México

Qué hacer si no escuchaste el altavoz de la alerta sísmica durante el Segundo Simulacro Nacional

Clara Brugada informó que 27,984 de los 28,287 altavoces funcionaron durante el ejercicio, equivalente al 98.9% de la red

98.9% de los altavoces sonaron en el Simulacro Nacional. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM
98.9% de los altavoces sonaron en el Simulacro Nacional. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM
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A las 12:00 horas de este sábado 19 de septiembre, la alerta sísmica sonó en 27 mil 984 altavoces de la Ciudad de México durante el Segundo Simulacro Nacional 2026. El resultado representa un 98.9% de los 28 mil 287 equipos instalados en calles, colonias y espacios públicos de las 16 alcaldías capitalinas.

El balance dejó 303 altavoces que no emitieron el aviso durante el ejercicio que se realiza cada 19 de septiembre debido a los sismos que golpearon al país en 1985 y 2017.

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Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó en conferencia de prensa que la alerta sísmica se escuchó en más de 14 mil sitios de la Capital Mexicana sin detallar las ubicaciones de los equipos que presentaron fallas ni las causas por las que no se activaron durante el Simulacro Nacional.

“Les informo que a las 12:00 horas, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, Cires, activó la alerta sísmica y el C5 la difundió a través de 28 mil 287 altavoces en 14 mil 156 sitios. Funcionaron 98.93 por ciento de las alarmas sísmicas en toda la Ciudad de México”, informó la mandataria.

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La población puede reportar a los que no funcionen adecuadamente
Los sistemas de altavoces se activaron en 14 mil sitios de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro

“A las 12:10 instalamos el Comité de Emergencia con autoridades del Gobierno de la Ciudad y con representantes de las diversas instancias federales, como son la Sedena, Semar, Pemex, FCE, Protección Civil Nacional y también invitados como la Cruz Roja”, mencionó.

“Este sonido de la alerta sísmica se difundió en diversos, medios como radio, televisión y también se activó en los teléfonos móviles y eso nos da mucho gusto decir que, estuvo muy reforzada esta alerta en la Ciudad de México y que nos pone como una de los mejores países con estos tipos de alertamiento sísmico. Gracias al Gobierno Federal que instrumentó esta medida”, destacó Clara Brugada Molina.

Cómo reportar un altavoz que no sonó durante el Simulacro Nacional

Un altavoz y un letrero amarillo con la leyenda Alerta Sísmica fijados a un poste metálico en una calle con árboles y edificios.
Un altavoz y un letrero amarillo de alerta sísmica se encuentran instalados en un poste (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el altavoz de tu colonia no sonó, se escuchó bajo, entrecortado o con retraso, puedes reportarlo al 911. El C5 también ha indicado que los avisos pueden hacerse mediante sus redes sociales y por el Sistema Unificado de Atención Ciudadana.

Al hacer el reporte correspondiente, se debe proporcionar los siguientes datos:

  • Ubicación exacta o una referencia cercana: calle, esquina, colonia y alcaldía.
  • Número de identificación del poste, si se encuentra visible.
  • Explicar el motivo: no sonó, tuvo volumen bajo, se escuchó distorsionado o se activó tarde.
  • Hora aproximada en que detectaste la falla del altavoz.

El C5 recomienda reportar únicamente los postes con altavoces, que suelen medir alrededor de nueve metros. El sistema de altavoces es un medio de aviso, pero la acción inmediata depende de las personas que se encuentren en la zona.

Cerca de 7 millones 900 mil personas participaron en el Segundo Simulacro Nacional

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El Segundo Simulacro Nacional 2026 movilizó a 7 millones 889 mil 435 personas en la Ciudad de México de acuerdo a Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quien encabezó una conferencia al término del ejercicio.

La funcionaria también refirió que el tiempo promedio de evacuación en los inmuebles participantes fue de 1 minuto con 43 segundos, incluyendo oficinas, escuelas, comercios, unidades habitacionales y edificios públicos.

