EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de septiembre: SMN prevé lluvias intensas en diversas regiones

El pronóstico del clima en México para este sábado 19 de septiembre contempla lluvias muy fuertes e intensas en diversas regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, además de precipitaciones fuertes en Baja California Sur y chubascos en Sonora.
Canales de baja presión y vaguadas provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, oriente, sur y sureste. Destacan lluvias puntuales intensas en Chiapas, así como precipitaciones muy fuertes en San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca.
En el Golfo, se prevén lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Yucatán. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y granizo.
Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico y península de Yucatán.