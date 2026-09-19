Un lente de cámara roto y una credencial de prensa yacen en el suelo agrietado, simbolizando la creciente violencia y los riesgos que enfrentan los periodistas en su labor diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jaime López recibió amenazas de muerte y actos de hostigamiento después de cuestionar la falta de transparencia del gobierno de Puebla sobre el proyecto del Cablebús, así como gastos públicos y el uso de vehículos de lujo.

La organización de derechos humanos Artículo 19 documentó que Puebla acumuló 39 agresiones contra la prensa durante 2025 y se colocó como el segundo estado con más casos registrados en el país. El indicador con mayor presencia fue el de “ambiente hostil”, caracterizado por estigmatización y amenazas.

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López, coordinador de ContraMáscaras, habría recibido mensajes intimidatorios a través de las cuentas oficiales de ese espacio y de Esto es Cholula, que retomó información publicada por el periodista.

Los mensajes aparecieron después de cuestionamientos sobre el Cablebús y otros proyectos

Las amenazas fueron difundidas por distintos perfiles de Facebook luego de que López cuestionó al gobernador morenista Alejandro Armenta Mier y al coordinador de gabinete José Luis García Parra en diferentes momentos.

El periodista planteó preguntas sobre la consulta relacionada con el Cablebús, la reserva de información sobre los gastos de un concierto y del partido Perú-España, además del uso de vehículos de lujo por parte de autoridades estatales.

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Denuncian amenazas de muerte contra periodista tras cuestionar falta de transparencia sobre el Cablebús de Puebla

Entre los mensajes que recibió estuvieron: “Luego por qué los desaparecen pinches revoltosos”, “ahora tú cuídate” y “pinches periodistas payasos, luego amanecen inflados”.

Artículo 19 señaló que las expresiones fueron dirigidas contra López y también alcanzaron a integrantes de ContraMáscaras. La organización sostuvo que las agresiones buscaron limitar el ejercicio del derecho a la información.

El 8 de septiembre, tras un acto encabezado por Armenta Mier en el Zócalo de Puebla, un trabajador del gobierno estatal lanzó otra expresión contra el reportero. El empleado recogía las flores utilizadas durante el evento cuando vio a López acompañado de otro periodista. Entonces dijo: “Guarden las flores porque pronto las va a usar Jaime”.

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Funcionarios de Segob Puebla habrían grabado al reportero

El 11 de septiembre, López enfrentó actos de amedrentamiento durante una asamblea informativa sobre el Cablebús en la colonia Mayorazgo, donde vecinos reclamaron información sobre el proyecto.

Según el testimonio del periodista, un funcionario de la Secretaría de Gobernación de Puebla lo increpó y lo acusó de manipular a la población y de generar odio en su contra a través de redes sociales.

Trabajadores que acompañaban al funcionario grabaron a López durante el intercambio. El periodista indicó que se negaron a identificarse, pese a que realizaban videograbaciones mientras él cubría la reunión.

Denuncian amenazas de muerte contra periodista tras cuestionar falta de transparencia sobre el Cablebús de Puebla (Artículo 19)

Artículo 19 expresó preocupación por el uso y destino de las imágenes recopiladas por funcionarios estatales. Hasta el 18 de septiembre no se había informado qué manejo se daría al material videograbado.

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La organización sostuvo que autoridades del gobierno de Alejandro Armenta Mier se comunicaron con López para informarle que conocían los hechos y ofrecerle apoyo. El periodista y parte del gremio, no obstante, mantuvieron desconfianza frente a las agresiones registradas contra reporteros en Puebla.

Artículo 19 pidió investigar las amenazas digitales

Artículo 19 recordó que el ejercicio periodístico requiere condiciones de seguridad y ausencia de amenazas, agresiones físicas, psicológicas o morales, así como de otras formas de hostigamiento.

La organización exigió al gobierno de Puebla crear políticas públicas de prevención y protección para que periodistas y espacios informativos pudieran realizar su labor sin riesgos.

También pidió a la Fiscalía General del Estado de Puebla y al área de CiberPolicía investigar las amenazas difundidas en redes sociales contra López y determinar quiénes estuvieron detrás de los mensajes.

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La solicitud incluyó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al que pidió adoptar medidas para garantizar la seguridad e integridad del reportero.

Artículo 19 solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla investigar las posibles violaciones cometidas por funcionarios de la Secretaría de Gobernación de Puebla durante la cobertura de la asamblea en Mayorazgo.

Exigen frenar Cablebús en Puebla

Colectivos, vecinos y activistas de Puebla activan una campaña para frenar la construcción del Cablebús, al considerar que el proyecto de movilidad iniciado desde 2025 provocará deforestación, fragmentará parques y avanza sin información pública suficiente sobre sus efectos ambientales y el uso de recursos.

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La ruta proyectada conectaría el CIS de Angelópolis con el nororiente de la capital poblana. El trayecto contempla zonas como el Parque Juárez, el Deportivo Xonaca, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, el Parque Ecológico, el Polideportivo Xonaca, el Cerro de Amalucan y el Parque Biblioteca “Gilverto Bosques Saldivar”.

El número oficial de árboles que serían derribados cambió en varias ocasiones: primero se informó la tala de 980 ejemplares; después la estimación pasó a 752, 746, 350 y 116, hasta llegar a 97 árboles como cifra final para todo el servicio.

El gobierno de Alejandro Armenta sostiene que la obra no dañará el ambiente porque los árboles retirados serán replantados. Vecinas, vecinos y organizaciones cuestionan esa previsión y la reducción de la cifra oficial, pues advierten que las instalaciones pueden dividir áreas verdes públicas ya afectadas por la expansión urbana.

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