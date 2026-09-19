América vs Chivas: Kevin Álvarez queda descartado para encarar el Clásico Nacional

El jugador de las Águilas no pudo ser habilitado para este partido. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El entorno del Club América se encuentra en ebullición a pocas horas de que se pite el inicio de una nueva edición del Clásico Nacional frente a las Chivas, sin embargo, lo hará sin su defensor central, Kevin Álvarez, en la cancha.

En la víspera de uno de los compromisos más trascendentales de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el conjunto azulcrema ha recibido un duro golpe táctico al confirmarse la baja definitiva del lateral derecho, quien quedó descartado para encarar al acérrimo rival tras resentirse de una lesión sufrida a mitad de semana.

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La ausencia del carrilero mexicano representa un rompecabezas de última hora para el estratega uruguayo Guillermo Almada, quien ha tenido que ajustar apresuradamente su estructura defensiva en medio de una atmósfera sobrecalentada por las declaraciones cruzadas de referentes del vestidor como el capitán Henry Martín y el extremo uruguayo Brian Rodríguez. El ambiente previo al choque en Coapa no solo refleja la urgencia de sumar tres puntos, sino también la enorme presión que rodea al nido tras tropiezos recientes en el certamen local.

Álvarez no logró recuperarse para este encuentro. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Qué le pasó a Kevin Álvarez?

El lateral derecho del América no podrá saltar al terreno de juego ante Chivas debido a un fuerte golpe en el pie derecho sufrido durante la sesión de entrenamiento del pasado martes en las instalaciones de Coapa. A pesar de que el cuerpo médico de las Águilas mantuvo la esperanza de recuperarlo mediante trabajos diferenciados e intensas terapias de rehabilitación a lo largo del resto de la semana, la inflamación y el dolor persistieron, impidiéndole integrarse con normalidad a las prácticas al parejo del grupo.

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Ante el complejo panorama, el cuerpo técnico encabezado por Almada tomó la determinación final de no arriesgar la integridad física del zaguero y descartarlo formalmente de la convocatoria para la Jornada 9. La baja de Álvarez en la banda derecha genera una profunda preocupación en la entidad americanista, especialmente al considerar el limitado margen de maniobra con el que cuenta el plantel en esa posición específica.

Las alternativas defensivas en la lateral derecha se han visto seriamente mermadas. El juvenil Dagoberto Espinoza, quien perfilaba como el substituto natural, tuvo que abandonar el campo en el carrito de asistencias médicas durante el pasado encuentro frente a Cruz Azul tras sufrir un compromiso en la rodilla derecha. Por otra parte, el mediocampista Alan Cervantes también arrastra molestias musculares que redujeron su ritmo de trabajo durante los entrenamientos semanales, condicionando su presencia plena. Ante esta coyuntura, el estratega azulcrema analiza reconvertir al central Israel Reyes para habilitarlo como lateral por derecha o improvisar con variantes juveniles en la zaga.

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Dagoberto Espinoza se posiciona como el reemplazo de Álvarez.(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Henry Martín lanza contundente advertencia a Chivas y a sus propios compañeros

En medio de las complicaciones médicas y el ambiente de tensión por reencontrarse con la victoria, el capitán y referente azulcrema, Henry Martín, tomó los micrófonos para fijar postura en la antesala del choque. “La Bomba” lanzó un mensaje directo tanto a la plantilla del Guadalajara como hacia el interior del vestidor americanista, remarcando que en este tipo de encuentros la exigencia es absoluta y no existe margen alguno para buscar pretextos o justificaciones.

La advertencia de Martín busca sacudir el vestidor en un momento delicado, recordando que la camiseta del América exige ganar todos los Clásicos sin importar las rachas negativas o la posición en la tabla. El goleador enfatizó que el equipo debe salir a disputar cada pelota con la máxima intensidad desde el silbatazo inicial, exigiendo además a los nuevos refuerzos que comprendan rápidamente la responsabilidad y la historia de la institución en duelos de esta envergadura.

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Para el capitán, el favoritismo previo o el momento futbolístico de los contendientes se diluyen una vez que rueda el balón. Ante un Rebaño Sagrado que llega motivado y peleando en la zona alta de la clasificación, Martín dejó en claro que la única respuesta válida para la afición de las Águilas será demostrar el carácter y quedarse con el triunfo en la cancha.

El delantero mexicano está convencido de que su equipo se llevará el clásico. (Club América/FB)

Brian Rodríguez calienta la previa: “Somos mejores hombre por hombre”

A las palabras del capitán se sumó la voz del atacante uruguayo Brian Rodríguez, quien terminó por encender los ánimos en la previa del Clásico Nacional al asegurar enfáticamente que el América cuenta con un plantel superior al del Guadalajara en lo individual y colectivo. Durante una entrevista concedida a TUDN, “El Rayito” defendió el potencial futbolístico de la plantilla azulcrema sin dudar al ser cuestionado sobre las diferencias entre ambos planteles.

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“Sí, sin duda. Yo siempre con mi equipo, siempre voy a defenderlo a muerte y yo creo que tenemos el mejor plantel de la liga. En los Clásicos no hay favoritos, pero defenderé a muerte que somos mejores hombre por hombre”, declaró el extremo uruguayo.

Rodríguez reconoció la buena racha reciente del Guadalajara y la solidez que ha mostrado en las últimas fechas, pero remarcó que las Águilas poseen la calidad individual necesaria para revertir cualquier pronóstico y romper la inercia adversa de los últimos partidos. Para el futbolista charrúa, encarar este compromiso con determinación es fundamental para devolverle la confianza a la afición azulcrema y respaldar con hechos dentro del campo el valor de la nómina americanista.

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Con un vestidor encendido, declaraciones contundentes y una baja sensible en la zaga defensiva, el América afronta un Clásico Nacional definitivo donde la obligación de ganar se ha convertido en una exigencia primaria para alejar los fantasmas de la crisis y retomar el protagonismo en el Torneo Apertura 2026.