México Deportes

Ryan García se pelea con Terence Crawford en redes sociales: ¿buscará vengar la derrota del Canelo?

El boxeador mexicoestadounidense no se quedó callado ante los mensajes del excampeón mundial y lanzó un contundente desafío

(Especial)
(Especial)
Guardar

El enfrentamiento verbal entre Ryan García y Terence Crawford volvió a tomar fuerza en redes sociales, luego de que el boxeador mexicoestadounidense respondiera a las provocaciones de “Bud” con un desafío directo. KingRy dejó claro que está dispuesto a resolver sus diferencias con el excampeón mundial, incluso si eso ocurre fuera del cuadrilátero.

La nueva disputa entre ambos apareció después de que García consiguiera una contundente victoria sobre Conor Benn, resultado que volvió a colocar al peleador mexicoestadounidense en el centro de la conversación dentro del boxeo internacional.

PUBLICIDAD

Ryan García vuelve a poner a Crawford en la mira

Las diferencias entre ambos pugilistas no son nuevas, pero la situación volvió a calentarse después del triunfo de García. Tras la pelea contra Benn, el nombre de Crawford volvió a aparecer en las declaraciones de KingRy, quien también ha expresado en distintas ocasiones su intención de vengar la derrota que Saúl “Canelo” Álvarez sufrió frente al peleador de Omaha.

Crawford no dejó pasar las declaraciones y decidió responder públicamente a través de X. El experimentado boxeador cuestionó la actitud de García y puso en duda que mantuviera el mismo comportamiento cuando no estuviera acompañado por cámaras y elementos de seguridad.

PUBLICIDAD

La publicación rápidamente generó reacciones entre los aficionados y provocó que García contestara directamente.

“Vamos a enfrentarnos, hermano”

(Especial)
(Especial)

Lejos de bajar la intensidad del intercambio, Ryan García aceptó el reto planteado por Crawford y dejó abierta la posibilidad de que ambos solucionaran sus diferencias dentro del ring o incluso fuera de él.

“Vamos a enfrentarnos, hermano, dentro o fuera del ring, estoy listo para afrontarlo”, fue la respuesta de García ante las declaraciones de Crawford.

El mensaje de KingRy provocó que la conversación aumentara todavía más de tono. El pugilista no solamente aceptó la posibilidad de una pelea oficial, sino que utilizó la misma dinámica de provocaciones que había iniciado Crawford.

Crawford vuelve a responder

(Especial)
(Especial)

La discusión no terminó con el mensaje de García. Horas después, Terence Crawford volvió a utilizar sus redes sociales para contestar y elevar nuevamente la intensidad del intercambio.

El estadounidense, de 38 años, lanzó otra publicación dirigida hacia García y aseguró que respondería al atrevimiento del mexicoestadounidense con castigo.

De esta manera, lo que comenzó como una serie de declaraciones terminó convirtiéndose nuevamente en uno de los temas más comentados entre los seguidores del boxeo.

¿Habrá pelea entre Ryan García y Crawford?

Por ahora, el intercambio entre ambos permanece en el terreno de las redes sociales. Aunque García manifestó públicamente su disposición para enfrentarse con Crawford, no existe un anuncio oficial de una pelea entre los dos.

Esto significa que las declaraciones recientes no deben interpretarse como la confirmación de un combate, sino como un nuevo episodio de la rivalidad verbal que ambos han construido durante los últimos meses.

Una eventual pelea tendría como protagonistas a dos de los nombres más mediáticos de la actualidad. Crawford es considerado uno de los boxeadores más destacados de su generación, mientras que García se ha consolidado como una de las figuras con mayor exposición pública dentro del pugilismo.

Una rivalidad que vuelve a calentarse

El reciente intercambio demuestra que la tensión entre ambos permanece vigente. Después de la victoria de García sobre Conor Benn, el mexicoestadounidense volvió a mencionar a Crawford y el estadounidense respondió cuestionando directamente su comportamiento.

