México

Equinoccio de otoño 2026: cómo usar el laurel para atraer abundancia y renovar la energía

La estación tendrá una duración de 89 días y 20 horas y concluirá el 21 de diciembre de 2026, cuando el solsticio de invierno dé paso a la siguiente etapa del año

Dos manos sostienen un ramo de ramas verdes de laurel atadas con una cuerda de yute, con un bosque desenfocado al fondo.
Unas manos sostienen un ramo de laurel atado con hilo de yute durante la celebración del equinoccio de otoño en un bosque del centro de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El equinoccio de otoño de 2026 marcará el cambio de estación en México y alrededor del mundo, dando paso a una etapa caracterizada por temperaturas más frescas, noches más largas y paisajes con tonalidades cálidas. Además del fenómeno astronómico, esta fecha es aprovechada dentro del esoterismo para realizar rituales asociados con la renovación y la abundancia.

Entre estas prácticas destaca el uso del laurel, una planta relacionada históricamente con el triunfo y la sabiduría. De acuerdo con estas creencias, sus hojas pueden emplearse en distintos rituales para simbolizar la prosperidad, protección y limpieza de las energías acumuladas.

PUBLICIDAD

Desde esta perspectiva, esta nueva temporada también representa un momento para dejar atrás aquello que se considera negativo y establecer nuevas intenciones para los últimos meses del año.

¿Cuándo será el equinoccio de otoño 2026 en México?

El equinoccio ocurre cuando el Sol se ubica sobre el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan una duración casi equivalente. En 2026, el fenómeno se registrará el 23 de septiembre a las 00:06 horas UTC.

Sin embargo, debido al huso horario del centro de México, la transición de estación ocurrirá el 22 de septiembre a las 18:05 horas. A partir de ese momento comenzará oficialmente el otoño en el país.

PUBLICIDAD

La estación tendrá una duración de 89 días y 20 horas y concluirá el 21 de diciembre de 2026, cuando el solsticio de invierno dé paso a la siguiente etapa del año.

Infografía con gráficos del Sol, la Luna, el planeta Tierra, un reloj y planetas, sobre el equinoccio de otoño de 2026.
Una infografía de Infobae detalla los datos y fenómenos astronómicos asociados al inicio del otoño de 2026 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rituales con laurel para atraer abundancia

Dentro de las prácticas esotéricas relacionadas con este fenómeno, el laurel se utiliza como elemento simbólico para representar prosperidad, protección y renovación. Algunas de las alternativas propuestas son:

  • Sahumerio para purificar el hogar: quema un puñado de hojas secas de laurel en un recipiente resistente al calor y distribuye el humo por las habitaciones, recorriendo el espacio de adentro hacia afuera. La práctica busca eliminar las llamadas energías densas acumuladas.
  • Hojas para los deseos: toma tres hojas frescas y escribe en ellas tus principales metas financieras para el cierre del año. Después, colócalas dentro de la cartera o debajo del colchón como un amuleto asociado con la manifestación de deseos.
  • Baño de florecimiento: hierve siete hojas de laurel con una ramita de canela durante 10 minutos. Deja que la preparación se entibie y úsala para enjuagarte del cuello hacia abajo después de la ducha habitual.

Otoño 2026: una temporada para observar el cielo

El inicio de esta estación no solo estará relacionado con rituales y tradiciones, conforme avance el otoño, los días comenzarán a acortarse gradualmente y las noches tendrán una mayor duración.

La temporada también puede ofrecer condiciones favorables para la observación astronómica en regiones con poca contaminación lumínica. Durante las primeras semanas será posible distinguir a simple vista cuerpos celestes como Júpiter y Saturno en las algunos países.

Para mejorar la experiencia, se recomienda alejarse de zonas con iluminación intensa y permanecer al menos 20 minutos en la oscuridad antes de comenzar a observar el firmamento. Esto permite que las pupilas se adapten progresivamente a las condiciones de poca luz.

