiciones y pelear de forma decidida por los puestos que otorgan boletos a competencias europeas.

En sus compromisos más recientes en el torneo local, los Wolves han demostrado chispazos de un fútbol dinámico y vertical. El rendimiento de su bloque defensivo, comandado por referentes en la zaga central, ha sido clave para sostener resultados apretados; sin embargo, el cuerpo técnico ha trabajado intensamente durante los entrenamientos semanales para solucionar la falta de contundencia en el último tercio del campo. Para el cuadro licántropo, la clave del encuentro ante el Albion residirá en la capacidad de adueñarse de la posesión del balón en la zona de creación y alimentar de manera constante a sus atacantes por los costados.

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Jugar el derbi en condición de local añade un ingrediente extra de responsabilidad. La afición que colmará las gradas del Estadio Molineux exigirá desde el minuto uno un despliegue físico absoluto. Una victoria ante el acérrimo rival no solo inyectaría una dosis masiva de confianza en el vestidor, sino que ratificaría el proyecto deportivo ante una fanaticada que no perdona la tibieza en este tipo de compromisos de alto voltaje.

El equipo está obligado a ganar el encuentro. (Reuters/John Clifton)

¿Cómo llega el West Bromwich Albion al derbi de las Black Country?

Por su parte, el West Bromwich Albion encara este desplazamiento al Molineux con el temple, la garra y la motivación que caracterizan a los equipos que disputan un clásico regional. El Albion ha estructurado un estilo de juego pragmático, caracterizado por una disciplina defensiva férrea, líneas juntas en campo propio y una efectividad notable al momento de armar transiciones ofensivas rápidas o explotar las jugadas a pelota parada.

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El rendimiento del West Bromwich en sus salidas recientes refleja a un equipo incómodo de enfrentar, especialista en cerrar pasillos interiores y desesperar a planteles con mayor tenencia de la pelota.

Conscientes de que el entorno en Molineux será completamente hostil, el cuerpo técnico visitante ha diseñado un plan de partido centrado en neutralizar los primeros 20 minutos de presión eufórica por parte de los locales, buscando golpear en los momentos de desatención de la zaga defensiva de los Wolves.

Para el Albion, romper las quinielas y llevarse los tres puntos del estadio de su rival histórico significaría un impulso anímico incalculable en sus aspiraciones dentro del campeonato. Los jugadores del West Bromwich entienden a la perfección lo que se juega sobre el césped y saltarán al campo dispuestos a disputar cada balón dividido como si fuera el último, apelando al espíritu combativo que históricamente los ha definido en las grandes citas regionales.

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El conjunto rojo quiere dar una sorpresa en su visita al campo de los Wolves. (Reuters/Lee Smith)

La situación actual y el legado inolvidable de Raúl Jiménez

Hablar de los Wolverhampton Wanderers en el contexto del fútbol internacional es remitirse inevitablemente a la figura de Raúl Jiménez. El delantero hidalguense marcó una época dorada e inolvidable con la camiseta de los Wolves, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club en la era moderna de la Premier League y en el gran ídolo de la tribuna de Molineux gracias a sus más de 50 anotaciones, sus asistencias de fantasía y su resiliencia ejemplar tras la grave fractura de cráneo que superó para volver a las canchas.

El atacante mexicano sintió una molestia en la rodilla izquierda durante el primer tiempo (minuto 38) del encuentro entre el Wolverhampton y el Everton correspondiente a la Carabao Cup.

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Tras las evaluaciones médicas iniciales, el cuerpo técnico confirmó que la lesión no es de gravedad ni implica una rotura de consideración. Pese a que el jugador pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie, el problema requiere descanso y rehabilitación.

Jiménez quedó descartado para disputar el derbi de las Black Country de este fin de semana ante el West Bromwich Albion y también quedó fuera de la convocatoria con la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre. Se proyecta que pueda estar de regreso a la actividad competitiva a comienzos de octubre.

El mexicano no estará en la cancha este fin de semana. (EFE/EPA/PETER POWELL)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido Wolves vs Albion desde México?

Para toda la afición futbolera en México que desee seguir en vivo los detalles de este electrizante clásico británico entre los Wolverhampton Wanderers y el West Bromwich Albion, a continuación se desglose la guía completa de horarios y canales de transmisión:

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Fecha del partido: Domingo, 20 de septiembre de 2026

Sede: Estadio Molineux (Wolverhampton, Inglaterra)

Horario para el Centro de México: 07:00 horas (tiempo del Centro de México / CDMX)

El enfrentamiento correspondiente a la Premier League estará disponible en territorio nacional a través de las plataformas oficiales que cuentan con los derechos de emisión del fútbol inglés en la región:

Streaming Digital: El partido se transmitirá completamente en vivo y en exclusiva en alta definición a través de la plataforma Max (anteriormente HBO Max), mediante su canal de contenido deportivo TNT Sports.

Televisión de Paga: En caso de habilitarse la señal lineal, el juego podrá seguirse por el canal de televisión por cable TNT México (disponible en los principales sistemas de TV de paga como Sky, Izzi, Totalplay y Megacable).