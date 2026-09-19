Atacan a balazos la casa de Elvis Guerra, diseñadora muxe detrás del atuendo de Sheinbaum en el Grito de Independencia

(gobierno de mexico/IG)

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La vivienda de Elvis Guerra, diseñadoar muxe y artesana de Juchitán, Oaxaca, fue atacada a balazos la noche del viernes 18 de septiembre, días después de que su trabajo textil formó parte de la prenda que la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó durante el Grito de Independencia de 2026.

La agresión contra la casa de Guerra se registróp después de la ceremonia del 15 de septiembre, cuando el bordado elaborado en el Taller Biulú fue parte de la vestimenta usada por la Presidenta en Palacio Nacional

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La artesana compartió ese trabajo con Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez.

Lo que se sabe del ataque contra la casa de Elvis Guerra

Sujetos no identificados habrían disparado contra la fachada de la vivienda de la poeta, diseñadora y artesana zapoteca, ubicada en el callejón Enrique Jiménez de la Novena Sección de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, según el medio local Libertad Oaxaca.

Claudia Sheinbaum presenta a artesanas del taller Biulú y agradece por el vestido que usó en el grito de Independencia. (Foto: Presidencia)

De acuerdo con La Jornada, la agresión ocurrió alrededor de las 22:00 horas del viernes.

Policías estatales acudieron al domicilio luego del reporte de detonaciones. Los agentes observaron daños en la fachada de la casa, de acuerdo con el reporte publicado por el diario.

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En el sitio habrían sido localizados casquillos percutidos. Hasta la mañana de este sábado 19 de septiembre no hay información sobre personas detenidas ni un pronunciamiento público de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) sobre el avance de las indagatorias.

La versión de un posible cobro de piso circula entre fuentes policiacas y reportes locales. Esa hipótesis no ha sido confirmada por la FGEO, por lo que no hay elementos oficiales para establecer el móvil del ataque.

La Jornada reporta que la agresión ocurrió 24 horas después de que Guerra inauguró un salón de eventos en la misma zona de Juchitán. El hecho forma parte de las líneas que las autoridades tendrían que revisar dentro de la investigación.

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Claudia Sheinbaum presenta a artesanas del taller Biulú y agradece por el vestido que usó en el grito de Independencia. (Foto: Presidencia)

Según reportes extraoficiales, la vivienda atacada pertenece al fundador de este proyecto artesanal y no se reportaron heridos tras los disparos.

¿Quién es Elvis Guerra?

Elvis Guerra López es poeta, artesana, traductora y activista muxe zapoteco, originario de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Nació en 1993 y escribe en didxazá, lengua zapoteca hablada en el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la Enciclopedia de la Literatura Indígena, Guerra ha desarrollado una obra poética vinculada con el erotismo, la identidad muxe y la cultura zapoteca.

También ha participado en encuentros, festivales, recitales y coloquios nacionales e internacionales, además de trabajar como locutor en una radio comunitaria de Juchitán.

A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió detalles sobre el vestido que usó durante el grito de Independencia. (Crédito: X/@Claudiashein)

La autora estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Metropolitano de Ciencias Aplicadas. En 2015 obtuvo el Premio Casa de Creación Literaria en Lengua Zapoteca, en la categoría de poesía, y en 2016 recibió una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

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Entre sus publicaciones se encuentran Xtiidxa’ ni ze’/Declaración de ausencia, editado en 2018; Ramonera, publicado en 2019, y Muxitán, lanzado por la UNAM en 2022. También tradujo al zapoteco el libro Guidiladi Yaase’/Piel Oscura, una selección de cuentos eróticos.

Guerra fundó el proyecto cultural Creaciones Biulú, palabra que significa “colibrí” en zapoteco. En el colectivo colaboran 20 mujeres artesanas que elaboran huipiles y bordados.

La diseñadora participa en la creación de los trajes y en el trabajo textil junto con las integrantes del taller.

El Taller Biulú llevó el bordado de Juchitán a Palacio Nacional

La chaqueta que Claudia Sheinbaum usó durante el Grito de Independencia del 15 de septiembre fue elaborada por el Taller Biulú, colectivo fundado en 2017 por Elvis Guerra en la Novena Sección de Juchitán de Zaragoza.

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Claudia Sheinbaum presenta a artesanas del taller Biulú y agradece por el vestido que usó en el grito de Independencia. (Foto: Presidencia)

La prenda incluyó flores bordadas en rojo, morado, rosa, azul y verde sobre un fondo negro. Sheinbaum la combinó con una falda negra recta y la banda presidencial tricolor durante la ceremonia en el balcón central de Palacio Nacional.

El taller reúne a artesanas y personas muxe zapotecas que elaboran huipiles y enaguas de manera colectiva. Cada pieza requiere jornadas de entre ocho y 10 horas diarias de trabajo.

Guerra confirmó en redes sociales la participación de las bordadoras de Biulú en la creación. El proyecto surgió después del sismo de magnitud 8.2 que afectó Juchitán en 2017, con el objetivo de recuperar y mantener la elaboración del traje tradicional istmeño.

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El uso de la pieza durante el Grito colocó el trabajo del colectivo en uno de los actos protocolarios de mayor visibilidad del país

Para las comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec, el traje regional acompaña a las mujeres en momentos como los 15 años, las bodas y los funerales.