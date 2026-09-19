‘Chicharito’ Hernández engalana la MLB y lanza la primera bola en el Blue Jays vs Rangers

El exdelantero de la Selección Mexicana fue el elegido para lanzar la primera bola del partido. (IG Rangers)

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El histórico delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a convertirse en el centro de atención del deporte internacional, aunque en esta ocasión fuera de las canchas de fútbol. El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana hizo una aparición especial en las Grandes Ligas (MLB) para protagonizar el emotivo lanzamiento de la primera bola en el encuentro disputado entre los Toronto Blue Jays y los Texas Rangers en el Rogers Centre.

La presencia del atacante azteca en el inmueble canadiense generó un ambiente festivo entre la afición presente, reforzando la estrecha relación entre las figuras del balompié global y el béisbol de la Gran Carpa.

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Vestido de gala y luciendo la camisola oficial de los Blue Jays con su emblemático dorsal, Hernández pisó la lomita de los disparos para cumplir con el tradicional lanzamiento inaugural previo al arranque del encuentro.

El mexicano se subió a la lomita para abrir el encuentro de las Grandes Ligas. (IG Rangers)

Un lanzamiento con sello mexicano en el Rogers Centre

La invitación de la franquicia a ‘Chicharito’ formó parte de las actividades de la herencia hispana que se celebra en la MLB durante el año. Al momento de ser anunciado por las pantallas gigantes del parque de pelota, el delantero fue recibido con un cálido aplauso por parte de la tribuna, en la que se hicieron presentes decenas de aficionados mexicanos radicados en territorio canadiense.

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Con una sonrisa y mostrando soltura sobre el montículo, Hernández realizó el disparo hacia el receptor, logrando conectar de buena manera la pelota en medio de las ovaciones del público y los aplausos de los propios peloteros de ambas escuadras. Tras el lanzamiento, el futbolista se tomó unos momentos para convivir con integrantes del roster de los Rangers y posar para las fotografías oficiales que rápidamente se volvieron tendencia en las plataformas digitales.

El momento capturó la atención de los medios deportivos a nivel continental, destacando el carisma y la vigencia mediática que conserva el canterano de las Chivas de Guadalajara en cualquier escenario internacional al que se presenta.

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El mexicano se subió a la lomita para abrir el encuentro de las Grandes Ligas. (IG Rangers)

El impacto mediático y la conexión entre fútbol y Grandes Ligas

La participación de figuras del fútbol en eventos de la MLB no es un fenómeno nuevo, pero la presencia de ‘Chicharito’ Hernández en el Rogers Centre reabrió la conversación sobre el arrastre de los ídolos deportivos mexicanos en Norteamérica. Durante su estancia en el estadio, Hernández ofreció breves impresiones donde manifestó su admiración por la disciplina del béisbol y agradeció las atenciones brindadas por la directiva de la novena canadiense.

El cruce de disciplinas entre la Liga MX, la Selección Mexicana y las Grandes Ligas suele generar gran arrastre publicitario, conectando con las comunidades hispanas y fortaleciendo los lazos del deporte profesional en la región. Para los Blue Jays, contar con una figura de la talla de Hernández representó una ventana de proyección importante hacia el mercado latinoamericano en plena recta decisiva del campeonato.

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Posterior al protocolo del primer pitcheo, el atacante presenció el desarrollo del duelo desde una de las zonas preferenciales del inmueble, conviviendo con fanáticos que se acercaron en busca de la firma y la foto del recuerdo con el histórico ’14′.

El mexicano se subió a la lomita para abrir el encuentro de las Grandes Ligas. (IG Rangers)

La actualidad de Javier ‘Chicharito’ Hernández en el fútbol profesional

Tras su paso por el balompié europeo con clubes de la talla del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y West Ham, así como su travesía por la MLS con el Los Angeles Galaxy, la actualidad de Javier Hernández lo ubica en una etapa de madurez y liderazgo de regreso en el fútbol mexicano.

A sus 38 años de edad, tras finalizar su segunda etapa con las Chivas de Guadalajara al cierre del Torneo Apertura 2025, Hernández fichó por el Atlético Dallas, una nueva franquicia de la USL Championship (segunda división de EE. UU.) que debutará en las canchas en la temporada 2027.

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Mientras llega el debut oficial del equipo en el histórico Cotton Bowl Stadium, se sumó de inmediato a la estructura del club como imagen institucional y referente de desarrollo de marca para atraer a la comunidad hispana en Texas. Continuará sus entrenamientos de dosificación física a sus 38 años para ponerse a punto de cara al arranque formal del torneo.

Asimismo, encabeza como presidente y propietario al equipo Olimpo United en la Kings League Américas, participando en las decisiones de plantilla, transmisiones de partidos e interacción directa con la audiencia.

Durante el verano se integró como analista y comentarista deportivo para cadenas de televisión internacionales (como FOX Sports) en las coberturas del Mundial 2026.

Aunado a ello, mantiene presencia activa en su canal de Twitch y plataformas digitales, realizando transmisiones en vivo sobre videojuegos, estilo de vida y análisis futbolístico.

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