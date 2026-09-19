Clavar tres clavos oxidados en la maceta de tus plantas: ¿Los expertos en jardinería sugieren hacerlo?

La práctica se popularizó como un remedio económico frente a la clorosis férrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Clavar clavos oxidados en la tierra de las macetas es uno de los trucos de jardinería casera más repetidos de generación en generación. La promesa es sencilla: el óxido del metal liberaría hierro de forma gradual y corregiría el amarillamiento de las hojas. Sin embargo, especialistas en horticultura y estudios de laboratorio contradicen esta creencia y advierten que el método no aporta beneficios reales.

La práctica se popularizó como un remedio económico frente a la clorosis férrica, la deficiencia de hierro que amarillea el follaje de muchas plantas. Pero la química del óxido de hierro cuenta una historia distinta a la que circula en foros y redes sociales.

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Cómo se aplica el truco popular

La práctica se popularizó como un remedio económico frente a la clorosis férrica, la deficiencia de hierro que amarillea el follaje de muchas plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método tiene dos variantes difundidas en blogs de jardinería. La primera consiste en enterrar entre ocho y diez clavos oxidados alrededor de la planta, con la parte más corroída en contacto con la tierra, según describió el blog especializado en ecología EcoInventos, citado por Europa Press.

La segunda variante es el llamado “té de clavos”: se sumergen varios clavos oxidados en un recipiente con agua durante cinco a siete días, hasta que el líquido adquiere un tono marrón, y luego se usa para regar la planta.

Quienes defienden la técnica sostienen que, con cada riego, el óxido se disolvería y liberaría hierro de forma progresiva. Es un procedimiento sin costo, que no requiere productos especializados y que se transmite como un consejo casero de abuelas.

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Por qué el óxido no alimenta a las plantas

Una cuchara, dos tenedores y un cuchillo deteriorados por el óxido reposan sobre una mesa de madera en un entorno al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí es donde la evidencia científica marca la principal diferencia con la creencia popular. El óxido de hierro que recubre un clavo es hidróxido de hierro (Fe₂O₃·nH₂O), un compuesto extremadamente estable e insoluble en agua.

¿Sirve realmente clavar un clavo oxidado en una maceta? No, según la evidencia disponible: el óxido de hierro es prácticamente insoluble y las plantas solo pueden absorber hierro en formas solubles como el Fe²⁺ o el Fe³⁺ en disolución, algo que un clavo oxidado no genera en cantidades relevantes. Especialistas de universidades estadounidenses coinciden en que el aporte real de hierro es insignificante y que el método no corrige deficiencias.

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La Universidad de California, a través de sus Master Gardeners, explica que el hierro que las plantas pueden absorber (quelado o reducido, Fe2+) es muy diferente al óxido que se desprende de un clavo. Para que ese hierro se vuelva utilizable, tendría que ser transformado por microorganismos del suelo en un proceso extremadamente lento, que aporta cantidades despreciables.

Un análisis publicado por el portal especializado Rusty Nails for Plants: What Science Really Says citó a Linda Chalker-Scott, horticultora de extensión de la Universidad Estatal de Washington y autora de The Informed Gardener, quien fue tajante: “Los clavos oxidados aportan hierro biodisponible insignificante, menos de una milésima parte de lo que necesita semanalmente un rosal clorótico. Son pisapapeles decorativos, no fertilizantes”.

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Los experimentos que desmienten el mito

El resultado: el grupo de los clavos no mostró ningún aumento en la concentración de hierro, mientras que el grupo con hierro quelado registró un incremento del 217% en apenas 14 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las opiniones de especialistas, existen mediciones concretas. El mismo reporte detalló un análisis de tejido foliar mediante espectroscopía ICP-OES que comparó plantas tratadas con clavos oxidados frente a plantas tratadas con hierro quelado.