Ahora KingRy asegura estar preparado para enfrentarlo y Crawford ya contestó nuevamente. Sin embargo, mientras no exista una confirmación oficial por parte de los equipos o promotores involucrados, Ryan García vs. Terence Crawford permanece como una rivalidad mediática y no como una pelea anunciada.

Temas Relacionados

Ryan GarcíaTerence CrawfordboxeoCanelo Álvarezmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Simulacro 2026: ¿Se deben tener datos móviles o internet para que suene mi alerta HOY 19 de septiembre?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 activará una alerta en los teléfonos móviles de todo México; conoce si necesitas internet, datos móviles o saldo para recibir el mensaje

Simulacro 2026: ¿Se deben tener datos móviles o internet para que suene mi alerta HOY 19 de septiembre?

Atlético de Madrid vs Real Madrid, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el Derbi madrileño

El conjunto merengue y los rojiblancos se enfrentan en el Metropolitano con apenas dos puntos de diferencia entre ambos

Atlético de Madrid vs Real Madrid, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el Derbi madrileño

“No dejaré que se te acerquen”: Emma Coronel canta tema del regional mexicano y esto es lo que dice l Video

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán gana terreno como influencer y quiere hacer una película o serie sobre su vida

“No dejaré que se te acerquen”: Emma Coronel canta tema del regional mexicano y esto es lo que dice l Video

Fan reclama a Shakira por quitar referencia a México durante su show en Madrid y desata discusión internacional

Un usuario cuestionó el ajuste que hizo la cantante colombiana en “Girl Like Me” durante la primera fecha de su residencia española

Fan reclama a Shakira por quitar referencia a México durante su show en Madrid y desata discusión internacional

Cómo afilar tijeras en casa con papel aluminio: un truco útil y seguro

Doblar una tira de aluminio en varias capas y cortarla con las tijeras realinea el filo microscópico desgastado, pero no genera acero nuevo; expertos señalan que funciona solo en herramientas con desgaste leve

Cómo afilar tijeras en casa con papel aluminio: un truco útil y seguro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entraron a su casa para acribillar a Zenón Juárez Hernández, líder regional del PRI en Morelos

Entraron a su casa para acribillar a Zenón Juárez Hernández, líder regional del PRI en Morelos

Exsecretario de Marina de AMLO no declaró propiedades, pero registros públicos revelan casas y fincas millonarias

Desmantelan cuatro laboratorios clandestinos en Michoacán y Guerrero: aseguran más de 10 toneladas de químicos, informa Harfuch

“No dejaré que se te acerquen”: Emma Coronel canta tema del regional mexicano y esto es lo que dice l Video

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Decomisan 27 toneladas de precursor de metanfetaminas enviadas desde China

ENTRETENIMIENTO

Fan reclama a Shakira por quitar referencia a México durante su show en Madrid y desata discusión internacional

Fan reclama a Shakira por quitar referencia a México durante su show en Madrid y desata discusión internacional

Unos elotes fueron los culpables de detonar la furia de Aleks Syntek en su show del Grito de Independencia

Ed Sheeran abre convocatoria para buscar teloneros en su regreso a México y desata un fenómeno digital

Natanael Cano demuestra por qué es “El Rey de los corridos tumbados” en el Estadio GNP al lado de los talentos de Nueva H y Bajo Perfil

Dani Flow propone ‘internar’ a Aleks Syntek por mencionarlo en show del Grito de Independencia: “Puede terminar muy mal”

DEPORTES

América vs Chivas: Kevin Álvarez queda descartado para encarar el Clásico Nacional

América vs Chivas: Kevin Álvarez queda descartado para encarar el Clásico Nacional

¿Henry Martín volverá a la Selección Mexicana? El capitán del América relata la respuesta que le dio Rafa Márquez

Atlético de Madrid vs Real Madrid, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el Derbi madrileño

Víctor Manuel Vucetich reconoce los problemas de Tigres tras caer ante Juárez: así justificó el mal momento de los felinos

Marco Verde vs Guillermo Hernández, EN VIVO: a qué hora y dónde ver la pelea del mexicano