Ed Sheeran abre convocatoria para buscar teloneros en su regreso a México y desata un fenómeno digital

El cantante continúa con la preparación de sus presentaciones en nuestro país. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

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El cantautor británico Ed Sheeran ha vuelto a acaparar los reflectores internacionales tras anunciar una iniciativa global para elegir a los artistas teloneros que lo acompañarán en las distintas paradas de su gira internacional, incluyendo su esperado regreso a tierras mexicanas, sin embargo, ahora busca teloneros para sus conciertos en nuestro país.

La propuesta, orientada a dar proyección a talentos emergentes e independientes, desencadenó de inmediato una ola masiva de registros, publicaciones y comentarios en diversas plataformas de redes sociales.

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A través de sus canales oficiales, el intérprete de éxitos como Shape of You y Perfect extendió una invitación pública a músicos de todo el mundo para postulase mediante muestras de su trabajo. La dinámica busca que artistas locales tengan la oportunidad de presentarse ante recintos abarrotados y conectar con una de las audiencias más grandes de la industria musical actual.

En cuestión de horas, miles de solistas y agrupaciones mexicanas respondieron al llamado compartiendo fragmentos de sus composiciones, canciones originales y versiones acústicas, acompañadas de las etiquetas recomendadas para llamar la atención del equipo de producción de la gira.

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El británico dio luz verde a este nuevo proyecto.(Foto Andy Kropa/Invision/AP, archivo)

Una oportunidad histórica para la escena independiente

El anuncio de Sheeran ha sido recibido por la comunidad artística como una plataforma de visibilidad sin precedentes. Para la industria emergente en México, contar con un espacio en el escenario de un artista de calibre internacional representa un salto cualitativo en su proyección profesional.

Diversos músicos locales han utilizado las plataformas digitales para pedir el apoyo de sus seguidores, motivando interacciones masivas que buscan destacar sus propuestas dentro de los miles de videos compartidos en la red. La convocatoria no solo ha movilizado a los propios postulantes, sino también a miles de fanáticos que abogan por sus artistas preferidos para que sean seleccionados.

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El equipo de producción del cantante britanico ha dejado entrever que la selección evaluará factores como la calidad técnica, la originalidad de la propuesta y la energía en el escenario, asegurando que la elección mantenga la esencia acústica e íntima que caracteriza a los espectáculos del autor británico.

El regreso de Ed Sheeran a México forma parte de su ambiciosa serie de conciertos globales Loop Tour, en la cual el músico retoma el formato que lo llevó al estrellato: presentarse completamente en solitario acompañado únicamente de su guitarra y una estación de pedales de bucle (loop pedal).

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El anuncio de sus presentaciones en recintos de gran capacidad ha generado altas expectativas entre sus fanáticos locales, quienes desde la confirmación del evento han seguido de cerca cada detalle organizativo. La incorporación de un acto de apertura local seleccionado mediante este formato participativo le añade un elemento único de cercanía entre el artista y el público mexicano.

El inglés llegará a tierras mexicanas en diciembre del 2026. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

¿Cómo me puedo inscribir al concurso?

Para participar en el certamen “Open for Legends” (organizado por Guitar Center para elegir al acto de apertura en México), los músicos, solistas y bandas deben seguir estos pasos de inscripción:

1.Requisitos previos:Verificar elegibilidad antes de enviar el material.

Ser mayor de edad.

Contar con experiencia previa actuando en vivo ante público.

Tener material original (audio y video) grabado con buena calidad.

2.Carga del video o muestra en vivo:

Grabar un video interpretando una canción original o una versión en vivo.

Subir el video a plataformas digitales (como TikTok, Instagram o YouTube) utilizando las etiquetas o hashtags oficiales de la convocatoria.

3.Registro en la plataforma oficial:

Ingresar al portal oficial del concurso impulsado por el organizador.

Llenar el formulario con los datos de la banda/solista (nombre, integrantes, enlaces a redes sociales y plataformas de streaming).

Adjuntar el enlace directo al video de postulación.

4.Fase de evaluación y filtros:

El equipo de producción y los jurados revisan las propuestas evaluando calidad musical, desenvolvimiento en el escenario y originalidad.

A través del portal oficial se notificará a los proyectos seleccionados para avanzar a las fases finales de revisión.

La convocatoria cierra hasta el próximo 7 de octubre. (Captura de pantalla Guitar Centre)

Precios de boletos y posible setlist para el concierto en México

Con el anuncio oficial del espectáculo y la apertura de la venta de entradas, se dieron a conocer los costos correspondientes a las diferentes localidades del recinto. A continuación se presentan las tarifas base para el evento en la Ciudad de México:

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Lista de precios por zona (en Pesos Mexicanos MXN):

Palcos / Boxes: $7,901 MXN

Platea Lateral A: $6,069 MXN

General A: $5,267 MXN

Platea Lateral B: $4,866 MXN

Freedom: $4,351 MXN

Preferente Lateral: $4,065 MXN

General: $2,977 MXN

Platea Cabecera A: $2,290 MXN

Platea Cabecera B: $1,832 MXN

Platea Cabecera General: $1,718 MXN

Tomando en cuenta la estructura habitual del Loop Tour y los repertorios interpretados en sus fechas más recientes alrededor del mundo, se proyecta un setlist compuesto por sus mayores éxitos y temas de su catálogo más reciente:

You Need Me, I Don’t Need You Castle on the Hill The A Team Shivers Don’t / No Diggity Eyes Closed Lego House Give Me Love Galway Girl Thinking Out Loud Photograph Perfect Bloodstream Afterglow

Encore: 15. Shape of You 16. Bad Habits

El concurso para seleccionar al artista de apertura permanecerá activo durante las próximas semanas, tiempo en el cual el equipo del músico revisará las propuestas enviadas para anunciar de manera oficial quién será el encargado de abrir la velada ante miles de asistentes.