El resultado: el grupo de los clavos no mostró ningún aumento en la concentración de hierro, mientras que el grupo con hierro quelado registró un incremento del 217% en apenas 14 días. Solo este último grupo resolvió la clorosis intervenal hacia la tercera semana.

También se puso a prueba la creencia de que el óxido acidifica el suelo, lo que en teoría facilitaría la absorción de hierro. En experimentos de laboratorio con soluciones tampón, agregar 10 gramos de polvo de óxido a un litro de agua destilada elevó el pH de 5,8 a 6,3 en 72 horas, es decir, el efecto fue el contrario al esperado.

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Sobre este punto, Jeff Gillman, exespecialista de extensión de la Universidad de Minnesota, ironizó: “Si el óxido bajara el pH, los puentes de acero estarían llenos de arándanos, pero no lo están. El óxido es químicamente inerte en los sistemas de amortiguación del suelo”.

Un estudio de la Cornell Cooperative Extension de 2022 encontró que los jardineros que usaron clavos oxidados en lugar de enmiendas de azufre vieron cómo el pH de su suelo subió entre 0,4 y 0,9 unidades en dos temporadas, lo que empeoró el bloqueo de hierro en suelos ya alcalinos.

La Universidad de Georgia, por su parte, realizó pruebas de suelo con más de 50 clavos oxidados por pie cúbico durante seis meses y no halló ningún cambio estadísticamente significativo en el pH. En cultivos de tomate, ensayos de la Estación Experimental Rutgers no encontraron diferencias de rendimiento entre parcelas tratadas con clavos y parcelas control.

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El mito también se extiende a las hortensias, a las que supuestamente el hierro de los clavos volvería azules. El portal Epic Gardening aclaró que el color azul de esas flores depende de la disponibilidad de aluminio en suelos ácidos, no del hierro, por lo que el truco tampoco funciona en ese caso.

Los riesgos que advierten los especialistas

Un estudio publicado en la revista HortScience en 2019 halló que concentraciones de zinc superiores a 50 partes por millón en la zona radicular reducían en un 37% la emisión de nuevos brotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la ineficacia, los expertos señalan riesgos concretos asociados a enterrar clavos en el sustrato. Uno de los más citados es la contaminación con metales pesados: muchos clavos comerciales son galvanizados, es decir, recubiertos con zinc, y algunos pueden contener trazas de otros metales.

Un estudio publicado en la revista HortScience en 2019 halló que concentraciones de zinc superiores a 50 partes por millón en la zona radicular reducían en un 37% la emisión de nuevos brotes. La Universidad de California en Davis también advirtió sobre los riesgos de introducir fuentes metálicas desconocidas en zonas de cultivo de alimentos.

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A esto se suma el riesgo físico. Un relevamiento de 217 Master Gardeners citado en el mismo análisis reportó que el 12% había sufrido heridas por manipular clavos enterrados, y dos casos requirieron refuerzo de la vacuna antitetánica.

El portal Jardineríaon añadió otra advertencia: en jardines abiertos, con presencia de niños o mascotas, dejar clavos ocultos en el sustrato representa un peligro de accidente que no compensa el nulo beneficio agronómico del método.

Qué recomiendan los expertos en su lugar

Frente a la ineficacia comprobada de los clavos oxidados, las fuentes técnicas coinciden en un mismo camino: los quelatos de hierro. Estudios publicados en la revista científica mexicana Terra Latinoamericana señalan que el EDDHA-Fe, aplicado solo o combinado con sulfato ferroso foliar, corrige de manera efectiva la clorosis férrica en cultivos como soja, quimbombó y frijol.

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El portal técnico Agromática detalla que los quelatos de hierro son la solución más eficaz frente a la clorosis, ya sea aplicados al suelo o mediante pulverización foliar, preferentemente a fines de invierno o comienzos de primavera.

Otra vía es el sulfato ferroso, aunque su eficacia varía según el grado de la deficiencia. Según AgroEs, este producto exige tratamientos repetidos, ya que las aplicaciones foliares no logran que el hierro se movilice dentro de toda la planta con una sola aplicación.

