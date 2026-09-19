Ryan García se pelea con Terence Crawford en redes sociales: ¿buscará vengar la derrota del Canelo?

(Especial)

Guardar

El enfrentamiento verbal entre Ryan García y Terence Crawford volvió a tomar fuerza en redes sociales, luego de que el boxeador mexicoestadounidense respondiera a las provocaciones de “Bud” con un desafío directo. KingRy dejó claro que está dispuesto a resolver sus diferencias con el excampeón mundial, incluso si eso ocurre fuera del cuadrilátero.

La nueva disputa entre ambos apareció después de que García consiguiera una contundente victoria sobre Conor Benn, resultado que volvió a colocar al peleador mexicoestadounidense en el centro de la conversación dentro del boxeo internacional.

PUBLICIDAD

Ryan García vuelve a poner a Crawford en la mira

Las diferencias entre ambos pugilistas no son nuevas, pero la situación volvió a calentarse después del triunfo de García. Tras la pelea contra Benn, el nombre de Crawford volvió a aparecer en las declaraciones de KingRy, quien también ha expresado en distintas ocasiones su intención de vengar la derrota que Saúl “Canelo” Álvarez sufrió frente al peleador de Omaha.

Crawford no dejó pasar las declaraciones y decidió responder públicamente a través de X. El experimentado boxeador cuestionó la actitud de García y puso en duda que mantuviera el mismo comportamiento cuando no estuviera acompañado por cámaras y elementos de seguridad.

PUBLICIDAD

La publicación rápidamente generó reacciones entre los aficionados y provocó que García contestara directamente.

“Vamos a enfrentarnos, hermano”

(Especial)

Lejos de bajar la intensidad del intercambio, Ryan García aceptó el reto planteado por Crawford y dejó abierta la posibilidad de que ambos solucionaran sus diferencias dentro del ring o incluso fuera de él.

“Vamos a enfrentarnos, hermano, dentro o fuera del ring, estoy listo para afrontarlo”, fue la respuesta de García ante las declaraciones de Crawford.

El mensaje de KingRy provocó que la conversación aumentara todavía más de tono. El pugilista no solamente aceptó la posibilidad de una pelea oficial, sino que utilizó la misma dinámica de provocaciones que había iniciado Crawford.

PUBLICIDAD

Crawford vuelve a responder

(Especial)

La discusión no terminó con el mensaje de García. Horas después, Terence Crawford volvió a utilizar sus redes sociales para contestar y elevar nuevamente la intensidad del intercambio.

El estadounidense, de 38 años, lanzó otra publicación dirigida hacia García y aseguró que respondería al atrevimiento del mexicoestadounidense con castigo.

De esta manera, lo que comenzó como una serie de declaraciones terminó convirtiéndose nuevamente en uno de los temas más comentados entre los seguidores del boxeo.

¿Habrá pelea entre Ryan García y Crawford?

Por ahora, el intercambio entre ambos permanece en el terreno de las redes sociales. Aunque García manifestó públicamente su disposición para enfrentarse con Crawford, no existe un anuncio oficial de una pelea entre los dos.

PUBLICIDAD

Esto significa que las declaraciones recientes no deben interpretarse como la confirmación de un combate, sino como un nuevo episodio de la rivalidad verbal que ambos han construido durante los últimos meses.

Una eventual pelea tendría como protagonistas a dos de los nombres más mediáticos de la actualidad. Crawford es considerado uno de los boxeadores más destacados de su generación, mientras que García se ha consolidado como una de las figuras con mayor exposición pública dentro del pugilismo.

Una rivalidad que vuelve a calentarse

El reciente intercambio demuestra que la tensión entre ambos permanece vigente. Después de la victoria de García sobre Conor Benn, el mexicoestadounidense volvió a mencionar a Crawford y el estadounidense respondió cuestionando directamente su comportamiento.

PUBLICIDAD

Ahora KingRy asegura estar preparado para enfrentarlo y Crawford ya contestó nuevamente. Sin embargo, mientras no exista una confirmación oficial por parte de los equipos o promotores involucrados, Ryan García vs. Terence Crawford permanece como una rivalidad mediática y no como una pelea anunciada.