México

Murió una de las jirafas más longevas del mundo, se encontraba en el Zoológico de Chapultepec

Se llamaba Fortuna y fue madre de 10 crías y abuela de muchos nietos

Fortunata era una de las jirafas más longevas del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec
Fortunata era una de las jirafas más longevas del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec (@SEDEMA_CDMX)
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La jirafa Fortunata murió a los 36 años y cinco meses en el Zoológico de Chapultepec, donde vivió durante más de tres décadas bajo atención médica veterinaria, nutricional y zootécnica. La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México informó este 19 de septiembre de 2026 que Fortuna era una de las jirafas más longevas del mundo.

La muerte de Fortunata deja a Chapultepec sin una de las hembras de mayor edad que permanecían bajo cuidado humano en la capital. Su edad la convirtió en la jirafa más longeva de la Ciudad de México, de acuerdo con una tarjeta informativa difundida por SEDEMA.

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Fortunata permaneció en el Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec durante toda su vida. Su edad superó el promedio de vida que suelen alcanzar estos animales bajo cuidado profesional, donde la alimentación, la vigilancia clínica y el manejo diario influyen en su desarrollo.

Fortunata fue madre de al menos 10 crías

La jirafa dejó descendencia directa en Chapultepec. Durante su vida fue madre de al menos 10 crías y abuela de varias generaciones, un registro que la coloca como una de las hembras con mayor presencia en la reproducción de jirafas dentro del recinto.

Sus crías forman parte de la continuidad de la especie bajo resguardo del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec. La descendencia de Fortunata también permite identificar el papel que tuvo durante años en la conformación de nuevas generaciones de jirafas.

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El personal que la atendió acompañó su crecimiento, su etapa reproductiva y sus últimos años. La dependencia capitalina señaló que el cuidado fue sostenido por equipos especializados en medicina veterinaria, nutrición y zootecnia.

El manejo de una jirafa de edad avanzada requiere revisiones periódicas, control de alimentación y seguimiento de sus condiciones físicas. En el caso de Fortunata, esas atenciones se mantuvieron durante más de 30 años.

La Secretaría del Medio Ambiente indicó que su longevidad es resultado del trabajo del personal del recinto. La institución reconoció a quienes participaron en su cuidado desde su llegada y durante las distintas etapas de su vida.

Chapultepec pierde a una jirafa que vivió más de tres décadas bajo cuidado especializado

El Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec concentra labores de resguardo, manejo y atención de distintos animales. Fortunata formó parte de ese trabajo durante buena parte de su vida y dejó una descendencia que permanece ligada a la historia del lugar.

SEDEMA señaló que la jirafa recibió atención profesional de manera continua. El seguimiento incluyó cuidado médico veterinario, nutricional y zootécnico, tres áreas que intervienen en el bienestar de especies bajo resguardo.

La dependencia lamentó el fallecimiento y expresó su reconocimiento al personal que cuidó a Fortunata. También se sumó a la tristeza de las personas que la conocieron durante sus años en Chapultepec.

La muerte de Fortunata marca el fin de una etapa para el Zoológico de Chapultepec. Su permanencia en el recinto abarcó más de tres décadas y dejó un registro de reproducción, cuidado especializado y convivencia con distintas generaciones de trabajadores y visitantes.

La jirafa será recordada por su edad, por las crías que tuvo y por su presencia prolongada en el Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec. El recinto conserva parte de su legado en las generaciones descendientes que dejó a lo largo de su vida.

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