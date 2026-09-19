México

¿Proselitismo? Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar son recibidos con “porras” en evento de Sheinbaum tras gira en Chihuahua

Las “corcholatas” de Morena asistieron al evento de la presidenta pese a estar contendiendo en el proceso interno por la candidatura rumbo a los comicios de 2027

La aspirante a la candidatura de Chihuahua, Andrea Chávez, confirmó su asistencia al evento de la presidenta de México, donde fue recibida entre gritos de "gobernadora". (Crédito: X/@AndreaChavezTre)

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Andrea Chávez Treviño y Cruz Pérez Cuéllar, aspirantes a la gubernatura de Chihuahua, asistieron al evento de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la “Plaza de la Mexicanidad”, donde fueron recibidos por simpatizantes que les echaron “porras” pese a que el proceso electoral ya inicio y aún no inicia el tiempo de precampañas.

Entre los más de 15 mil asistentes para escuchar el informe de la mandataria, entraron la senadora y el alcalde -ambos con licencia-, quienes fueron recibidos con muestras de apoyo y gritos de “gobernadora” y “gobernador”.

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Ambos políticos se encuentran contendiendo en el proceso interno que Morena lleva a cabo para elegir a sus candidatos a las gubernaturas. En los últimos meses, se han encontrado al centro del debate, debido a las divisiones internas que llevan a los partidos de coalición a definir su postura pública, por un lado, el PT con Chávez, por el otro, el Verde con Pérez Cuéllar.

Aspirantes de Morena cierran filas con Sheinbaum

La mañana de este 19 de septiembre, la legisladora con licencia subió a sus redes sociales un video para invitar a la ciudadanía a recibir a la titular del Ejecutivo Federal en Chihuahua, “ la esperamos con enorme gratitud y cariño”, comentó.

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Detalló que al evento fueron invitadas personas de los 69 municipios de la entidad y dejando de lado las disputas públicas con la gobernadora María Eugenia Campos, Chávez destacó que la presidenta sería “bien recibida” por el pueblo chihuahuense.

Entrevistada por medios de comunicación, Chávez consideró que su presencia en el evento de Sheinbaum es como “ciudadana” y no como aspirante; descartando “actos anticipados de campaña”.

¿Proselitismo? Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar son recibidos con “porras” en evento de Sheinbaum tras gira en Chihuahua. (Fotos: redes sociales)
¿Proselitismo? Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar son recibidos con “porras” en evento de Sheinbaum tras gira en Chihuahua. (Fotos: redes sociales)

Pérez Cuéllar realizó diversas publicaciones en sus redes sociales donde destacó su presencia en el evento oficial, en una de ellas, escribió:

“Qué gusto escuchar con compañeros y compañeras de lucha a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí está el valiente pueblo de Juárez para escucharla y defender los resultados de la Cuarta Transformación. ¡Qué orgullo tener a la mejor Presidenta del mundo!”.

Sumado a su texto, compartió fotografías donde se puede ver al aspirante de Morena conviviendo con la gente, aún cuando es conocido de manera pública que las personas elegidas para las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional serán quienes se conviertan en los aspirantes para los comicios del 6 de junio de 2027.

Cruz Pérez Cuéllar aspirante a la gubernatura de Chihuahua asistió al evento de Sheinbaum donde fue recibido por sus simpatizantes. (Foto: X/@CruzPerzCuellar)
Cruz Pérez Cuéllar aspirante a la gubernatura de Chihuahua asistió al evento de Sheinbaum donde fue recibido por sus simpatizantes. (Foto: X/@CruzPerzCuellar)

Los actos en el marco del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum se han convertido en el centro de críticas y señalamientos de los partidos de oposición por la presencia de la militancia del oficialismo que destaca la presencia de quienes en enero serán los candidatos de la coalición Morena-Partido del Trabajo (PT)-Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Una rivalidad atenuada por las reglas de Morena, así ha sido el encontronazo entre los aspirantes de Chihuahua

En meses recientes, el coordinador nacional del Partido Verde, Arturo Escobar, condicionó la alianza con el partido oficialista a que la candidatura recayera en el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez. El dirigente descartó cualquier respaldo a Chávez y sostuvo que la coalición debía postular a “su mejor hombre”.

Tras los dichos de un dirigente de la coalición, el Partido del Trabajo enfrentó una división similar. Reginaldo Sandoval declaró que la militancia respaldaba a Andrea Chávez, mientras la diputada local América Aguilar Gil se pronunció por Pérez Cuéllar.

Pese a la contradicción interna, el PT nombró a la senadora con licencia coordinadora estatal de Afiliación, un cargo que el partido presentó como una decisión estratégica para fortalecer su estructura en la entidad.

Ante las tensiones entre aliados, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, redujo el conflicto a la “efervescencia” propia de los procesos internos e insistió en que las decisiones se tomaban en la Mesa Nacional y no en los estados, aclarando que el respaldo de partidos como el Verde o el PT a un aspirante no interfería con su militancia en Morena.

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