Equinoccio de otoño 2026: cómo usar el laurel para atraer abundancia y renovar la energía

Unas manos sostienen un ramo de laurel atado con hilo de yute durante la celebración del equinoccio de otoño en un bosque del centro de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El equinoccio de otoño de 2026 marcará el cambio de estación en México y alrededor del mundo, dando paso a una etapa caracterizada por temperaturas más frescas, noches más largas y paisajes con tonalidades cálidas. Además del fenómeno astronómico, esta fecha es aprovechada dentro del esoterismo para realizar rituales asociados con la renovación y la abundancia.

Entre estas prácticas destaca el uso del laurel, una planta relacionada históricamente con el triunfo y la sabiduría. De acuerdo con estas creencias, sus hojas pueden emplearse en distintos rituales para simbolizar la prosperidad, protección y limpieza de las energías acumuladas.

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Desde esta perspectiva, esta nueva temporada también representa un momento para dejar atrás aquello que se considera negativo y establecer nuevas intenciones para los últimos meses del año.

¿Cuándo será el equinoccio de otoño 2026 en México?

El equinoccio ocurre cuando el Sol se ubica sobre el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan una duración casi equivalente. En 2026, el fenómeno se registrará el 23 de septiembre a las 00:06 horas UTC.

Sin embargo, debido al huso horario del centro de México, la transición de estación ocurrirá el 22 de septiembre a las 18:05 horas. A partir de ese momento comenzará oficialmente el otoño en el país.

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La estación tendrá una duración de 89 días y 20 horas y concluirá el 21 de diciembre de 2026, cuando el solsticio de invierno dé paso a la siguiente etapa del año.

Una infografía de Infobae detalla los datos y fenómenos astronómicos asociados al inicio del otoño de 2026 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rituales con laurel para atraer abundancia

Dentro de las prácticas esotéricas relacionadas con este fenómeno, el laurel se utiliza como elemento simbólico para representar prosperidad, protección y renovación. Algunas de las alternativas propuestas son:

Sahumerio para purificar el hogar: quema un puñado de hojas secas de laurel en un recipiente resistente al calor y distribuye el humo por las habitaciones, recorriendo el espacio de adentro hacia afuera. La práctica busca eliminar las llamadas energías densas acumuladas.

Hojas para los deseos: toma tres hojas frescas y escribe en ellas tus principales metas financieras para el cierre del año. Después, colócalas dentro de la cartera o debajo del colchón como un amuleto asociado con la manifestación de deseos.

Baño de florecimiento: hierve siete hojas de laurel con una ramita de canela durante 10 minutos. Deja que la preparación se entibie y úsala para enjuagarte del cuello hacia abajo después de la ducha habitual.

Otoño 2026: una temporada para observar el cielo

El inicio de esta estación no solo estará relacionado con rituales y tradiciones, conforme avance el otoño, los días comenzarán a acortarse gradualmente y las noches tendrán una mayor duración.

La temporada también puede ofrecer condiciones favorables para la observación astronómica en regiones con poca contaminación lumínica. Durante las primeras semanas será posible distinguir a simple vista cuerpos celestes como Júpiter y Saturno en las algunos países.

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Para mejorar la experiencia, se recomienda alejarse de zonas con iluminación intensa y permanecer al menos 20 minutos en la oscuridad antes de comenzar a observar el firmamento. Esto permite que las pupilas se adapten progresivamente a las condiciones de poca luz.