Batman Day 2026: cine completamente gratis para los fans en este lugar de CDMX

Imagen de 'Batman: el cruzado enmascarado'

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El estacionamiento frente a Liverpool Perisur recibe este 19 de septiembre dos funciones gratuitas de cine por el Batman Day, con “The LEGO Batman Movie” a las 17:00 horas y “Batman” de Tim Burton después, en una jornada de cuatro horas pensada para fans y familias.

El acceso no requiere pago ni registro previo. La recomendación para los asistentes es llegar con algo alusivo al superhéroe, desde una playera con su imagen hasta una máscara o capa, para integrarse al ambiente temático del evento.

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El Batman Day se celebra cada tercer sábado de septiembre desde 2015

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La celebración nació el 23 de julio de 2014, cuando DC Comics y Warner Bros organizaron el primer Batman Day para conmemorar el 75 aniversario del personaje, coincidiendo con la Comic-Con de San Diego. Después de esa edición inicial, las compañías fijaron la fecha en el tercer sábado de septiembre de cada año.

En 2019, cuando Batman cumplió 80 años, el festejo alcanzó una dimensión global: la Batiseñal se proyectó en distintas capitales del mundo, entre ellas la Ciudad de México, donde apareció sobre la Torre Reforma y reunió a decenas de seguidores del personaje.

Bruce Wayne debutó en mayo de 1939 en Detective Comics número 27

En la serie, Adam West interpretó a Batman/Bruce Wayne, mientras que Burt Ward dio vida a Robin/Dick Grayson. (Flickr/Dominio público/Shed On The Moon)

El personaje apareció por primera vez en Detective Comics #27, publicado en mayo de 1939, de la mano de Bob Kane y Bill Finger. En esa historia, el público conoció a Bruce Wayne, un millonario de Ciudad Gótica que, tras presenciar el asesinato de sus padres, decide combatir el crimen con sus recursos, inteligencia y tecnología.

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Durante décadas solo se reconoció a Kane como creador, hasta que DC otorgó también el crédito a Finger, responsable de elementos centrales como el traje oscuro, la ciudad de Gótica y la galería de villanos que rodea al personaje. Batman se consolidó con el tiempo como una de las figuras principales de DC, junto con Superman y Wonder Woman.

The Dark Knight encabeza los rankings de crítica y público

Entre las adaptaciones cinematográficas del personaje, “The Dark Knight”, segunda entrega de la trilogía de Christopher Nolan, aparece de forma consistente en el primer lugar de los rankings especializados. La cinta de 2008 obtiene una calificación de 9.1 en IMDb y es señalada por crítica y audiencia como la mejor película de Batman y una de las más sólidas del género de superhéroes.

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Detrás de esa producción, las listas suelen ubicar a “Batman Begins” y “The Dark Knight Rises”, que completan la trilogía de Nolan, además de “Batman” de 1989, dirigida por Tim Burton, que funcionó como el renacimiento cinematográfico del personaje tras años de adaptaciones más ligeras en televisión.

La versión de Tim Burton reformuló el tono del personaje en 1989

Editorial use only Mandatory Credit: Photo by Snap/Shutterstock (390884oa) FILM STILLS OF 'BATMAN' WITH 1989, TIM BURTON, CLOTHING, COSTUME, MICHAEL KEATON IN 1989 VARIOUS

“Batman”, estrenada en 1989 bajo la dirección de Tim Burton, marcó un giro hacia un tono oscuro y gótico que se alejó de las versiones camp previas del personaje. La cinta, protagonizada por Michael Keaton en el papel principal y Jack Nicholson como el Joker, es considerada por críticos especializados la mejor entrega de Burton dentro de la franquicia.

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Esta producción será la segunda función de la jornada organizada frente a Liverpool Perisur, después de “The LEGO Batman Movie”, con lo que la oferta combina una versión animada y familiar con una propuesta más adulta del personaje en la misma tarde-noche.

El personaje mantiene adaptaciones activas en cómics, animación y videojuegos

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Batman ha tenido presencia constante en cómics, series de televisión, cine, animación y videojuegos desde su creación en 1939. El Batman Day funciona como el punto de encuentro anual entre estas distintas versiones del personaje, con actividades que van desde promociones editoriales hasta proyecciones especiales como la que se realiza este sábado en la capital mexicana.

La cita en el estacionamiento frente a Liverpool Perisur se suma a las celebraciones que distintas ciudades organizan este 19 de septiembre, día en que DC Comics y Warner Bros concentran gran parte de sus actividades promocionales alrededor del Caballero de la Noche.

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