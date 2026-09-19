México

Quién es Elvis Guerra, diseñadora muxe ligada al atuendo de Sheinbaum en el Grito y cuya casa fue baleada

Hombres aún no identificados abrieron fuego contra una propiedad vinculada la fundadora del Taller Biulú

Elvis Guerra -México- 19 septiembre
(Instagram/Morena)
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Elvis Guerra, poeta, artesana y diseñadora muxe de Juchitán, fue relacionada con la presidenta Claudia Sheinbaum después de que el Taller Biulú participó en el bordado de la prenda usada durante el Grito de Independencia de 2026.

Días después de aquella ceremonia, hombres no identificados atacaron a balazos su casa en Oaxaca. La agresión ocurrió en Juchitán de Zaragoza.

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El ataque contra el domicilio de Guerra no dejó personas heridas, pero abrió una investigación para conocer quiénes dispararon contra la fachada, si hubo amenazas anteriores y cuál fue el motivo.

Una versión extraoficial apuntó a un supuesto cobro de piso, aunque la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no lo confirmó.

¿Quién es Elvis Guerra?

Elvis Guerra López nació en 1993 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Es poeta, artesana, traductora y activista muxe zapoteco. Su trabajo se desarrolla entre la literatura en didxazá, el bordado tradicional y la defensa de las identidades de su comunidad.

Elvis Guerra -México- 19 septiembre
(Instagram/Morena)

La creadora estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Metropolitano de Ciencias Aplicadas, según la Enciclopedia de la Literatura Indígena. Paralelamente, publicó poemas, participó en recitales y encuentros literarios, y colaboró como locutor de una radio comunitaria de Juchitán.

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Guerra escribió en didxazá, una variante zapoteca hablada en el Istmo de Tehuantepec. Su obra abordó el deseo, el cuerpo y la experiencia muxe desde un lenguaje directo, con referencias a la vida cotidiana de su región.

En 2015 recibió el Premio Casa de Creación Literaria en Lengua Zapoteca, dentro de la categoría de poesía. Un año después fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Entre sus libros se encuentran Xtiidxa’ ni ze’/Declaración de ausencia, publicado en 2018; Ramonera, de 2019, y Muxitán, editado por la UNAM en 2022. También tradujo al zapoteco el libro Guidiladi Yaase’/Piel Oscura.

Elvis Guerra -México- 19 septiembre
(Instagram/Morena)

Su papel como activista se vinculó con la defensa de los derechos de las personas muxes.

En la cultura zapoteca, el término muxe se refiere a una identidad reconocida dentro de las comunidades del Istmo y no equivale de forma automática a las categorías utilizadas en otros contextos sobre diversidad sexual y de género.

Creaciones Biulú nació después del sismo de 2017

Además de su producción literaria, Guerra fundó Creaciones Biulú, un proyecto cultural y textil cuyo nombre significa “colibrí” en zapoteco. El colectivo reunió a mujeres artesanas y personas muxe que elaboraban huipiles, enaguas y prendas bordadas a mano.

El taller surgió tras el sismo de magnitud 8.2 que afectó a Juchitán y otras zonas del Istmo de Tehuantepec en septiembre de 2017. El proyecto buscó mantener el trabajo de las bordadoras y recuperar el uso del traje tradicional istmeño.

Según la Enciclopedia de la Literatura en México, en Biulú colaboran alrededor de 20 mujeres artesanas. Guerra diseña las prendas y participa en el hilado de los huipiles y en los bordados junto con las integrantes del colectivo.

Claudia Sheinbaum presenta a artesanas del taller Biulú y agradece por el vestido que usó en el grito de Independencia. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum presenta a artesanas del taller Biulú y agradece por el vestido que usó en el grito de Independencia. (Foto: Presidencia)

El trabajo en el taller era colectivo. Las artesanas realizaban flores, figuras y composiciones textiles que recuperaban formas tradicionales del Istmo. Una sola prenda podía requerir jornadas de entre ocho y 10 horas diarias.

El traje regional ocupa un lugar central dentro de la cultura zapoteca. Las mujeres del Istmo lo portan en celebraciones de 15 años, bodas, velorios y otros momentos familiares. Cada pieza reúne técnicas transmitidas entre generaciones y trabajo artesanal de varias personas.

Claudia Sheinbaum presenta a artesanas del taller Biulú y agradece por el vestido que usó en el grito de Independencia. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum presenta a artesanas del taller Biulú y agradece por el vestido que usó en el grito de Independencia. (Foto: Presidencia)

¿Cuál es la relación de Elvis con Sheinbaum?

La relación de Elvis Guerra con Claudia Sheinbaum se dio por el atuendo que la presidenta usó durante su segundo Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 2026, desde el balcón central de Palacio Nacional.

Sheinbaum portó una chaqueta negra con flores bordadas en rojo, morado, rosa, azul y verde. La prenda fue elaborada con la participación de artesanas del Taller Biulú, de acuerdo con Infobae México.

La presidenta combinó la chaqueta con una falda negra recta y la banda presidencial tricolor, con el escudo nacional bordado. Llevó el cabello recogido en un chongo bajo y usó aretes pequeños de perla.

A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió detalles sobre el vestido que usó durante el grito de Independencia. (Crédito: X/@Claudiashein)

El diseño reemplazó el atuendo morado que Sheinbaum eligió para el Grito de 2025. En esa primera ceremonia, la mandataria utilizó una falda de satín y una pieza superior con bordado elaborado por la maestra nahua Virginia Verónica Arce Arce, originaria de Tlaxcala.

Para 2026, el atuendo puso al centro el trabajo textil de Juchitán. Guerra escribió en redes sociales:

“Un honor haber vestido a la presidenta de México, para celebrar el Grito de Independencia. Gracias Claudia Sheinbaum Pardo por haber elegido a bordadoras de Juchitán del Taller de Biulú”.

El colectivo compartió el trabajo de la pieza con Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez. La aparición de la chaqueta en la ceremonia presidencial colocó el nombre de Biulú ante una audiencia nacional días antes de la agresión contra la vivienda de su fundador.

Claudia Sheinbaum presenta a artesanas del taller Biulú y agradece por el vestido que usó en el grito de Independencia. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum presenta a artesanas del taller Biulú y agradece por el vestido que usó en el grito de Independencia. (Foto: Presidencia)

Disparos dañaron la fachada de la vivienda de Guerra

La noche del viernes 18 de septiembre, hombres aún no identificados dispararon contra la vivienda de Elvis Guerra en el callejón Enrique Jiménez, de la Novena Sección de Juchitán de Zaragoza.

Según La Jornada, las detonaciones ocurrieron cerca de las 22:00 horas. Policías estatales acudieron al domicilio después de recibir el reporte y observaron daños en la fachada.

Libertad Oaxaca informó que en el sitio fueron localizados casquillos percutidos. El medio señaló que no hubo personas lesionadas durante la agresión.

El ataque se registró un día después de que Guerra inauguró un salón de eventos en la misma zona de Juchitán, de acuerdo con los reportes publicados por ambos medios.

Fuentes policiacas citadas por La Jornada plantearon la posibilidad de que el hecho estuviera relacionado con un supuesto cobro de piso de grupos criminales. La FGEO no confirmó esa versión ni informó sobre una línea de investigación específica.

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