¿Henry Martín volverá a la Selección Mexicana? El capitán del América relata la respuesta que le dio Rafa Márquez

ras superar una etapa marcada por lesiones, el capitán americanista trabaja para recuperar su mejor versión y volver a vestir la camiseta del Tri.

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Las lesiones se convirtieron en uno de los principales obstáculos para Henry Martín durante los últimos años, una situación que afectó su continuidad con el América y también terminó alejándolo del proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Ahora, con una nueva etapa comenzando bajo las órdenes de Rafa Márquez, el delantero azulcrema vuelve a levantar la mano para formar parte del combinado nacional. El atacante incluso reveló que tuvo una conversación con el actual estratega del Tri durante la visita que realizó al conjunto de Coapa.

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Henry Martín habló con Rafa Márquez sobre el Tricolor

El Club América gana a Bravos de Juárez con doblete de Henry Martín en la jornada 5 Liga MX (Club América/FB)

Rafa Márquez y parte de su cuerpo técnico han comenzado a recorrer distintos campamentos de la Liga MX con el objetivo de conocer de cerca a los futbolistas que podrían formar parte del nuevo proceso de la Selección Mexicana.

Una de esas visitas ocurrió en las instalaciones del América. Durante su estancia, el entrenador nacional tuvo una conversación con Henry Martín, quien actualmente ejerce como uno de los referentes del conjunto azulcrema.

El atacante contó posteriormente qué ocurrió durante ese encuentro y explicó que Márquez no le cerró la posibilidad de regresar al representativo nacional.

“El otro día que estuvo aquí estuvimos platicando, no me dijo de plano ‘ya ni lo pienses’, nada, al contrario. Yo siempre tengo la ilusión de representar al país, es lo más grande que puedes tener como deportista, hablando de cualquier deporte, y es lo que todos queremos, estar ahí. Ahora lo que pienso es recuperar mi nivel, estar en el mejor momento, como estuve en algún tiempo”

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Con estas palabras, el delantero dejó claro que todavía contempla la posibilidad de volver a vestir la camiseta de México, aunque entiende que primero deberá demostrar nuevamente su mejor versión dentro del terreno de juego.

Las lesiones frenaron su camino con México

La imagen muestra a Henry Martín, jugador del Club América, en medio de los rumores sobre su posible traspaso a Emiratos Árabes Unidos. (Instagram: Henry Martín)

Henry Martín reconoció que la falta de continuidad terminó afectándolo durante los últimos años. Los diferentes problemas físicos le impidieron mantener el ritmo necesario tanto con el América como con la Selección Mexicana.

Esa situación terminó pesando especialmente durante el proceso que condujo al Mundial 2026, torneo en el que el atacante no logró consolidarse como una de las opciones principales del combinado nacional.

Ahora, con una nueva etapa en puerta, el capitán americanista tiene claro que su prioridad es recuperar la condición futbolística que anteriormente le permitió convertirse en una de las alternativas habituales del Tri.

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Más que dar por segura una convocatoria, Martín apuesta por regresar a su mejor nivel y dejar que sus actuaciones sean las que determinen si recibe nuevamente una oportunidad con la Selección.

La competencia crece en el América

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 10, 2026 America's Henry Martin misses a penalty kick, saved by Pumas UNAM's Keylor Navas REUTERS/Eloisa Sanchez

El atacante también habló sobre la situación que vive actualmente dentro del conjunto azulcrema, especialmente después de la incorporación de nuevos elementos para fortalecer la zona ofensiva.

La llegada de futbolistas como Miguel Borja incrementó la competencia por un puesto en el ataque del América, situación que Henry Martín considera positiva para elevar el rendimiento de todos los delanteros.

“La competencia interna hace que no te relajes ni un solo momento”, manifestó el capitán de las Águilas.

Para Martín, contar con diferentes alternativas ofensivas obliga a cada jugador a mantener un nivel elevado durante los entrenamientos y los partidos. La pelea por minutos también representa una oportunidad para demostrar quién atraviesa el mejor momento.

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Henry Martín mantiene abierta la ilusión

El delantero estrella permanece en rehabilitación tras una lesión muscular y no vería acción próximamente en la Liga MX ni en la Concacaf Champions Cup. (REUTERS)

Después de una etapa complicada por las lesiones, el delantero parece tener definido el camino que pretende seguir: recuperar la continuidad, volver a sentirse en plenitud y competir nuevamente por un lugar en la Selección Mexicana.

La conversación con Rafa Márquez representó un primer acercamiento dentro del nuevo ciclo del Tri, pero el propio jugador entiende que todavía debe hacer su parte en el América.

Mientras el técnico nacional continúa observando futbolistas de la Liga MX, Henry Martín buscará recuperar la versión que anteriormente lo convirtió en uno de los delanteros habituales del combinado mexicano. La puerta, de acuerdo con sus propias palabras, no parece estar cerrada, pero ahora tendrá que demostrar dentro de la cancha que merece volver a cruzarla.

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