Cada Simulacro Nacional tiene como objetivo revisar protocolos de evacuación, rutas de salida, puntos de reunión y coordinación entre autoridades. También permite identificar fallas en los mecanismos de comunicación y en las medidas de Protección Civil de cada inmueble.

La alerta de los altavoces es una de las primeras señales que reciben quienes se encuentran en la vía pública. Para quienes están dentro de edificios, el aviso se puede combinar con alarmas internas, indicaciones de brigadistas y mensajes de las autoridades.

La práctica también integró representaciones de atención a emergencias. Las autoridades capitalinas realizaron maniobras en el Monumento a la Revolución y en el Deportivo Xochimilco, en este último se efectuaron labores de búsqueda y rescate de personas en vehículos y entre escombros. En esas actividades participaron perros entrenados para el hallazgo de personas atrapadas.

Por otro lado, en el Monumento a la Revolución se simuló el colapso de una vivienda. Los equipos de emergencia realizaron perforaciones de muros y traslado de personas lesionadas mientras los asistentes presenciaron el acto demostrativo.

Reportan falla de la alerta sísmica en varios teléfonos celulares

Una mano sostiene un celular con el mensaje de alerta SISMO frente a un mapa de México con ondas sísmicas y tres luces de emergencia rojas.
Un teléfono móvil recibe una notificación sobre el Segundo Simulacro Nacional 2026 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) fue diseñado como un mecanismo preventivo que puede proporcionar segundos de anticipación antes de que las ondas sísmicas alcancen zonas determinadas.

Como parte del ejercicio realizado al medio día, en redes sociales ciertos usuarios manifestaron la falta de sonido en sus dispositivos móviles: “Pues a mi no me sonó la alerta sísmica. Así no (Claudia) Sheinbaum, Morena perdió mi voto”, dice el mensaje de un internauta.

En otro caso, una persona que tampoco escuchó el sonido de la alerta sísmica, reportó lo siguiente en su cuenta de X. otrora Twitter: “En la zona de hospitales de Tlalpan, no sonó la alerta sísmica”.

¿Por qué no llega a sonar la alerta sísmica?

sismo temblor
Capitalinos fueron sorprendidos porque no sonó la alerta sísmica. (Infobae/Jenifer Nava)S

De acuerdo con la información del Gobierno de México, Sasmex opera mediante sensores que detectan movimientos sísmicos y, con base en distintos criterios, determina cuándo debe emitirse un aviso para una ciudad específica.

El tiempo de oportunidad puede ser de aproximadamente entre 20 y 120 segundos, dependiendo de la distancia entre el epicentro y el sitio que será alertado.

En el caso de los dispositivos móviles, el sistema Cell Broadcast permite enviar mensajes de manera simultánea a los teléfonos ubicados dentro de una zona geográfica determinada. Este mecanismo no requiere una aplicación ni conexión a internet.

Así se vivió el Simulacro Nacional en la Ciudad de México este 19 de septiembre de 2026
Así se vivió el Simulacro Nacional en la Ciudad de México este 19 de septiembre de 2026 (Jesús Avilés / Infobae México)

Sin embargo, la recepción del mensaje depende del medio de comunicación correspondiente y de las condiciones del dispositivo o de la infraestructura involucrada. La Agencia de Transformación Digital del país señaló que para recibir el aviso es necesario que se cuente con el sistema de alertas activado.

Autoridades habilitaron vías para reportar posibles fallas, por lo que si una persona no recibió la alerta, puede comunicarse al Centro de Atención para el Bienestar (CABI), mediante el número 079, para informar el caso y revisar el funcionamiento del equipo.

¿Cuándo se realizará el siguiente Simulacro Nacional?

Personas participan en el ejercicio del 19 de septiembre en la CDMX.
Personas participan en el ejercicio del 19 de septiembre en la CDMX.

Por ahora, las autoridades no han anunciado la fecha del próximo Simulacro Nacional después del realizado este sábado 19 de septiembre. En este 2026 se realizaron dos ejercicios: el primero fue el 6 de mayo y el segundo este 19 de septiembre.

La próxima convocatoria deberá ser difundida por la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno de la Ciudad de México.

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