Temas Relacionados

Equinoccio de otoñootoñoestacion del añolaurelmexico-noticiasmexico-servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién es Elvis Guerra, diseñadora muxe ligada al atuendo de Sheinbaum en el Grito y cuya casa fue baleada

Hombres aún no identificados abrieron fuego contra una propiedad vinculada la fundadora del Taller Biulú

Quién es Elvis Guerra, diseñadora muxe ligada al atuendo de Sheinbaum en el Grito y cuya casa fue baleada

Yahir y Víctor García reviven la nostalgia de La Academia con reencuentro en La Casa de los Famosos México

Ambos artistas coincidieron por primera vez en televisión desde la final del reality de TV Azteca en 2002, cuando la gala alcanzó 45 puntos de rating, la cifra más alta registrada por la cadena

Yahir y Víctor García reviven la nostalgia de La Academia con reencuentro en La Casa de los Famosos México

Cae la “narcoBarbie regia” con armas y drogas junto a cómplices en Monterrey

La creadora de contenido, de 31 años, era investigada por su probable relación con diversos hechos ilícitos

Cae la “narcoBarbie regia” con armas y drogas junto a cómplices en Monterrey

Murió una de las jirafas más longevas del mundo, se encontraba en el Zoológico de Chapultepec

Se llamaba Fortuna y fue madre de 10 crías y abuela de muchos nietos

Murió una de las jirafas más longevas del mundo, se encontraba en el Zoológico de Chapultepec

Atacan a balazos la casa de Elvis Guerra, diseñadora muxe detrás del atuendo de Sheinbaum en el Grito de Independencia

Una agresión armada dañó la vivienda de la artesana juchiteca responsable del bordado usado por la presidenta Claudia durante ceremonia patria

Atacan a balazos la casa de Elvis Guerra, diseñadora muxe detrás del atuendo de Sheinbaum en el Grito de Independencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No le debo nada aunque sea mi padrino”: los reveladores chats de traición del “Brilloso” a Carlos Manzo quien lo sacó del crimen

“No le debo nada aunque sea mi padrino”: los reveladores chats de traición del “Brilloso” a Carlos Manzo quien lo sacó del crimen

Arrestan al biker que amenazó con balear a influencers durante el Grito en Ciudad Juárez

Hallan cadáver en obra negra de Guadalajara: el hombre llevaba al menos dos meses muerto en el sótano

Cae la “narcoBarbie regia” con armas y drogas junto a cómplices en Monterrey

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Simsa contradice a la FGR y niega ser dueña del combustible asegurado en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Batman Day: dónde ver la película del superhéroe de DC basada en la cultura mexicana

Batman Day: dónde ver la película del superhéroe de DC basada en la cultura mexicana

Yahir y Víctor García reviven la nostalgia de La Academia con reencuentro en La Casa de los Famosos México

Fan reclama a Shakira por quitar referencia a México durante su show en Madrid y desata discusión internacional

Unos elotes fueron los culpables de detonar la furia de Aleks Syntek en su show del Grito de Independencia

Ed Sheeran abre convocatoria para buscar teloneros en su regreso a México y desata un fenómeno digital

DEPORTES

José Rodríguez debuta con Toronto y los Blue Jays conforman un inédito tridente tricolor en las Grandes Ligas

José Rodríguez debuta con Toronto y los Blue Jays conforman un inédito tridente tricolor en las Grandes Ligas

‘Chicharito’ Hernández engalana la MLB y lanza la primera bola en el Blue Jays vs Rangers

América vs Chivas: Kevin Álvarez queda descartado para encarar el Clásico Nacional

¿Henry Martín volverá a la Selección Mexicana? El capitán del América relata la respuesta que le dio Rafa Márquez

Ryan García se pelea con Terence Crawford en redes sociales: ¿buscará vengar la derrota del Canelo?