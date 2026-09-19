Entraron a su casa para acribillar a Zenón Juárez Hernández, líder regional del PRI en Morelos

Un ataque armado registrado la noche de este viernes en la colonia Centro dejó dos hombres muertos, entre ellos, Zenón Juárez Hernández, dirigente del PRI en Tetecala Foto: PRI Morelos

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Zenón Juárez Hernández, dirigente municipal del PRI en Tetecala, Morelos, y exdirector de Agua Potable, murió tras un ataque armado ocurrido la noche del viernes en la colonia Centro del municipio de Morelos. La agresión dejó a otro hombre sin vida y la Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene abiertas las investigaciones para establecer el móvil e identificar a los responsables materiales e intelectuales.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:40 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Abasolo, donde un grupo de hombres armados irrumpió y disparó contra las personas que se encontraban dentro. Los primeros reportes señalaron que los agresores ingresaron de manera violenta antes de abrir fuego.

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Uno de los hombres murió en el lugar de los hechos. Juárez Hernández fue trasladado con heridas de gravedad al Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, donde murió minutos después mientras recibía atención médica.

La identidad del dirigente priista fue confirmada de manera preliminar tras el doble homicidio. Además de encabezar el Comité Municipal del PRI en Tetecala, anteriormente se desempeñó como titular del Sistema de Agua Potable del municipio.

La agresión dejó dos hombres muertos en la calle Abasolo

Tras las detonaciones, elementos de corporaciones policiacas y fuerzas armadas acudieron a la colonia Centro. Los agentes acordonaron el perímetro para preservar los indicios balísticos y permitir las diligencias ministeriales.

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La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Regional Sur Poniente procesaron la escena. En las labores participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales.

Las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos en dos puntos distintos: uno dentro o en las inmediaciones del inmueble donde ocurrió la agresión y otro en el hospital al que fue llevado Juárez Hernández. La diferencia respondió a que una de las víctimas murió en el sitio y la otra durante la atención médica.

El despliegue policiaco permaneció en la zona mientras el personal investigador recababa información sobre el ataque. Hasta ese momento, no se habían informado detenciones relacionadas con los hechos.

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La Fiscalía de Morelos investiga el móvil y busca a los responsables

La FGE señaló que todas las líneas de investigación permanecían abiertas. La indagatoria buscaba reconstruir la mecánica de la agresión, determinar el motivo del ataque y localizar a quienes participaron en él.

La autoridad estatal no informó si los agresores conocían a las víctimas ni precisó cuántas personas ingresaron al domicilio. Tampoco dio a conocer información sobre el segundo hombre fallecido.

Los reportes preliminares indicaron que los atacantes habrían escapado después de disparar contra los ocupantes del inmueble. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Regional Sur Poniente, que integró los datos recabados por policías investigadores y peritos.

La ausencia de personas detenidas mantuvo abierta la búsqueda de los presuntos agresores. Las autoridades no difundieron datos sobre vehículos, armas aseguradas o posibles rutas de huida tras el ataque.

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Una mano sostiene un revólver que emite un destello y humo al ser disparado en la oscuridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El PRI Morelos exigió justicia por el homicidio de su dirigente

El PRI Morelos condenó en redes sociales el asesinato de su dirigente municipal en Tetecala. El partido exigió que las autoridades esclarecieran el doble homicidio y sancionaran a quienes resultaran responsables.

“Exigimos justicia y castigo a los responsables. Morelos no puede seguir a merced de la violencia. ¡El gobierno debe responder! No vamos a guardar silencio”, publicó el partido tras conocerse el fallecimiento de Juárez Hernández.

El pronunciamiento identificó a la víctima como presidente del Comité Municipal priista en Tetecala. La dirigencia partidista vinculó el hecho con la violencia que enfrentaba Morelos y demandó una respuesta gubernamental.

Juárez Hernández murió después de ser llevado al Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, mientras el otro hombre atacado falleció en el inmueble de la calle Abasolo. La Fiscalía mantuvo las indagatorias para esclarecer el doble homicidio.

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