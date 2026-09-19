Atlético de Madrid vs Real Madrid, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el Derbi madrileño

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El futbol español tendrá uno de sus partidos más esperados este domingo con una nueva edición del Derbi madrileño.

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentarán en la Jornada 7 de LaLiga 2026-27, con ambos equipos en la pelea por acercarse al liderato que actualmente pertenece al Barcelona.

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El conjunto merengue llegará al Riyadh Air Metropolitano como segundo lugar de la clasificación con 15 puntos, mientras que los rojiblancos ocupan la cuarta posición con 13 unidades. El Atlético viene de golear 4-0 a Osasuna, mientras que el Real Madrid consiguió una victoria agónica frente al Elche.

Con ambos equipos ubicados en la parte alta de la tabla, el resultado podría modificar la pelea por los primeros puestos del campeonato.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid vs Real Madrid y a qué hora?

(Europa Press)

El Atlético de Madrid vs Real Madrid se disputará este domingo 20 de septiembre de 2026 a las 08:15 horas, tiempo del centro de México, en el Riyadh Air Metropolitano.

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En España, el silbatazo inicial está programado para las 16:15 horas. Será el primer enfrentamiento entre ambos clubes en la temporada 2026-27.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid EN VIVO en México?

(REUTERS/Thomas Peter)

Los aficionados en México podrán seguir el Derbi madrileño a través de Sky Sports, plataforma que tiene programada la transmisión del encuentro.

El partido comenzará a las 08:15 horas, por lo que los seguidores de Atlético de Madrid y Real Madrid tendrán que madrugar para seguir en vivo uno de los duelos más esperados de LaLiga.