Un informe técnico del Ministerio de Agricultura de España recuerda además que la clorosis férrica no siempre se debe a la falta de hierro en el suelo, sino a que ese hierro se encuentra bloqueado por un pH elevado. En esos casos, la solución pasa por reducir la alcalinidad del sustrato con turba ácida o azufre, más que por añadir hierro adicional.

Quién dice que sí funciona vs quién dice que no

Son en su mayoría medios de estilo de vida o blogs de trucos caseros, que repiten la creencia popular sin citar estudios ni especialistas verificables:

Gastrolab (gastrolabweb.com): afirma que el clavo “libera pequeñas cantidades de hierro” y ayuda a combatir la clorosis. No cita ningún estudio ni experto, solo describe el procedimiento. Europa Press (europapress.es): reproduce el método citando como fuente al blog EcoInventos, no a un centro de investigación ni a un agrónomo. Presenta el “té de clavos” como si funcionara. El Tiempo del Altiplano (eltiempodelaltiplano.com): asegura que “los clavos oxidados pueden salvar tus plantas casi muertas” y detalla beneficios (más verdes, saludables) sin ninguna cita a estudios. La Unión (launion.com.mx): habla de un “sencillo pero poderoso truco” que hace crecer las plantas sanas y fuertes, sin respaldo técnico, apelando a la tradición de “las abuelitas”. TN (tn.com.ar): combina la promesa de beneficios nutricionales con una justificación “energética” (anclar energía positiva), lo cual ya se aleja de cualquier base científica.

Ninguna de estas cinco fuentes cita un estudio, laboratorio, universidad o especialista con nombre y apellido que respalde la eficacia del método. Son afirmaciones basadas en la tradición oral, no en evidencia verificable.

Mientras que las fuentes especializadas coinciden en su mayoría en las deficiencias del método:

Rusty Nails for Plants: What Science Really Says (beautynexuspro.com): cita a Linda Chalker-Scott, horticultora de extensión de la Universidad Estatal de Washington, y describe un experimento con espectroscopía ICP-OES que comparó clavos oxidados contra hierro quelado (0% de aumento de hierro contra 217%). También menciona un estudio de la Cornell Cooperative Extension (2022) y ensayos de la Estación Rutgers. Ambitious Harvest (ambitiousharvest.com): cita a los Master Gardeners de la Universidad de California y a investigación de la Universidad de California en Davis sobre metales pesados en suelos urbanos. Epic Gardening (epicgardening.com): desmiente específicamente el mito de que el clavo vuelve azules las hortensias, explicando que el color depende del aluminio disponible, no del hierro. Laidbackgardener.blog: explica que el óxido es “esencialmente insoluble” y que solo una cantidad mínima podría liberarse por acción bacteriana, cantidad insuficiente para ser absorbida. Lifetips Alibaba: cita un estudio de la Universidad de Georgia (Soil Testing Lab) que no halló cambios significativos de pH en suelos con más de 50 clavos oxidados por pie cúbico durante seis meses, y un estudio publicado en la revista HortScience (2019) sobre toxicidad por zinc. Creativomedia.co.uk: coincide en que el óxido de hierro es “completamente insoluble” y que las plantas no pueden “alimentarse” de él.

Balance

En total, 6 fuentes citan estudios, universidades o especialistas identificables para desmentir el método, frente a 5 fuentes que repiten la creencia sin respaldo experimental, apoyándose únicamente en la tradición popular o en blogs de trucos caseros sin verificación científica.

Una fuente intermedia, Jardineríaon (jardineriaon.com), reconoce que existe controversia: admite que el agua de clavos oxidados “puede servir en casos puntuales” para acidificar levemente el sustrato, pero aclara que el óxido de hierro sólido “no es asimilable” de forma directa y que no constituye una solución eficaz comprobada.